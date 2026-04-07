法人向けメッセージ配信サービス KDDI Message Cast、国内最大規模の自治体向け展示会「自治体・公共Week 2026」内「第6回 自治体DX展」に出展

Supership株式会社

KDDIとSupershipが共同運営する法人向けメッセージ配信サービス「KDDI Message Cast」（ https://kddimessagecast.jp/(https://kddimessagecast.jp/) ）は、2026年5月13日（水）から15日（金）に東京ビッグサイトで開催される国内最大規模の自治体向けソリューション展示会「自治体・公共Week 2026」内の「第6回 自治体DX展」に出展いたします。

来場登録はこちら（無料） :https://www.publicweek.jp/ja-jp/register.html

当日は、KDDI株式会社のブース内にて、自治体の住民向け情報配信手段として活用いただけるSMS・RCS配信ソリューションをご紹介いたします。防災情報や行政手続きのお知らせなど、自治体が住民に対して確実に情報を届けるための活用事例を展示いたしますので、ぜひご来場ください。

■自治体・公共Week 2026 開催概要

自治体・公共向けの複数の専門展で構成された展示会です。「住みやすい街づくり」「活性化」「業務効率化」につながる製品・サービスを求めて、全国から自治体や官庁、公共機関が来場し、製品・サービスの比較検討や最新トレンドの情報収集に役立つ様々なソリューションやコンテンツを提供します。

名称：自治体・公共Week 2026 内、第6回 自治体DX展

会期：2026年5月13日（水）～15日（金） 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト（西1～2ホール）

後援：総務省、全国市長会、全国町村会

参加費：無料（事前登録制）

サイトURL：https://www.publicweek.jp/

ブース情報はこちら(https://www.publicweek.jp/ja-jp/search/2026/directory/directory-details.kddi%20%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.org-3883e61c-00f6-4c2a-92f5-b8674a668e30.html#/)（KDDI株式会社）

■KDDI Message Castについて （ https://kddimessagecast.jp/ ）

来場登録はこちら（無料） :https://www.publicweek.jp/ja-jp/register.html

法人向けメッセージ配信サービスとして、企業が保有する携帯電話番号宛にSMSやRCS、+メッセージを一斉送信できます。高い開封率から「二段階認証」や「重要なお知らせ」「料金督促」など、確実な連絡が求められるシーンでも多く利用されています。

本サービスはWeb管理画面からのご利用のほか、その他システムとのAPI連携にも対応しており、メッセージの配信履歴・開封率を一元管理することで、接客の高度化や業務の効率化を実現しています。

Salesforce製品上でご利用が可能な「KDDI Message Cast for Salesforce」はAppExchangeからインストール可能です。

https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000IR6BPUA1

お問い合わせ

KDDI Message Castの問い合わせフォーム（ https://kddimessagecast.jp/inquiry/ ）にご連絡ください。