絶景ヴィラリゾート「あさま空山望」で、梅の郷・群馬の芳醇な一杯を　創業150年超「浅間酒造」のオリジナルラベル梅酒と群馬ブランド「上州牛」を味わう「開業5周年記念 梅酒付き特別プラン」

合同会社空山望くらぶ

合同会社空山望くらぶ（本社：群馬県吾妻郡）が運営する北軽井沢の一棟貸しヴィラリゾート「あさま空山望（くうざんぼう）」は、2026年4月26日（日）に開業5周年を迎えます。これを記念して、特別な乾杯ドリンク付きプランをご用意しました。150年以上の歴史を誇る地元の造り酒屋・浅間酒造の梅酒「ASAMA Liqueur Plum」をお楽しみいただける「開業5周年記念 梅酒付き特別プラン」は、4月7日（火）より期間限定で提供いたします。浅間山を望むヴィラでの滞在とともに、群馬の自然と食文化を感じる特別なひとときをお過ごしください。

予約サイト：https://x.gd/J6I3k

■雄大な浅間山の絶景と、歴史のある酒造の梅酒の共演 ～開業5周年を記念した地域コラボレーション～

あさま空山望は、浅間山の雄大な自然を望む北軽井沢に位置する全16棟のヴィラリゾートです。開業5周年の節目に地域の魅力を改めて発信する取り組みとして、同じ長野原町に蔵を構える老舗酒蔵「浅間酒造」とのコラボレーションが実現しました。

浅間酒造は、明治5年の創業以来、150年以上にわたり群馬の風土を生かした日本酒などの酒造りを続けています。今回の記念プランでは、同酒造の梅酒「ASAMA Liqueur Plum」を、あさま空山望オリジナルラベルのボトルとしてご用意いたします。

■創業150年の酒蔵が手がける梅酒「ASAMA Liqueur Plum」

今回の特典として提供する「ASAMA Liqueur Plum」は、日本酒由来のまろやかな口当たりと、梅の芳醇な香りが特徴の梅酒です。アルコール度数も10度と飲みやすく、ロックやソーダ割りなどお好みのスタイルでお楽しみいただけます。

本プランでは、オリジナルラベルの300mlボトルを1部屋につき1本プレゼント。 旅の思い出としてお持ち帰りいただけるよう、専用の持ち帰りバッグもご用意しています。浅間山の雄大な景色を望むヴィラで味わう一杯として、またご自宅で旅の余韻を楽しむお土産として、群馬の風土が育んだ梅酒を心ゆくまでご堪能ください。

■5周年を彩る群馬ブランド牛「上州牛」とペアリング

夕食には、開業5周年を記念した特別メニューをご用意しました。群馬が誇るブランド黒毛和牛「上州牛」の霜降りのフィレの甘みや、カイノミ、シンシンの旨みなど、異なる5つの部位を盛り合わせた“炙り焼肉”を食べ比べでお楽しみいただけます。

焼き上げた上州牛の濃厚な旨みに、冷やした梅酒の穏やかな酸味と日本酒由来のまろやかなコクが調和し、食事の味わいを一層引き立てます。なお、夕食はしゃぶしゃぶや鍋メニューなどもお選びいただけ、お好みに合わせたディナータイムをご用意いたします。

＜プラン概要＞「開業5周年記念 浅間酒造 梅酒付きプラン」

宿泊期間 ：2026年4月7日（火）～2026年6月30日（火）

部屋タイプ ：全タイプ

含まれるもの ：室料、朝夕食、ASAMA Liqueur Plum（300ml）1本（1部屋1滞在につき）、サービス料、宿泊税



＜1泊1室4名利用の場合＞※税込

・プレジデンシャルスイート「ポラリス」（定員：8名）：51,390円/名～

・スーペリアスイート「シリウス」（定員：6名）： 49,400円/名～

・デラックススイート「カシオペア」（定員：4名）： 36,500円/名～



予約サイト：https://booking.kuzanbo.jp/booking/result?code=0194b004-2297-774c-b386-c9819f6bd753&search_type=undated(https://booking.kuzanbo.jp/booking/result?code=0194b004-2297-774c-b386-c9819f6bd753&search_type=undated)

■浅間酒造について

「あさま空山望」と同じく群馬県吾妻郡長野原町に蔵を構える造り酒屋。創業は明治5年に遡り、150年以上の歴史を誇ります。併設の観光ドライブイン「浅間酒造観光センター」では地酒や自家製菓子の販売、お食事処などを運営。「あさま空山望」からも車で30分ほどと、草津温泉へ向かう途中に立ち寄りたいおすすめの観光スポットです。

【「あさま空山望」概要】[動画: https://www.youtube.com/watch?v=L0BbWZtUxE4 ]

世界的デザイナー・コシノジュンコ氏の監修により誕生した「あさま空山望」は、北軽井沢の大自然の中に佇む一棟貸しヴィラリゾートです。60,000平方メートル を超える広大な敷地には、全16棟の宿泊ヴィラやレストラン「天空柁イニング」、温浴施設「天空スパ」、ラウンジ、ドッグランを贅沢に配置。全棟からは雄大な”浅間山ビュー”の絶景を一望でき、大自然に溶け込んだグランピングのような空間で愛犬も一緒に非日常を堪能いただけます。まるで別荘を訪れたかのようなプライベートなひと時をお過ごしください。

所在地：群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢2032－2577

敷地面積：約62,000平方メートル

HP：https://www.kuzanbo.jp/

INSTAGRAM：@asamakuzanbo_official

■あさま空山望開業5周年企画について

あさま空山望は2026年4月26日（日）に開業5周年を迎えます。アニバーサリーイヤーのコンセプトとして、「空と山と、五感が、息づくあさま、その奥へ。」を掲げました。1年を通し、北軽井沢の自然や季節を五感で楽しむ体験をお届けしてまいります。ぜひご期待ください。

【会社概要】

会社名： 合同会社空山望くらぶ

代 表： 尾立 源幸

住 所： 〒377-1412 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢2032-2577

設 立： 2020年1月

事業内容：リゾートホテルの開発および管理・運営