Co-LABO MAKER、カクタス・コミュニケーションズと資本提携

株式会社Co-LABO MAKER

研究リソースシェアリングプラットフォームを運営する株式会社Co-LABO MAKER（以下「Co-LABO MAKER」、本社：宮城県仙台市、代表取締役CEO：古谷 優貴）は、研究者総合支援サービス「エディテージ」を展開するカクタス・コミュニケーションズ株式会社（以下「カクタス」）と、2026年4月1日付で資本提携したことをお知らせいたします。

本提携を通じて両社は、研究者・研究機関が抱える設備・資金・情報発信に関わる多様な課題に対し、研究リソースへのアクセス向上と研究支援の高度化を一体的に推進してまいります。

■ 提携の背景と目的

Co-LABO MAKERは、実験機器・設備および研究技術のシェアリングプラットフォームの企画・開発・運営に加え、中古機器・試薬・資材の売買事業を展開しています。日本全国の研究者のために、研究現場における資源の循環活用と調達の効率化を支援してきました。

一方、カクタスは、英文校正・翻訳・出版支援を核として、AI活用による研究成果の発信支援や資金獲得支援、学術コミュニケーションにおける多彩なソリューションを提供してきた企業です。

近年、研究現場では、研究費の制約や設備投資負担の増大、資材調達の柔軟性の確保、サステナビリティへの対応といった課題がより顕在化しています。研究活動そのものの質を高めるとともに、研究環境をいかに最適化するかが、研究者・研究機関にとって重要なテーマとなっています。

こうした課題意識のもと、Co-LABO MAKERが有する研究設備・資材流通およびラボ（研究室）マッチングを通じた研究リソース活用の知見と、カクタスが有するAI技術・学術コミュニケーション・研究支援の知見を掛け合わせることで、研究コミュニティへの提供価値を一段と高められると判断し、このたびの資本提携に至りました。

■ 株式会社Co-LABO MAKER 代表取締役CEO 古谷 優貴 コメント

このたび、カクタス社と資本提携に至ったことを大変光栄に思います。当社は実験機器のシェアリングや機器流通を通じ、研究現場におけるリソースの循環と最適化を追求してきました。本提携により、カクタス社のAI技術や学術コミュニケーションの知見と、当社の物理的な研究リソース基盤を融合させることで、研究環境の課題解決をさらに加速させます。研究者が資金や設備の制約を超え、本質的な探究に集中できる持続可能な研究エコシステムの構築を、両社で力強く推進してまいります。

■ カクタス・コミュニケーションズ株式会社 代表取締役 / CGO 湯浅 誠 コメント

このたび、Co-LABO MAKER社との資本提携を発表できることを大変嬉しく思います。研究を取り巻く環境は大きく変化しており、研究者がより柔軟かつ持続可能な形で研究に取り組める基盤づくりがますます重要になっています。Co-LABO MAKER社が持つ研究資源活用の知見と、当社が培ってきた研究支援の知見を掛け合わせることで、研究コミュニティに対してこれまで以上に広い価値を提供してまいります。

■ 今後の展開について

両社は今後、研究・ライフサイエンス領域における新たな価値創出に向けて連携を深め、研究リソースへのアクセス向上、研究現場の利便性強化、研究支援のさらなる高度化に取り組んでまいります。

研究リソースシェアリングプラットフォームと学術コミュニケーション支援の融合により、研究者が設備・資金・情報発信の制約を越えて本来の探究に集中できる、持続可能な研究エコシステムの構築を目指してまいります。



■ 株式会社Co-LABO MAKERについて

（https://co-labo-maker.com/）

Co-LABO MAKER（コラボメーカー）は、機動的な研究開発を可能にする研究リソースシェアリングプラットフォームです。利用者は、自社に設備や技術がなくても、早く安く外部の研究開発リソース（ラボ・設備・人材）を活用し、研究開発を前に進めることができます。提供者は、既に保有している設備や人材・技術を活用して、資金獲得・連携先獲得・研究成果獲得の機会を得られます。

・コラボメーカーについて（会社概要）：https://co-labo-maker.com/company

・コラボメーカーの中古販売について：https://reuse.co-labo-maker.com/home



■ 株式会社Co-LABO MAKER 代表取締役CEO 古谷 優貴 プロフィール

2011年に東北大学工学研究科修了。修士2年間で主著論文8本執筆。昭和電工株式会社にて、パワー半導体（SiC）の研究開発・事業立上げに従事。自らの体験を元に、研究開発の民主化を志し、2017年4月にCo-LABO MAKERを起業。ラボシェアを中心とした研究開発リソースのシェアリングサービスを展開。2020年東北大学客員准教授に就任。研究のポテンシャルを最大化し、産業と大学が共に発展していく新たな研究開発エコシステムの形成に挑戦中。







■ カクタス・コミュニケーションズ株式会社について

（https://cactusglobal.com/jp/）

カクタス・コミュニケーションズは、2002年に設立された科学コミュニケーションとテクノロジーの会社です。研究への資金調達、論文の出版、科学コミュニケーション、発見がより良くなるようなAI製品とソリューションを専門としています。主力ブランドのエディテージは、専門家によるエキスパートサービスと、Paperpal、Mind the Graph、R Discoveryなどの最先端のAI製品を含む、包括的な研究者向けソリューションを提供しています。現在は東京、プリンストン、ロンドン、シンガポール、北京、ソウル、ムンバイほかにオフィスを構え、3,000人以上の専門家を擁するグローバル企業です。

・カクタス・コミュニケーションズ：https://cactusglobal.com/jp

・エディテージ：https://www.editage.jp

・Paperpal：https://paperpal.com/ja

・Mind the Graph：https://mindthegraph.com/science-figures/jp

・R Discovery：https://www.editage.jp/r-discovery





エディテージについて (https://www.editage.jp/(https://www.editage.jp/))

エディテージは、科学コミュニケーションズ＆テクノロジー企業であるカクタス・コミュニケーションズのブランドです。2002年に創業し、英文校正、翻訳、文字起こし、出版支援サービスを通じて、2,000を超える分野において、50万人以上の研究者が学術誌に研究論文を発表する支援を行ってきました。その数はおよそ200万件に及びます。







■ カクタス・コミュニケーションズ 代表取締役 湯浅 誠 プロフィール

1978年千葉県生まれ。大学を卒業後に渡英後、カクタス・コミュニケーションズのインド・ムンバイ本社に就業。日本法人の設立に携わり、現在カクタス・コミュニケーションズ株式会社の代表取締役を務める。大学・研究機関、学協会など日本のアカデミアに国際化支援事業に長く携わっており、現在はカクタス・グループ全体において日本・中国・韓国を中心とした戦略的グローバル・マーケティングおよびブランディングを統括。