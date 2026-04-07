発売から30年以上のロングセラーがフローズンカップアイスで登場！「森永アロエヨーグルト味フローズンカップ」4月20日（月）より全国で期間限定発売

森永乳業株式会社

森永乳業は、「森永アロエヨーグルト味フローズンカップ」を4月20日（月）より全国にて期間限定発売いたします。



近年、温暖化により季節の移り変わりに変化が出てきており、春が短く夏が長期化する傾向が顕著となってきています。それに伴い春夏に求められるアイスの嗜好にも変化が見られ、4月下旬頃から氷菓系のラインナップが求められるようになってきています。



このたび発売する「森永アロエヨーグルト味フローズンカップ」は、発売から30年以上続くロングセラーブランド「森永アロエヨーグルト」の爽やかな味わいを、氷とアイスの2つの食感で楽しめる春だけでなく夏にもぴったりのカップアイスです。つぶつぶのアロエ葉肉が入ったなめらかな微細氷と、ヨーグルトらしいほのかな酸味と爽やかなコクが特長のアロエヨーグルト味のアイスを層状に仕立てた二層構造により、スイーツ氷のような贅沢な味わいをお楽しみいただけます。

「森永アロエヨーグルト味フローズンカップ」をお召し上がりいただき、爽やかなアロエヨーグルトの風味と、氷とアイスの2層構造が生み出す奥行きのある食感をお楽しみください。

https://prtimes.jp/a/?f=d21580-1451-25fa0f9c1bbb1c0b0f771d5ccbbcb46e.pdf

１．商品特長＜森永アロエヨーグルト味フローズンカップ＞

１.アロエ葉肉入りの微細氷とアロエヨーグルト味アイスが楽しめる2層仕立てのカップアイスです。

２.冷凍下でも固くなりにくいアロエ葉肉を8％使用しています。

３.ロングセラーブランド「森永アロエヨーグルト」をイメージした爽やかなパッケージデザインです。

◆森永アロエヨーグルトについて

2024 年12 月に発売30周年を迎えた「森永アロエヨーグルト」は、“健康素材であるアロエの持つ力とおいしさを提供する”というブランドコンセプトのもと、アロエの“みずみずしい食感”とヨーグルトの“爽やかな味わい”を発売以来お届けしてきました。 近年は、コラボ商品も多数登場し、人気を博しています。

２．商品概要３．お問い合わせ先

お客さまからのお問い合わせ先 お客さま相談室 ﾌﾘｰﾀ゛ｲﾔﾙ0120-082-749

森永乳業ウェブサイトhttpｓ://www.morinagamilk.co.jp/

以上