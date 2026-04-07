日本介護システム、東京都「心のバリアフリーサポート企業」に登録

日本介護システム株式会社

日本介護システム株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：大友俊雄）は、この度、東京都が推進する「心のバリアフリーサポート企業」に登録されたことをお知らせいたします。当社は年間延べ39万人以上のご利用者様を持つ訪問理美容事業と、オーダーメイドの介護旅行 事業を展開しており、今回の登録はこれらを組み合わせた独自モデルが評価されたものです。

「心のバリアフリー」とは、高齢者や障害のある方、外国人など多様な人々が安心して社会参加できるよう、一人ひとりが相手の立場を理解し、思いやりのある行動を実践していくことを目的とした取り組みです。東京都では、この理念に賛同し、具体的な活動を行う企業を「心のバリアフリーサポート企業」として登録しています。

当社はこれまで、介護保険外サービスの提供を通じて、ご利用者様一人ひとりの尊厳を大切にし、その人らしい生活を支援することに取り組んでおります。

本登録は、介護サービスと外出・旅行支援を組み合わせた独自モデルが評価されたものであり、当社の取り組みが「心のバリアフリー」実現の具体例として認められたものです。

東京都・心のバリアフリー サポート企業 登録証

外出機会を創出する「訪問理美容サービス」

当社の訪問理美容サービスは、外出が困難な要介護高齢者や障害のある方を対象に、理容師・美容師が高齢者施設や在宅へ訪問し、散髪・整容・美容ケアを提供するサービスです。単なる整容支援にとどまらず、「身だしなみを整えることによる自尊心の回復」「社会参加意欲の向上」「心理的ケア」の側面を重視しています。年間のべ39万人以上のご利用者様とのネットワークを構築しています。この広範な顧客基盤と現場接点は、単独サービスとしてだけでなく、外出・旅行支援へとつながる重要な社会資源となっています。また、感染症対策・衛生管理・介護知識研修を受けた専門スタッフが対応することで、安全・安心なサービス提供体制を確立しています。

「旅をあきらめない社会」へ──介護旅行事業の展開

当社の介護旅行事業は、「介護が必要になっても旅をあきらめない社会の実現」を目指し、外出支援から宿泊旅行までを総合的にサポートしています。「もう一度あの場所に行きたい」「家族と最後に旅行がしたい」といった想いに応えることが、本事業の出発点です。

主なサービス内容は以下の通りです。

＊車いす利用者・要介護高齢者の外出支援

＊同行ヘルパー付き日帰り旅行・宿泊旅行

＊医療的ケアが必要な方の旅行支援

＊障害者団体・高齢者施設向け団体旅行

＊家族旅行のサポート手配

介護資格を有する同行スタッフが、移動・食事・排泄・入浴・更衣などを総合的に支援し、旅行会社機能と介護サービス機能を融合させた独自の運営体制を構築しています。さらに、バリアフリー宿泊施設、福祉車両、医療機関、介護施設、自治体などと連携し、安全管理体制と受入環境整備を推進しています。

「生活支援から社会参加へ」──訪問理美容と介護旅行の連携

当社の特徴は、訪問理美容と介護旅行を分断せず、「生活支援から社会参加支援へ」とつなぐ導線設計にあります。訪問理美容の現場で得られる利用者ニーズをもとに、「旅行に行きたいが外出に不安がある」「家族と最後に思い出旅行をしたい」「施設生活でも季節行事に参加したい」といった潜在ニーズを把握し、外出・旅行支援へと展開しています。

整容支援で外出意欲を高め、旅行体験で人生の充実感を創出するという、QOL向上の好循環モデルを構築している点が大きな特徴です。

日本介護システム株式会社は、「病気やケガにより介護が必要になっても、行きたい場所へ行き、やりたいことに挑戦できる社会」を目指し、介護保険外サービスや介護旅行、バリアフリー旅行の企画・提供を行っています。年齢や障害を理由に外出をあきらめてしまうことは、本人の楽しみや生きがいを失わせるだけでなく、社会全体の活力低下にもつながります。同社は、外出や旅行を「特別なこと」ではなく「当たり前の選択肢」として取り戻すことが、超高齢社会をより明るく、ハッピーなものにすると考えています。

本取り組みは、「できない理由を探すのではなく、どうすれば安全に実現できるかを考える」という同社の姿勢を体現した取り組みの一つです。近年は、外出や特別な日の準備を支える訪問理美容サービス「KamiBito（カミビト）」との連携も進め、移動前後を含めた“外出のトータルサポート”を強化しています。日本介護システム株式会社は今後も、多様な人々の挑戦を支え、共生社会の実現に向け、具体的なサービスを通じて価値提供を続けてまいります。

■ 本件に関する報道関係者様のお問合せ先

日本介護システム株式会社（日本介護トラベルサービス） 担当者：伴流

URL： https://kaigo-travel.jp/

（関東本社）東京都新宿区新宿3丁目13-5 クリハシビル9F

TEL：050-5799-4635

Email： t.banryu@j-kaigo-system.jp

■ 会社概要

日本介護システム株式会社

所在地

（関西本社）：大阪市中央区本町1-5-7 西村ビル5F

（関東本社）東京都新宿区新宿3丁目13-5 クリハシビル9F

代表者：代表取締役社長 大友俊雄

事業内容：介護保険外サービス・介護旅行やバリアフリー旅行のサービス提供

URL： https://kaigo-travel.jp/