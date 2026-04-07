株式会社Reaplus、SNS検索時代に対応した“動画分析メディア”を公開

株式会社Reaplus

株式会社Reaplus [リアプラス]（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松元 詞音）は、若年層マーケティング支援サービス「Youth Now!」において、TikTok動画データを基にしたトレンド分析メディアを公開したことをお知らせいたします。

本メディアでは、TikTok上の投稿データを独自に分析し、「なぜバズるのか」「どんな要因なのか」を可視化。企業のマーケティング施策における意思決定を支援します。

▼メディアURL

https://www.youthnow.jp/trend

■背景：検索はGoogleからTikTokへ

詳しくはこちら :https://www.youthnow.jp/trend

近年、Z世代・α世代を中心に「検索行動の起点」が大きく変化しています。

・Google検索 → SNS検索へ

・テキスト情報 → 動画情報へ

・SEO → VSEO（Video Search Engine Optimization）へ

特に美容・コスメ領域では、「#商品名」で検索し、動画を見て購買する行動が一般化しています。

一方で、多くの企業は

・どのような動画が検索上位に表示されるのか

・どのような構成が購買に繋がるのか

を体系的に理解できていないのが現状です。

■提供価値：TikTok分析を“意思決定”に変えるメディア

本メディアでは、単なるトレンド紹介ではなく、

「再現可能な勝ちパターン」に落とし込んだ分析を提供します。

▼主なコンテンツ

・バズ投稿の構造分析（構成・尺・訴求）

・保存率・エンゲージメントから見る勝ちパターン

・TikTok検索（VSEO）における上位表示要因

・業界別トレンド分析（コスメ／飲料／アパレル等）

※法令・規約への対応について

本メディアでは、各プラットフォームが提供する公式の埋め込み機能（embed）を活用してコンテンツを掲載しており、著作権および各サービスの利用規約に配慮した形で運営しております。

■Youth Now! の強み：分析から施策実行まで一気通貫

Youth Now!［ユースナウ］は、

SNS動画プラットフォームにおけるデータ分析や、若年層を強みとし 意思決定におけるマーケティング支援サービスです。

本メディアで発信する分析は、すべて以下に活用可能です。

▼提供サービス

・TikTok PR施策（VSEO設計型UGC施策）

・インフルエンサーキャスティング

・TikTokアカウント運用

・広告運用（Spark Ads等）

単なる分析に留まらず、

「データ → 企画 →制作 →配信 →改善」まで一気通貫で支援可能です。

■今後の展望：YouTube・Instagramなどへの拡張

本メディアは今後、TikTokに留まらず、

YouTubeやInstagramなどの主要SNSプラットフォームにも分析領域を拡張してまいります。

各プラットフォームにおけるアルゴリズムやユーザー行動の違いを踏まえ、

横断的に「動画マーケティングの勝ちパターン」を可視化するメディアとして進化を目指します。

◼️代表取締役コメント

現在、マーケティングにおいて最も重要な変化の一つが「検索の主戦場の変化」だと考えています。

TikTokは単なるSNSではなく、若年層にとっての“検索エンジン”になっています。

一方で、その中身はブラックボックス化しており、企業側は「なんとなく伸びた」「偶然バズった」に依存しているケースが多いのが現状です。

今回のメディアでは、そのブラックボックスを解き明かし、「再現性のあるマーケティング」に変えていきたいと考えています。

Youth Now!を通じて、企業の意思決定がより速く、正確になる世界を実現していきます。

<プロフィール>

株式会社Reaplus 代表取締役

松元 詞音（まつもと しおん）

1999年生まれ。

広告代理事業、インフルエンサー事業、D2C、調査事業など複数事業を展開し、Z世代・α世代の意思決定を「行動経済学」「SNSデータ」「実務現場」の3軸から分析している。

SNS時代において「バズっても売れない」「若者に届かない」といった

マーケティング課題に対し、誰の言葉として、

どの文脈で届いているかという視点から構造的な整理と

実務への落とし込みを行うことを得意とする。

複数事業を経営する中で得たリアルな経営視点と、若年層理解を

感覚論にせず言語化できる点を強みとしている。

■10社限定｜TikTok動画無料分析キャンペーン実施

本メディア公開を記念し、

先着10社限定で「TikTok動画の無料分析キャンペーン」を実施いたします。

▼キャンペーン内容

貴社の商品・サービスに関連するTikTok投稿を分析し、

以下をレポート形式でご提供いたします。

・バズ投稿の共通点（構成・訴求・演出）

・検索上位に表示される動画の特徴（VSEO観点）

・改善ポイントおよび具体的な施策提案

※通常数十万円相当の内容を無料で提供いたします

▼こんな企業様におすすめ

・TikTok施策を実施しているが成果が伸び悩んでいる

・これからTikTokを活用したいが勝ちパターンが分からない

・インフルエンサー施策の精度を上げたい

■お問い合わせ先

本メディアに関するご相談、TikTokマーケティング支援のご依頼、

無料分析キャンペーンのお申し込みは以下よりお問い合わせください。

・TikTok PRのご相談

・分析レポートのご依頼

・運用改善のご相談

▼お問い合わせ

https://youthnow.jp

■会社概要

お問い合わせ :https://youthnow.jp

社名 ：株式会社Reaplus（リアプラス）

所在地 ：東京都渋谷区猿楽町9-8 アーバンパーク代官山 0208

代表者 ：代表取締役 松元 詞音

設立年月：2023年7月20日

事業内容：コミュニケーションプロデュース事業 / インサイト事業 /

タレント支援事業 /キャスティング事業 / 補助金支援事業 / D2C事業

HP ：https://reaplus.jp/

note ：https://note.com/reaplus_