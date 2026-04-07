【エンタメでウェルビーイング向上】NECが社員と家族向けイベント「アイドルのお仕事体験会」を開催

日本電気株式会社

NEC（日本電気株式会社／所在地：東京都港区、取締役 代表執行役社長 兼 CEO 森田 隆之）と木村情報技術株式会社（本社：佐賀県佐賀市、代表取締役：木村 隆夫、以下「木村情報技術」）は、2026年3月14日(土)、従業員の心身の健康とモチベーション向上を目的とした家族参加型イベント「アイドルのお仕事体験会」を開催しました。

当日は、未就学児から中学生のお子さまを対象に、約160名の社員とご家族が参加。子どもたちはプロのアイドル「LarmeR」によるダンスレッスンを受けた後、ステージで共にパフォーマンスを披露し、アイドルという職業の魅力を体験しました。

運営は、アイドル志望者と現役アイドルを対象とした教育プラットフォーム『アイドル学園』を展開する木村情報技術株式会社（本社：佐賀県佐賀市、代表取締役：木村 隆夫、以下「木村情報技術」）と、Sizuk Entertainment（シズクエンターテイメント）株式会社（所在地：東京都品川区、代表取締役社長：湯浅順司、以下「Sizuk Entertainment」）が共同で行いました。

開催の背景

NECでは、人的資本経営が求められる現代において、従業員一人ひとりのウェルビーイングやエンゲージメント向上に寄与する取り組みとして、従業員の心身の健康やモチベーション向上を支援する新たな施策のあり方に着目しています。

その一環として、社員本人だけでなくご家族も含めた価値提供を目指し、家族参加型の体験プログラムを社内において実験的に展開しています。

今回開催した「アイドルのお仕事体験会」は、こうした取り組みの一つとして、社員のお子さまにとって特別な体験機会を提供するとともに、ご家族での思い出づくりを通じて、社員と企業との新たな関係性を育むことを目的に企画しました。

イベント概要

イベント名：「アイドルのお仕事体験会」

対象：未就学児～中学生のお子さまを持つ社員とそのご家族

プログラム：

・オリエンテーション

・ダンスレッスン

・ステージパフォーマンス（子どもたちのみ＋アイドルとの共演）

・アイドルの単独ステージ

・記念撮影会

参加人数：約160名（子ども、保護者含む）

開催場所：NEC社内ホール

所要時間：約4時間

イベント内容

参加した子どもたちは年齢別に3つのチームに分かれ、プロのアイドルや講師から直接ダンスレッスンを受講。「アイドル学園」が提供するダンスレッスン動画も活用し、年齢や経験に応じて振付を楽しみながら練習しました。

はじめは緊張気味だった子どもたちも、レッスンが進むにつれて笑顔が増え、会場には笑顔と活気が広がっていきました。

レッスン後には、アイドルと一緒にステージへ登場し、観客の前で堂々としたパフォーマンスを披露。観覧していた社員や保護者からは大きな拍手が送られ、会場は大きな拍手と笑顔に包まれました。

イベントの最後には記念撮影も行われ、親子で思い出に残るひとときを過ごしていただきました。

参加者の声

≪子供≫

・今日がずっと楽しみだった！

・ダンスは難しかったけど、お家で練習してきたから大丈夫だった

・ライブに出るために、かわいいお洋服を着てきました！

≪保護者≫

・以前から、子供が「アイドルになりたい」と言っていたので、このようなアイドル体験が出来て良かった

・子どもと家で一緒に練習したことも、良い時間だった

・レッスン中、アイドルが寄り添ってくれたことが印象的だった

・子供が楽しんでいたのでよかった。

・応援を全力で行った。これが推し活だな、と思った。

アイドル学園について

「アイドル学園」は、音楽プロデュース集団Sizuk Entertainment（シズクエンターテイメント）株式会社（所在地：東京都品川区、代表取締役社長：湯浅順司、以下「Sizuk Entertainment」）とIT企業の木村情報技術株式会社（本社：佐賀県佐賀市、代表取締役：木村 隆夫、以下「木村情報技術」）が共同運営する、アイドル志望の若者と現役アイドルをサポートするための教育プラットフォームです。

トップアイドルを指導する専門家による以下のコンテンツを無償で提供し、アイドルとしてのスキル向上およびその先のキャリアまで見据えた支援を行っています。

ボーカル・ダンス・メイクレッスン

オーディション情報の提供

社会人としての教養コンテンツ

セカンドキャリア支援プログラム

パートナー企業による求人情報

▼『アイドル学園』無料登録はこちら

https://idol-learning.jp/

日本電気株式会社について

NECは、125年の歴史を持つ、ITサービス事業・社会インフラ事業をグローバルに展開する企業です。AI・生体認証・セキュリティ・ネットワークなどの技術を強みとし、革新的なソリューションの提供や新事業開発への積極的な取り組みを行っています。業種横断の先進的な知見と最先端技術を結集し体系化した価値創造モデル「BluStellar（ブルーステラ）」を中核に、社会や企業のDXを推進。誰もが人間性を十分に発揮できる持続可能な社会の実現を目指しています。

本社 ：〒108-8001 東京都港区芝五丁目7番1号

代表者 ：取締役 代表執行役社長 兼 CEO 森田 隆之（もりた たかゆき）

創立 ：1899年(明治32年)7月17日

URL ：https://jpn.nec.com/

木村情報技術株式会社について

AI（機械学習/ディープラーニング/生成AI)活用の研究・開発、コンサルティング）

Web講演会運営・ライブ配信、収録およびコンテンツ制作 3eLive,BizLive

メタバースイベント企画・運営、空間構築 KIMULAND+

学会向けクラウドサービス・イベント運営 KIT-ON

学校集金代行サービス 学校PAY

製薬業界向けライティング・研修・コンサルティング

薬剤師向けスマートDI室の運営 AI-PHARMA

eスポーツイベント企画・運営

リアルタイム翻訳ツール［Real Time Translator］代理店販売

自動プレゼンテーション作成ツール PresenMaker

他、各種ソリューション提供、プラットフォーム運営

所在地 ：〒849-0933 佐賀県佐賀市卸本町6-1

代表者 ：代表取締役 木村 隆夫（きむら たかお）

設立 ：2005年7月29日

URL ：https://www.k-idea.jp/

■問合せ先

NEC デジタルコマース統括部 コマースデザイングループ

e-mail : nec_btoe-service@commerce-design.jp.nec.com