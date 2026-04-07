大人気の「かぎ針編み」新刊が、早くも増刷決定！ 『かぎ針で編む 春夏糸のバッグと帽子』が売れ行き好調です。増刷は4月22日出来！
※Amazonは2026年3月18日時点、楽天ブックスは2026年3月19日時点
2026年3月17日にNHK出版から発売された、川路ゆみこさん、青木恵理子さんによる新作をはじめ、「すてきにハンドメイド」テキストで大人気だったおしゃれなバッグと帽子が盛りだくさんの『かぎ針で編む 春夏糸のバッグと帽子』が、発売2週間を待たずに早くも増刷が決定しました。4月22日増刷出来予定です。
モチーフ編みのバッグや透かし模様の帽子、ストラップやバレッタ、ポーチなどの小物も。楽しく編めて、大人が持ちたいデザインのアイテムを、丁寧な解説つきで紹介します。
初心者でも安心の一冊
編み方記号図の見方や用具、糸の選び方など、初心者でも安心の丁寧な解説つき。
気軽に作れる小物から、上級者も満足できるデザインのバッグまで、バリエーション豊かなアイテムを収載。かぎ針編みの魅力満載の一冊です。
「春夏糸」でかぎ針編みを一年中楽しめる！
リネン、コットン、和紙などの素材感が楽しめ、カラフルな色展開も魅力の春夏糸。
伸びにくく、しっかりとした編み地になるので、バッグや帽子に仕立てたときに頼もしく、実用性も十分です。本書では、オールシーズン使える、大人が持ちたいデザインのアイテムをバリエーション豊かに紹介します。
青木恵理子、風工房、川路ゆみこ、しずく堂、東海えりか、橋本真由子、Little Lion、Lunedi777 泉 玉青の8人の人気作家による、かぎ針編みの魅力満載の一冊をぜひお楽しみください。
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【掲載アイテム】
玉編みレースのラウンドバッグ
ストラップ
バレッタ
モチーフつなぎのスマホポシェット
モチーフつなぎのバゲットバッグ
スカラップの帽子
2色使いの帽子
片リボンの帽子
プレーンクロッシュ
花束模様のバッグ
花束模様の2wayバッグ
丸底ショルダートート
丸底バイカラートート
シェブロン模様の巾着バッグ
グラデーションの巾着バッグ
ハトメつきの巾着バッグ
琥珀糖のモチーフバッグ
引きそろえのマルシェバッグ
松編みポシェット
ネットバッグ
小花モチーフのミニトート
小花モチーフのポーチ
ミニミニバスケット
編み始める前に
編み目記号の編み方
この本で使用した糸
講師の紹介
【商品情報】
書名：NHKすてきにハンドメイドセレクション
かぎ針で編む 春夏糸のバッグと帽子
編：NHK出版
出版社：NHK出版
発売日：2026年3月17日
定価：1,430円（税込）
判型・仕様： AB判並製
ページ数： 80ページ
ISBN：978-4-14-199377-3
URL→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000061993772026.html
Amazon→https://www.amazon.co.jp/dp/4141993778
楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/18516551/