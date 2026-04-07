発売から22年のロングセラー。バニラの味わいとパッケージ刷新！「森永あじわいソフト　バニラ」「森永あじわいソフト　バニラ＆チョコ」4月20日（月）より全国にてリニューアル発売

森永乳業株式会社

森永乳業は、発売から22年で初となるパッケージ変更と11年ぶりに刷新して、さらにおいしくなった「森永あじわいソフト バニラ」、「森永あじわいソフト バニラ＆チョコ」を4月20日（月）より全国にてリニューアル発売いたします。



コーンアイス市場では価格の上昇が続いているものの、日常的に楽しめるデイリーアイスとしての需要は依然として堅調です。近年の物価高を背景に、昔ながらの手頃な価格の商品が改めて注目され、多くの支持を集めています。





「森永あじわいソフト」シリーズは、王道のソフトクリームのような味わいとくちどけの良さを楽しむことができるソフトコーンアイスです。今回のリニューアルでは、よりお客様に親しまれる視認性の高いパッケージに変更を行うとともに、アイスの味わいを刷新しています。ソフトアイスを一口食べた瞬間からおいしく感じて頂けるようバニラ感を向上、さらに食べ終わりまで考えて甘さの後切れがよくなるよう工夫することで、160mlのボリュームでも最後までおいしく味わうことができるようになっています。

さまざまなモノの価格が高騰している中ではありますが、手ごろな価格ながらも、王道のソフトクリームのような味わいでコスパの高さを感じることができるソフトアイス「森永あじわいソフト」シリーズをお召し上がりください。

https://prtimes.jp/a/?f=d21580-1450-3cb7054bb63351724a0ffcf5eaa5323e.pdf１．商品特長＜森永あじわいソフト バニラ＞

１.王道のソフトクリームのような味わいとくちどけの良さを楽しむことができるソフトアイスです。

２.ベーシックなバニラ味。一口目を食べた瞬間から美味しく感じていただけるようにバニラ感をアップしています。

３.乳業メーカーらしい親しみやすい牛のイラスト入りの新デザインです。

＜森永あじわいソフト バニラ＆チョコ＞

１.王道のソフトクリームのような味わいとくちどけの良さを楽しむことができるソフトアイスです。

２.ベーシックなバニラ味とチョコ味。

一口目を食べた瞬間から美味しく感じていただけるようにバニラ感をアップしています。

３.乳業メーカーらしい親しみやすい牛のイラスト入りの新デザインです。

２．商品概要３．お問い合わせ先

お客さまからのお問い合わせ先 お客さま相談室 0120-082-749

森永乳業ウェブサイト httpｓ://www.morinagamilk.co.jp/



以上