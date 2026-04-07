システム開発の発注前に。2週間以内に無料プロトタイプを提供する「サキツク」がリリース

株式会社MockUp

株式会社MockUp（所在地：東京都、代表：小山 竜太郎）は、システム開発の発注前に無料でプロトタイプを作成・提供するサービス「サキツク」（https://saki-tsuku.com/）を2026年3月より正式にリリースしました。

■ サービス誕生の背景

システム開発における発注側の悩みの多くは、「開発会社の技術力が事前に判断できない」「要件定義だけで数ヶ月かかる」「完成してからイメージと違った」という3点に集約されます。これらはすべて、意思決定の段階で「動くモノがない」ことが根本原因です。

サキツクは、まず作って見せることで発注側・受注側双方のミスマッチをなくすという発想から生まれました。

■ サービスの特徴

「申し込み→ヒアリング→プロトタイプ公開→商談」という流れで、ヒアリングから最短2営業日でプロトタイプのURLをお届けします。プロトタイプは完全無料で、気に入らなければそこで終了。費用は一切かかりません。

本開発に進む場合は、作成したプロトタイプをベースに見積もりを行うため、「言葉だけで伝えてイメージがずれる」というリスクも大幅に軽減されます。

また、プロトタイプをそのまま本番環境に移行したい場合は、サーバー移管費込み30万円での買い取りにも対応しています。

■ こんな企業におすすめ

社内DXや業務システムの導入を検討しているが、どの開発会社に依頼すればいいか判断できない法人さま、または過去に「完成してからイメージと違った」という経験をお持ちの担当者さまに特におすすめします。生成AI活用や業務自動化など、「これ、システム化できない？」という相談も歓迎しています。

■代表取締役 小山 竜太郎 コメント

昨今のAIの進化で新規開発のスピードが劇的に上がり、無料でプロトタイプを届けるビジネスモデルが成立するようになりました。

これまでシステム開発は『発注してみないとわからない』が当たり前でしたが、私たちは先に作ることで技術力を証明していきたいと思っています。サキツクではプロトタイプだけでなく、開発チームとのやりとりそのものも無料で体験していただくことができます。発注前にチームの雰囲気や進め方まで、ぜひ体験しに来てください。