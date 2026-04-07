【シェラトン沖縄サンマリーナリゾート】リブランド10周年記念第1弾!～1日1組限定の海上プライベート空間で特別なお祝いを～貸切クルーズ「Premier Champagne Voyage」

サンマリーナ・オペレーションズ株式会社

シェラトン沖縄サンマリーナリゾート（所在地：沖縄県国頭郡恩納村、総支配人：久物宏基）は、2026年6月1日（月）にシェラトンへのリブランドから10周年を迎えます。当ホテルではこれまでのご愛顧への感謝の気持ちを込め、この節目を祝う複数のエクスペリエンスをご用意。今回第1弾として、1日1組限定のプライベートクルーズプラン「Premier Champagne Voyage」を2026年6月1日(月)から10月31日(土)の期間で開始いたします。

「Premier Champagne Voyage」イメージ

2016年6月1日に大規模リニューアルを経て、リブランドした「シェラトン沖縄サンマリーナリゾート」。沖縄でも珍しいホテル敷地内にマリーナを所有し、滞在することそのものが目的になる、癒しと遊びが融合したテーマパーク型ビーチリゾートとして大人から子供まで一日中楽しめるご滞在を提供しております。

10周年記念となる第1弾プラン「Premier Champagne Voyage」は、お祝いにふさわしいシャンパン「Dom Perignon」を、キャビアや伊勢海老など厳選食材を用いた彩り豊かなフィンガーフードとともに船上でお楽しみいただく1日1組限定の贅沢なクルーズプラン。海に囲まれた非日常の空間で、きらめく景色とともに味わう一杯は、記念のひとときをより一層特別なものへと昇華させます。そして、誰にも邪魔されない海上のプライベート空間は、これからの人生を共に歩む決意を伝える瞬間にもふさわしい舞台。大切な方へ想いを伝える時間や、特別な記念日のお祝いに10周年限定プランをお楽しみください。

さらに10周年を記念して、「この地に深く根を下ろし、お客様と沖縄を結び、心に残る時間を繋ぎ続ける存在でありたい」という願いを込めた、シンボルとなる記念ロゴを作成いたしました。このロゴを象徴に、これまでのご縁を大切に結びながら、これから先も何十年にもわたり、多くの皆様に愛されるホテルであり続けられるよう、心あたたまるおもてなしをお届けしてまいります。

沖縄の大海原を舞台にこれまでの10年を振り返り、そしてこれからの未来への希望を語り合う、特別なひとときをご堪能ください。

■「Premier Champagne Voyage (プレミエ シャンパン ボヤージュ)」概要

クルーズ船 イメージ

10周年の節目を祝し、1日1組限定の貸し切りクルーズプランをご用意いたしました。ホテル内マリーナから出航し、船上ではお祝いにふさわしいシャンパン「Dom Perignon」を、キャビアや伊勢海老、アグー豚などを取り入れた彩り豊かなフィンガーフードとともに、心ゆくまでご堪能いただけます。海に囲まれた非日常の空間で、きらめく景色とともに味わう一杯は、記念のひとときをより一層特別なものへと昇華させます。そして、誰にも邪魔されない海上のプライベート空間は、これからの人生を共に歩む決意を伝える瞬間にもふさわしい舞台。大切な方へ想いを伝える時間や、特別な記念日のお祝いに、10周年限定プランをお楽しみください。

ドリンク イメージ

【期間】2026年6月1日(月)～10月31日(土)

【時間】要相談（7日前18:00までの要事前予約制）

【料金】お一人様100,000円

【対象人数】2名～（10名以上の場合はご相談ください）

※写真はすべてイメージです。実際のご提供内容とは異なる場合がございます。

※ご予約方法等の詳細は、準備が整い次第、ホテル公式サイトにて公開いたします。

※記載料金には、サービス料・消費税が含まれております。

※記載のメニュー内容は、食材の仕入状況等により予告なく変更または中止となる場合がございます。

※悪天候により安全な運航が困難と判断される場合には開催中止となることがございます。

■10周年記念ロゴに込めた想い10周年記念ロゴ

シェラトンとして新たに生まれ変わり、この地に錨(いかり)を下ろしてから10年。変わらぬご縁を大切に結びながら、次なる航海へと歩みを進めてまいりました。ロゴのモチーフである「錨」は、館内に佇むモニュメントから着想を得たものです。それは、どのような波にさらされようとも、決して揺るがぬ存在でありたいという私たちの決意の象徴です。そして共に描かれた「波」は、姿を変えながらも同じ海でつながり続けるもの。人と人、ホテルと地域、そして沖縄と世界を結ぶ存在でありたいという願いを表現しています。

