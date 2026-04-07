フリューが“推し活”向けのプリントビジネスを本格始動／文字と写真の印刷機『SUKELU factory』が3月より全国で稼働

フリュー株式会社

フリュー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：榎本雅仁、以下フリュー）は、人口が約1,400万人＊1にものぼるとされる“推し活”市場に向けた、新たなプリントビジネスを本格始動いたします。

新たに挑戦するビジネスでは、フリューの知見を存分に活かした文字と写真＊2の印刷機『SUKELU factory（スケルファクトリー）』を展開。今年3月より全国のアミューズメント施設を中心に順次稼働を開始しており、今後はプリントシール（以下、プリ）機の設置場所であるアミューズメント施設にとどまらず、“推し活”を楽しむ方が日常の中で活用できるよう親和性の高いショップにも設置予定です。さらに、近年フリューではアジアや北米を中心に既存事業のグローバル展開を加速させており、今後『SUKELU factory』でも海外設置に向けた取り組みを検討。日本国内外で“推し活”向けのプリントビジネスを拡大してまいります。

＊1・・・2025年 自社調べ

＊2・・・肖像権・知的財産など、第3者の権利を侵害する印刷は不可

■プリ機の技術力や“かわいい”の企画力を活かした商品開発

＜“推し活”向けのプリントビジネスにおけるフリューの優位性＞

『SUKELU factory』は、プリ機開発で培った技術力やフリューの強みである“かわいい”の企画力を活かした新サービスです。プリ機で制作実績がある透明シールに文字や写真を自由に＊2印刷できる機能を搭載。自分ならではのこだわりを詰め込んでスタンプや背景をデコレーションし、トレカやペンラシートなどの推し活グッズを可愛く・手軽に制作することができます。

■コンパクトなサイズとスピード感のある開発で、“推し活導線”にある店舗でもユーザー体験を拡げる

今後は“推し活”を楽しむ方が立ち寄る機会の多い店舗など、“推し活導線”への設置拡大も計画しております。不要なプリ機の落書き・シール印刷部分のみを再活用したコンパクトなサイズ感も『SUKELU factory』の魅力の1つで、テストマーケティングを実施した店舗からはデッドスペースを活用したユーザー体験の拡がりに期待が寄せられています。さらに、サステナブルな機械設計のため、開発コストをかけず迅速な提供ができるのも特長です。

■フリューの強みである“IPの表現力”を掛け合わせた展開ができる

クレーンゲーム景品（プライズ）をはじめとする「世界観ビジネス」で培ったIP獲得力やキャラクターの魅力を表現する力もフリューの強みです。『SUKELU factory』では現在アイドルとのコラボ機能＊3を期間限定で搭載しており、今後は「世界観ビジネス」の知見も融合し様々なIPとのコラボを積極的に提供してまいります。

■テストマーケティングで幅広いユーザーから好評の声を獲得

昨年冬に実施したテストマーケティングでは店舗に行列ができ、SNSでも「自作の手間なく可愛く推し活グッズを作れるのがすごい」と話題を呼びました。年齢・性別・“推し”のジャンル問わず様々なユーザーから好評の声をいただいております。

■“推し活”ニーズが高まるグローバルに向けた展開も計画

近年フリューではアジアや北米を中心にグローバル展開を加速させており、『SUKELU factory』でも海外設置を検討しています。7月に開催される北米最大級の日本のポップカルチャーイベント「Anime Expo 2026(R)」への設置やローカライズ開発を予定しており、推しを応援する気持ちを表現できるプリントビジネスを日本国内外で拡大してまいります。

＊3・・・「RINDO Entertainment」とのコラボを期間限定で実施中。（https://www.furyu.jp/news/2026/03/rindo-entertainment/）

＜『SUKELU factory』 設置概要＞

[展開予定店舗] フリューのプリ機専門店『girls mignon（ガールズミニョン）』

全国のアミューズメント施設

“推し活”に特化した新規チャネル

[プレイ料金] トレカ：400円

ペンライト：800円

フォト：600円（2026年6月搭載予定）

≪『SUKELU factory』テストマーケティング開始 プレスリリース≫

https://www.furyu.jp/news/2025/11/sukelufactory/

＜フリュー株式会社について＞

フリュー株式会社は、人々のこころを豊かで幸せにする良質なエンタテインメントを創出する！という企業理念のもと、“かわいい”のプロデュースができるという強みを活かし、キャラクター商品、プリントシール機、ゲーム・アプリなど様々な事業を展開。ステークホルダーのみなさまにかけがえのない毎日“Precious days”をお届けしています。2007年4月にオムロングループからMBOによって独立。2015年12月に東証一部上場、2022年4月に市場区分見直しに伴いプライム市場に移行しました。

≪フリュー株式会社 https://www.furyu.jp/≫

＜「フリューかわいい研究所」とは＞

セカイに新しい「かわいい」を。日々世の中で生み出される新しい「かわいい」。フリュー株式会社のガールズトレンドビジネス、キャラクタービジネスで培ったアンテナと感性で、新しい「かわいい」を素早くキャッチ。新たなクリエイティブ、プロダクトとして「かわいい」をプロデュースし、発信します。

≪フリューかわいい研究所 https://kawaii.furyu.jp/≫

※本リリースに記載の内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。

※『SUKELU factory』、『かわいい研』他は、フリュー株式会社の商標、または登録商標です。

※その他会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。