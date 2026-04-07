【歯科の通院時間調査】片道30分以上かける患者の約6割が「自由診療」を経験──距離を越えて求める“医療の質”とは

医療法人きずな

生涯付き合う歯の健康を守るうえで、自分に合った「かかりつけの歯科医院」を見つけることは、多くの人が直面する身近なテーマではないでしょうか。

そこで、患者さまとの対話を重視し、予防歯科から審美治療まで幅広い歯科医療を提供する『医療法人きずな きずな歯科クリニック』（ https://www.kizna-dc.com/ ）（所在地：兵庫県神戸市北区、院長：水野貴文）は、通院にかけている時間と歯科医院選びの関係を把握するため、全国の20～69歳の男女666名を対象に調査を実施しました。

本調査からは、通いやすい近隣の医院を選ぶ人が多い一方で、遠方の医院へ通う層には「自由診療」の経験者が多いなど、特徴的な傾向が見えてきました。

【TOPICS】

・通院時間は過半数が「片道20分未満」の一方、「片道30分以上」の層も1割超

・片道30分以上の層の約6割が「自由診療」を経験、20分未満の層の約1.7倍

・自由診療経験者の約3割は「費用がかかっても質の高い治療」を希望、未経験者の約5.0倍

※調査手法の詳細については、本リリース末尾の「調査の実施概要」をご覧ください。

主な調査結果

1．歯科医院への通院時間は「片道20分未満」が66.0％、「片道30分以上」の遠い医院に通う層は14.3％

かかりつけの歯科医院を持つ人は多いですが、通院にはどの程度の時間をかけているのでしょうか。次のグラフは、普段通院している歯科医院までの片道の移動時間について集計したものです。

最も多かったのは「10分～20分未満」の36.7％で、これに「10分未満」の29.3％が続く結果となりました。両者の合計は66.0％で、過半数が片道20分未満の近い医院を選んでいることが分かります。

長時間かけている人に目を向けると、「30分～45分未満」は8.0％、「45分～1時間未満」は3.8％、「1時間以上」は2.5％となっています。これらを合わせて、14.3％の人が片道30分以上の遠い医院へ通院しているようです。

日常的な通いやすさを重視する人が多数派である一方で、あえて遠い医院に通う層も一定数存在することが分かります。

2．片道30分以上の通院理由は「医療設備」が42.1％、「医師の技術」が41.4％で上位に

あえて時間をかけて遠い医院へ通う人々は、何を基準に通院先を選んでいるのでしょうか。次のグラフは、現在の歯科医院に通院している理由を、片道の移動時間別に集計したものです。

移動時間が「20分未満」の層では、「自宅・職場・学校から近いから」が68.8％で最多となっており、アクセスの良さが通院の大きな理由となっています。

一方で、移動時間が「30分以上」の層に目を向けると、「医療設備が充実しており、専門的な治療が受けられるから」が42.1％、「医師の技術が高く、信頼できるから」が41.4％となり、この2つが僅差で並ぶ結果となりました。また、「丁寧な説明やカウンセリングがあるから」も32.6％と高い割合を示しています。

近い医院に通院する人が「近さ」を最重視するのに対し、遠い医院に通院する人は「医療設備」や「医師の技術」といった「医療の質」を求めているようです。通院にかかる時間が長くなるにつれて、歯科医院選びで重視するポイントが大きく変化している様子がうかがえます。

3．片道30分以上の層は61.0％が「自由診療」を経験、20分未満の層の約1.7倍の水準

医療設備や医師の技術を求めて遠い医院を選ぶ傾向が見られましたが、実際の治療内容にも違いが表れています。次に、現在通院している歯科医院での「自由診療」の経験について、片道の移動時間別に集計した結果です。

移動時間が「20分未満」の層において、自由診療を「受けたことがある（現在受けている治療も含む）」割合は35.9％でした。

一方で、移動時間が「30分以上」の層では61.0％にのぼり、過半数が自由診療を経験する結果となりました。これは「20分未満」の層の約1.7倍の水準で、通院にかかる時間が長い層ほど自由診療の経験率は大きく上昇することが分かります。

保険適用外となる自由診療は費用負担が大きくなるものの、見た目の美しさや多様な素材、より精密な治療方法を選択できる利点があります。あえて遠い医院に通院する人は、時間や費用をかけてでも自身が納得できる治療を選ぶ傾向があるといえそうです。

【参考データ】年代別に見る自由診療の経験率

さらに自由診療を利用する層の特徴を探るため年代別の経験率を集計したところ、興味深い傾向が見えてきました。

自由診療を「受けたことがある」割合は20代が61.8％で最多となっており、他の世代を大きく上回る結果となりました。全体として若い世代ほど経験率が高まる傾向にあり、若い世代において自由診療が身近な選択肢になっている様子がうかがえます。

