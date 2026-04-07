KPMGコンサルティング、JFL所属クラブ「クリアソン新宿」とともにサステナビリティ共創プロジェクトを始動

KPMGコンサルティング株式会社

KPMGコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：関 穣、田口 篤、知野 雅彦、以下、KPMGコンサルティング）は、日本フットボールリーグ（JFL）に所属する「Criacao Shinjuku」（本拠地：東京都新宿区、株式会社Criacao代表取締役社長CEO：丸山 和大、以下、クリアソン新宿）とともに、新宿地域を起点とするサステナビリティ共創プロジェクト（以下、本プロジェクト）を始動します。

KPMGコンサルティングは、女性活躍推進の企業方針や、若者・子どもたちを応援する「10by30」（※1）というコミットメントを掲げ、社会的に脆弱な立場に置かれがちな方々への支援や、包摂的な社会の実現に向けた取組みを企業として取り組むべきサステナビリティの優先課題として位置付けています。同じビジョンのもと、地域共創活動に注力するクリアソン新宿とは、2025シーズンよりサステナビリティ活動を展開してきました。これまでに、将来への夢を育むことを目的とした小学生向け教育プログラム「太陽の授業×学びのマルシェ」への参画や、児童養護施設におけるボランティア活動など、クリアソン新宿とともに地域に根差した取組みを行ってきました。

この度始動する本プロジェクトでは、各活動を点で終わらせることなく、両者がこれまで積み重ねてきた実績やステークホルダーとのネットワーク・強みを活かしながら、より広域的かつ持続可能な視点で社会課題の解決に向けて共同して取り組みます。そして、一人ひとりが複雑化・多様化する社会課題を自分ごととして捉え、具体的な行動変革につなげる機会を共創していきます。

本プロジェクトの第1弾として、クリアソン新宿とともに、日本社会における重要課題であるダイバーシティー・エクイティ＆インクルージョン（DE&I）をテーマとした活動に取り組みます。まずは、2026年4月に、KPMGコンサルティングのプロフェッショナルやクリアソン新宿の関係者が登壇する「DE&I企業セミナー」を開催します。ダイバーシティ実現に向けた論理的アプローチや、「個を活かすチームビルディング」を融合させた実践型セミナーを通じて、具体的な組織課題の解決策へと昇華させる機会を提供し、社会課題への理解と行動の広がりを後押しします。

また、2026年5月17日（日）に開催されるクリアソン新宿 vs. Y.S.C.C.横浜戦を「DE&I ACTION DAY Powered by KPMGコンサルティング」と題し、スポーツという開かれた場を通じて、体験型イベントを企画し、多様性や包摂性に関するメッセージを発信します。

KPMGコンサルティングは、「Our Impact Plan(https://kpmg.com/jp/ja/about/our-impact-plan.html)」に基づき、今後もさまざまな社会貢献プログラムを企画・実施し、コンサルティングサービスの提供とともに、社員一人ひとりのシチズンシップ活動の実践を両輪で進めていきます。

（※1）「2030年までに不利な境遇にある若者1,000万人に教育、雇用、起業支援を通じて、経済的な力を身につける取組みを行う」 という、KPMGがグローバル全体で掲げている目標。

サステナビリティ共創プロジェクト＜DE&I＞の実施事項

●「DE&I企業セミナー」概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/88324/table/355_1_dd5d0b372aca4d8f98a4d75ec69080c6.jpg?v=202604071251 ]

※詳細情報につきましては、クリアソン新宿のウェブページ(https://criacao.co.jp/)にて後日公開いたします。

※主催者の判断でプログラム内容の変更、または中止になる可能性がございます、あらかじめご了承ください。

※希望者多数の場合は抽選とさせていただきます。

●冠試合開催概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/88324/table/355_2_fde4e44327169560cc4763e20caf9bb0.jpg?v=202604071251 ]

※主催者の判断でプログラム内容の変更、または中止になる可能性がございます、あらかじめご了承ください。

Criacao Shinjuku（クリアソン新宿）について

2005年、大学のサッカーサークルの仲間を中心に結成。チーム名の「Criacao」はポルトガル語で「創造」を意味する。2009年、東京都リーグ4部に参戦。2018年、拠点としてきた新宿区とともに歩む決意を込めて「Criacao Shinjuku」へ改称し、翌年に新宿区サッカー協会代表チームとなった。2020年には新宿区と包括連携協定を締結し、地域課題にも幅広く取り組んでいる。2021年にJFL（日本フットボールリーグ）昇格。以降、毎年国立競技場でも公式戦を開催し、2025年にはJFL最多となる16,755人を動員。「サッカーを通じて感動を創造し続ける存在でありたい」という理念のもと、社会に豊かさをもたらし、世界一のクラブを目指して活動している。

KPMGコンサルティングについて

KPMGコンサルティングは、ストラテジー、ビジネストランスフォーメーション、テクノロジー／デジタル、リスクコンサルティング、ビジネスイノベーションの５つの領域に業界知見を掛け合わせ、企業や組織の変革を支援する総合コンサルティングファームです。豊富な経験とスキルを有するコンサルタントがKPMGジャパンを構成する10のプロフェッショナルファーム間で連携し、KPMGのグローバルネットワークを活用しながら、企業価値向上の実現に向けて伴走支援します。