■シェラトン沖縄サンマリーナリゾートについて

シェラトン沖縄サンマリーナリゾートは、環境省より最高ランクの「ＡＡ」に認定された美しい白砂ビーチに面した、全客室バルコニー付のリゾートホテルです。沖縄本島でも珍しいマリーナ付属の様々なマリンアクティビティが楽しめるホテルとして、大人から子供まで一日中楽しめるご滞在を提供しております。

客 室：全246室［28平方メートル ～100平方メートル ］

料飲施設：ダイニングルーム センス、ザ・グリル、サンセットバー＆テラス、スターフィッシュビーチカフェ

その他施設：屋内プール、ウォータースライダー付きガーデンプール、大浴場・サウナ、ジム、スパ、ジップライン、VRステーション、テニスコート、バスケットコート、チャペル

【一般のお客様からのお問い合わせ】

シェラトン沖縄サンマリーナリゾート

TEL：098-965-2222（10:00-18:00）自動音声応答システム

ホテル公式ホームページURL：https://sheraton-okinawa.co.jp/

ホテル公式HP :https://sheraton-okinawa.co.jp/

マリオット・インターナショナルについて

マリオット・インターナショナル（NASDAQ: MAR、本社： 米国メリーランド州ベセスダ）は、139カ国・地域に30のブランド、 合わせて8,800軒以上の宿泊施設を擁するホスピタリティ企業です。世界中でホテルの運営およびフランチャイズや、リ ゾートのオーナーシップ・プログラムを展開しています。当社は、受賞歴を誇る旅行プログラム、Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）を提供しています。詳しい情報は、www.marriott.comをご覧ください。また最新の企業ニュースは、www.marriottnewscenter.comをご覧ください。Facebookや@MarriottIntlにてXとInstagramでも情報発信しています。

シェラトンホテル＆リゾートについて

マリオット・インターナショナルが展開するブランドであるシェラトンホテル＆リゾートは、世界の70カ国以上に及ぶ国と地域に展開する430軒以上のホテルで、ゲストが旅を最大限に楽しむお手伝いをしています。革新的な体験、独自のデザイン、多岐にわたるチャンネルによるマーケティング、そしてサービスの強化などを今後も充実させ、ブランドの価値を高めてまいります。詳細はhttp://www.sheraton.comまたは、FacebookやX (@sheratonhotels)、Instagram(@sheratonhotels)をご覧ください。シェラトンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(TM)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。

Marriott Bonvoy(R)について

Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）は、マリオット・インターナショナルの受賞歴を誇る旅行プログラム兼マーケットプレイスであり、世界各地で会員の皆様に真新しい目を見張るような体験をお届けします。Marriott Bonvoy(R)が展開する30以上の比類なきブランドポートフォリオは、世界で最も記憶に残るようなデスティネーションにおいて評価の高いおもてなしを提供しています。会員の皆様は、オールインクルーシブリゾートやプレミアムホームレンタルを含むホテルおよびリゾートでの宿泊と、提携クレジットカードでの毎日のお支払いでポイントをご獲得いただけます。また、将来の宿泊およびMarriott Bonvoy Moments（マリオット ボンヴォイ モーメンツ）（ https://moments.marriottbonvoy.com/en-us ）をはじめとする数々の体験や、パートナーを通じたMarriott Bonvoy(R)ブティックでの上質な製品のご購入にポイントをご利用いただけます。Marriott Bonvoy(R)のモバイルアプリでは、心穏やかに旅行ができる高度なパーソナライゼーションとコンタクトレスな体験をお楽しみいただけます。Marriott Bonvoy(R)についての詳細情報や無料会員登録については、https://www.marriott.co.jp/loyalty.mi をご覧ください。Marriott Bonvoy(R)アプリをダウンロードするには、https://mobile-app.marriott.com/ja-jp にアクセスしてください。Facebook、X、Instagram、TikTokでも随時情報を発信しています。