4．自由診療経験者の30.4％が「費用がかかっても質の高い治療」を希望、未経験者はわずか6.1％

自由診療を選ぶ層の根底には、治療に対する意識の違いが存在しているようです。最後に、歯の治療やケアに対する考え方を、自由診療の経験別に集計した結果を見ていきます。

「基本的には保険適用の範囲内で、標準的な治療を受けたい」割合は、自由診療を「受けたことはない」層で66.0％、「受けたことがある」層で48.3％となり、いずれの層においても最多を占めました。

一方で、「費用がかかっても、質の高い治療（自由診療など）を受けたい」割合は、「受けたことはない」層が6.1％にとどまっていますが、「受けたことがある」層では30.4％にのぼっています。自由診療経験の有無によって約5.0倍と大きく差が広がるという結果です。

全体として保険診療を希望する割合が高いものの、自由診療を選ぶ層においては「費用をかけてもより良い医療を受けたい」という姿勢が強い傾向がうかがえます。保険診療で済ませるか、費用をかけて自由診療を選ぶかといった治療選択の根底には、こうした患者ごとの意識の差が大きく影響しているといえそうです。

まとめ：通院距離を超えて広がる、納得できる歯科医院選び

歯科医院選びにおいて、日常的な通いやすさを優先する人が多い一方で、設備や技術といった「医療の質」を求めて遠方へ足を運ぶ層も存在します。時間や費用をかけてでも、専門的な設備による治療や事前の丁寧な説明など、自身が納得できる環境を求める姿がうかがえます。

一生付き合う歯の健康を守るうえで、通いやすさはもちろん、充実した医療設備や親身な対話など、歯科医院に求める役割は人それぞれ異なります。自身の価値観や考え方に合った医療環境を選ぶことが、長く安心して通える医院に出会うための大切なポイントといえそうです。

調査の実施概要

調査機関 ：自社調査

調査方法 ：インターネット調査（Knowns 消費者リサーチ）

対象エリア：日本全国

対象者 ：歯科医院に通院している20～69歳の男女

調査期間 ：2026年3月7日

有効回答数：666名

※本調査での「通院」とは、同じ歯科医院へ継続的・定期的に通っている状態を指します。虫歯などの治療のほか、定期検診やクリーニング、矯正、インプラントなども含みます。

※本調査の有効回答は、性別および5歳刻みの年齢層での均等割付をベースに取得しています。

※本リリース内の各割合（％）は、性別・年代別の人口構成比に合わせたウェイトバック集計を行って算出しています。

※構成比（％）は小数第2位以下を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。

設問内容- あなたが通院している歯科医院までの片道の移動時間は、普段はどのくらいですか。（自宅・勤務先・学校など、通院時の出発地点は問いません）- 現在の歯科医院に通院している理由は何ですか？あてはまるものを最大3つまでお選びください。- 現在通院している歯科医院で、「自由診療」を受けたことがありますか？- ご自身の歯の治療やケアに対するお考えとして、最も近いものを1つお選びください。

医療法人きずな きずな歯科クリニック

「患者さまとの『きずな』が生まれる歯科医院」として、各分野の専門医師や担当制の歯科衛生士、専門カウンセラーが一体となり、徹底した対話と技術によるオーダーメイドの治療を提供します。「歯をきれいにするのは通過点。いつか『あの時出会ってて本当に良かった』と笑いあえる瞬間をつくること」を目標に、笑顔あふれる人生をサポートいたします。

▼当院の特徴

・各分野の専門家による「チーム医療」：エキスパート歯科医師、担当指名制の歯科衛生士、セラミック専門歯科技工士が連携し、質の高い治療を提供します。

・「対話」を重視したカウンセリング：専用のカウンセリングルームを完備し、歯科専門カウンセラーが患者さまのお悩みや理想の姿を丁寧に伺います。

・あらゆるお悩みに応える「豊富な診療メニュー」：虫歯・歯周病から、精密根管治療、インプラント、矯正、審美ホワイトニング、さらには「お口のエステ」や「DNA遺伝子解析」まで、幅広いメニューをご用意しています。

・サロンのようにくつろげる空間と最新設備：美容室やエステに通うような感覚で、リラックスして過ごせる院内環境を整えています。

▼診療案内

・アクセス：神戸電鉄三田線「道場南口駅」より徒歩1分（駐車場18台完備）

・診療時間：平日 9:00～13:00 / 15:00～18:30 土曜 9:00～13:00 / 15:00～17:00

・休診日：日曜・祝祭日

【法人概要】

法人名：医療法人きずな きずな歯科クリニック

所在地：兵庫県神戸市北区八多町中804

設立：2009年11月7日

理事長：水野貴文

診療科目：一般歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

ホームページ：https://www.kizna-dc.com/