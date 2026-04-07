事業構想大学院大学 2026年度入学式を挙行ー全国5校舎をつなぎ、135名が新たな挑戦へ

学校法人先端教育機構

事業構想大学院大学（本部：東京都港区、学長：田中里沙）は、2026年4月4日（土）、東京、名古屋、大阪、福岡、仙台の全国5校舎を中継し、2026年度入学式を挙行しました。本年度は135名の新入院生を迎え、多様な業種・職種・地域から志ある社会人が集い、事業構想の実践的な学びをスタートさせました。

式典は5校舎同時中継し実施（東京校を中心に配信）

多様なバックグラウンドを持つ院生が全国から135名入学

本年度は、全国各地から多様な分野・職種の社会人が入学しました。各校舎の代表院生として宣誓を行った院生は、それぞれの分野で実務経験を有し、明確な目的意識を持って本学に入学しています。

地方銀行において人材育成に携わり、地域価値の創出を志す院生や、金融機関に勤務し、地域に共感される事業の創出を目指す院生、木材加工会社を経営し、産業の持続可能性に向き合い、新たな事業領域の創出に挑戦する院生、医師として地域医療に従事しながら事業承継や多角的な展開を見据える院生、さらに企業の事業承継を担う立場から新たな価値創出を目指す院生など、多様な背景を持つ社会人が集っています。

東京校（南青山）大阪校（グランフロント大阪）名古屋校（JRゲートタワー）福岡校（JRJP博多ビル）仙台校（JRイーストゲートビル）■事業構想大学院大学 学長 田中里沙式辞（一部抜粋）

清々しい春の佳き日に、事業構想大学院大学にご入学された皆様に心よりお祝い申し上げます。全国各地・多様な分野から志を持つ皆様が集い、新たな一歩を踏み出されることを大変心強く感じております。本学のカリキュラムでは、東英弥理事長の著書である『事業構想原論』に基づき、「発想・構想・計画・伝達・実践」の体系的な学びを通じて、社会課題の解決に資する構想力を養います。豊かなネットワークと実践的な学修環境を活かしながら、理想を現実へと引き寄せる挑戦を重ねてください。

これからの二年間が、皆様にとって人生の大きな転機となることを期待し、教職員一同、全力で支援してまいります。

事業構想大学院大学について

2012年4月に東京・南青山に開学した、事業構想と構想計画を構築・実践する社会人向け大学院。事業の根本からアイデアを発想し、事業の理想となる構想を考え、実現するためのアイデアを紡ぎ、構想計画を構築していくことを対象とした多様なカリキュラムを提供しています。多彩な業界で活躍する教員・院生と議論を重ね、2年間で事業構想計画書の提出を経て、専門職学位の「事業構想修士（専門職）」（MPD：Master of Project Design）が授与されます。拠点は東京、名古屋、大阪、福岡、仙台の5校舎で計967名が修了し、数多くのイノベーションとなる新事業が生み出されています。また、本学の附属研究機関である「事業構想研究所」では、企業・事業のプロジェクトベースでの研究が活発に実施され、既に4,500名以上が課程を修了しているほか、月刊『事業構想』等の出版を始め、研究書籍を発刊しています。その他、詳細は大学院HP（https://www.mpd.ac.jp/）をご覧ください。

光と開放感に満ちた空間で、構想と対話が広がる東京校 本館知と対話が広がる、書棚を備えた新たなサロン空間（2026年4月リニューアル）

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