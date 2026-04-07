分譲戸建ての新しい見学スタイル「セルフ見学会」を開始【アグレ都市デザイン】

アグレ都市デザイン株式会社

アグレ都市デザイン株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：大林 竜一）は、ショウタイム24株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：打山 誠彦）が提供する無人内見システム「無人内見くん」を利用した、分譲戸建て物件の新しい見学サービス「セルフ見学会」を、2026年4月より開始いたします。

本サービスは、対象物件をご自身のペースで自由に見学できる仕組みです。

スマートフォンからの予約のみで利用でき、開錠もスマートフォン上のURLから操作が可能。営業時間や担当者のスケジュールに左右されず、ご都合に合わせて見学いただけます。

■背景・導入の経緯

アグレシオ永福町

近年、住まいの購入検討層においては

- 仕事が忙しく営業時間内に見学へ行けない- スタッフがいると気を使ってしまい、じっくり見られない

といった課題が、住まい探しにおける共通の声として広く聞かれるようになっています。

こうした背景を受け、時間・場所・ペースのすべてを購入検討者自身が決められる「セルフ見学会」を導入しました。

住まい探しにおける心理的・時間的ハードルを下げ、より多くの方に気軽に物件と向き合っていただける環境を整えるとともに、当社の営業効率化にもつなげてまいります。

■サービスの特長

１. 好きな時間に見学できる

仕事帰りの夜間や週末など、ライフスタイルに合わせた時間帯での見学が可能です。

２. 気兼ねなく、じっくり確認できる

間取り・収納・日当たりなど気になるポイントを自分のペースで確認できます。

３. 予約・開錠がスマートフォンで完結

カレンダー形式で空き枠を確認し、そのままスマートフォンで予約・当日の開錠操作まで完結します。

■今後の展開

セルフ見学会の対象物件・対応エリアは順次拡大を予定しております。

当社は今後も、お客様の利便性向上と、より自由で心地よい住まい探しの実現に向けて、サービスの充実に努めてまいります。

【アグレ都市デザイン株式会社について】

私たちは、日本の伝統文化を大切にしながら、最新のテクノロジーでそこに住まう人と環境に優しく、機能的にデザインされた都市と家づくりを行う会社です。

「ハウジング事業」「アセットソリューション事業」「宿泊事業」の3つを柱として、お客様に心からの満足をご提供するため、手がけるすべての事業で一貫した流れにこだわって事業展開をしております。

時代の流れをとらえ、培った経験とノウハウを最大限に駆使して、真に質の高い商品・サービスを提供してまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104844/table/33_1_7b1ef739a0fd1dd8c4eb16bc120c7594.jpg?v=202604070251 ]

＜プレスリリースに関するお問合せ先＞

アグレ都市デザイン株式会社 担当：榮 Email：m_sakae@agr-urban.co.jp