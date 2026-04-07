春の旅行シーズン到来！4月以降出発の新商品の発売を開始しました

東武トップツアーズ株式会社

東武トップツアーズ株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：百木田康二）は、2026年4月以降に出発する旅行商品の発売を開始するとともに、新商品の発売に合わせ、「より便利でお得な旅を」をというコンセプトのもと、当社の旅行予約サイトを全面リニューアルいたしましたのでお知らせいたします。

今回の旅行サイトリニューアルでは、お客さまの多様な旅行ニーズにお応えする豊富な商品ラインナップを、よりご覧いただきやすいよう掲載しています。お手軽な「宿泊単体プラン」から、移動と宿泊がセットになった便利な「往復列車付プラン」まで、ゴールデンウィークや夏休みのご旅行にも最適なプランを多数ご用意しております。

さらに、お得な限定クーポンの配布や、東武グループで共通してご利用いただける「TOBU POINT（トブポ）」の付与を新たに開始するなど、これからの季節のご旅行をより快適に、そしてお得にお楽しみいただけるメリットをご提供いたします。ぜひご利用ください！

当社は、今後も魅力的な旅行商品をご提供するとともに、継続的にお客さまにご利用いただけるよう様々な取り組みを実施してまいります。

▼旅行予約サイトはこちらから

https://tobutoptours.jp/

▼4月以降の新商品およびリニューアルの主なポイント

1. スマホやPCでサクッと予約！商品も順次拡充！

旅行予約サイトのリニューアルに伴いサイトデザインを一新しました。お客さまが希望される商品を探しやすい仕様に改善し、スマートフォンやPCで手軽にご予約いただけます。今後商品も順次追加され、手軽に利用できる「宿泊単体プラン」から、移動と宿泊がセットになった便利な「往復列車付プラン」まで幅広い商品ラインナップを展開いたします。

2. 4月以降出発の旅行で、東武グループ共通で使える「TOBU POINT（トブポ）」がたまる！

旅行商品をご予約・ご利用いただくと、東武グループ各施設でのお買い物などにご利用いただける「TOBU POINT（トブポ）」がたまります。従来は当社サイト内でしか使用できない独自ポイントでしたが、日常のお出かけやショッピングでも活用できるより便利なポイントへと生まれ変わりました。

※2026年4月1日以降に出発する旅行商品が対象です。

※TOBU POINTを予約時の旅行代金お支払いにご利用いただくことはできません。

※ポイント付与時期：2026年4月1日～6月30日出発分は2026年7月中旬ごろ、2026年7月1日～9月30日出発分は2026年10月中旬ごろの付与を予定しております。

3. サイト限定クーポンの配布で、「よりお得」な旅行予約が可能に！

「新規会員登録クーポン」や「早期予約限定クーポン」をはじめ、サイトで利用可能なお得なクーポンの配布機能を新設定しました。クーポンは予約時に即時還元でご利用いただけるため、新商品を従来以上にリーズナブルな価格でお楽しみいただけます。

4. メルマガ・公式SNS限定特典など、会員登録のメリットがさらに充実！

無料の会員登録をしていただくことで、メールマガジンなどを通じ、会員さま限定の特別なクーポンや、最新のキャンペーン・新商品情報をいち早くお届けいたします。また、X（旧Twitter）などの公式SNSでも随時お得な情報を配信してまいります。

また、サイトリニューアルとあわせて旅行サイト情報に特化した公式LINEアカウント「東武トップツアーズ旅行予約サイト」も新規開設しました。お得な旅行情報などもい配信していますので、ぜひご登録ください。

▼LINEアカウント「東武トップツアーズ旅行予約サイト」お友達登録はこちらから

https://autoline.link/tobutoptours/apis/line_login_link?register_from=release

▼サイトリニューアル概要

対象サイト ：東武トップツアーズ旅行予約サイト

サイトURL ：https://tobutoptours.jp/