大人気の「かぎ針編み」新刊が、早くも増刷決定！ 『かぎ針で編む　春夏糸のバッグと帽子』が売れ行き好調です。増刷は4月22日出来！

株式会社ＮＨＫ出版

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2026年3月17日にNHK出版から発売された、川路ゆみこさん、青木恵理子さんによる新作をはじめ、「すてきにハンドメイド」テキストで大人気だったおしゃれなバッグと帽子が盛りだくさんの『かぎ針で編む 春夏糸のバッグと帽子』が、発売2週間を待たずに早くも増刷が決定しました。4月22日増刷出来予定です。

モチーフ編みのバッグや透かし模様の帽子、ストラップやバレッタ、ポーチなどの小物も。楽しく編めて、大人が持ちたいデザインのアイテムを、丁寧な解説つきで紹介します。

初心者でも安心の一冊

編み方記号図の見方や用具、糸の選び方など、初心者でも安心の丁寧な解説つき。

気軽に作れる小物から、上級者も満足できるデザインのバッグまで、バリエーション豊かなアイテムを収載。かぎ針編みの魅力満載の一冊です。

「春夏糸」でかぎ針編みを一年中楽しめる！

リネン、コットン、和紙などの素材感が楽しめ、カラフルな色展開も魅力の春夏糸。

伸びにくく、しっかりとした編み地になるので、バッグや帽子に仕立てたときに頼もしく、実用性も十分です。本書では、オールシーズン使える、大人が持ちたいデザインのアイテムをバリエーション豊かに紹介します。

青木恵理子、風工房、川路ゆみこ、しずく堂、東海えりか、橋本真由子、Little Lion、Lunedi777 泉 玉青の8人の人気作家による、かぎ針編みの魅力満載の一冊をぜひお楽しみください。

【関連記事】

・大人気の「かぎ針編み」を春夏も楽しめる新刊『かぎ針で編む 春夏糸のバッグと帽子』の内容を紹介！

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・かぎ針編みの「春夏糸」ってどんな糸？ 一年中楽しめるその魅力を人気作家に聞きました

https://mag.nhk-book.co.jp/article/88289

【掲載アイテム】

玉編みレースのラウンドバッグ

ストラップ

バレッタ

モチーフつなぎのスマホポシェット

モチーフつなぎのバゲットバッグ

スカラップの帽子

2色使いの帽子

片リボンの帽子

プレーンクロッシュ

花束模様のバッグ

花束模様の2wayバッグ

丸底ショルダートート

丸底バイカラートート

シェブロン模様の巾着バッグ

グラデーションの巾着バッグ

ハトメつきの巾着バッグ

琥珀糖のモチーフバッグ

引きそろえのマルシェバッグ

松編みポシェット

ネットバッグ

小花モチーフのミニトート

小花モチーフのポーチ

ミニミニバスケット

編み始める前に

編み目記号の編み方

この本で使用した糸

講師の紹介

【商品情報】

書名：NHKすてきにハンドメイドセレクション

かぎ針で編む 春夏糸のバッグと帽子

編：NHK出版

出版社：NHK出版

発売日：2026年3月17日

定価：1,430円（税込）

判型・仕様： AB判並製

ページ数： 80ページ

ISBN：978-4-14-199377-3

URL→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000061993772026.html

Amazon→https://www.amazon.co.jp/dp/4141993778

楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/18516551/