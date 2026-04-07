日本最大級のトランクルーム「ハローストレージ」、「ハローストレージ平針」のオープンで愛知県内の出店数200件を突破！

エリアリンク株式会社

エリアリンク株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：鈴木貴佳、以下、エリアリンク）は、日本最大級のレンタルトランクルーム「ハローストレージ」において、2026年4月5日に「ハローストレージ平針」を新規出店いたしました。今回の出店により、愛知県の出店数が200件を突破したことをお知らせいたします。

愛知県内のハローストレージ（屋外型）

当社では、コンテナを活用した屋外型トランクルームや、ビルの1フロアまたは建物1棟をトランクルーム専用に設計した屋内型トランクルーム、さらにはバイク専用トランクルームなど、さまざまな形態で全国47都道府県に出店を進めています。愛知県内においても、住宅街やオフィス街の付近を中心に展開を進めてまいりました。

◆愛知県内での展開背景と利用状況

全国有数の自動車保有台数を誇る「車社会」である愛知県においては、車を収納スペースに横付けして、スムーズに荷物の出し入れができる屋外型トランクルームの需要が非常に高く、多くのお客様に「ハローストレージ」が選ばれています。

一方で、名古屋市を中心とした都市部では、他の地方都市の住宅事情と同様に収納不足が課題となっています。このような背景から、空調設備やセキュリティが充実した屋内型トランクルームのニーズも年々高まっています。

また、モノづくりが盛んな中京圏の中心という土地柄から、家庭のシーズンオフの衣類や思い出の品の収納にとどまらず、法人のお客様による資材や工具の収納場所、オフィスの備品整理やスペースの確保など、ビジネスシーンにおいても用途に合わせた多様な使い分けが進んでいます。

◆今後の展望

エリアリンクでは当社の強みであるデータ分析を活かしながら、お客様のニーズをもとに多様なトランクルームを日本全国で展開しています。今後は自社での新規出店に加え、パートナー制度の拡大も積極的に推進し、2029年末までに現在の約2倍となる総室数20万室の展開を目指します。愛知県を含む中京圏においても、利便性の高い収納インフラの提供に努めてまいります。

◆愛知県の「ハローストレージ」新規オープン情報（※一部抜粋）

4月 5日（日）愛知県名古屋市「ハローストレージ平針」

4月20日（月）愛知県名古屋市「ハローストレージ名東区神丘町」

最新情報はハローストレージ公式 HP をご覧ください。

ハローストレージ HP：https://www.hello-storage.com/

◆「ハローストレージ」概要

コンテナやビルに設けられたレンタル収納スペースを『ハローストレージ』ブランドとして、2,919物件、127,541室（2026年2月時点）を展開しています。ストレージ事業は創業以来の主力事業であり、室数は業界最大規模を有します。海上運送用のコンテナを利用した屋外型、ビルのフロアまたは建物一棟をトランクルーム専用に設計した屋内型のトランクルームをはじめ、バイク専用のトランクルームなどさまざまな形でサービスを提供しています。

ハローストレージ HP：https://www.hello-storage.com/

トランクルームに関する情報サイト「kurasul」：https://kurasul.hello-storage.com/

【ご参考】「パートナー制度」とは

本制度は、トランクルームの立ち上げからサービス提供までをワンストップで可能にするビジネスパートナー制度です。集客・契約・解約から定期清掃、トラブルの一次対応まで、トランクルームの運営に関する業務をエリアリンクが一括で請け負います。掲載物件数No.1※のトランクルーム「ハローストレージ」を運営するエリアリンクがトランクルーム事業全体をサポートすることで、人件費・システム開発の削減、稼働率アップによる売上の増加が期待でき、売上賃料の90%をパートナー企業に還元します。

詳細URL：https://www.arealink.co.jp/service/storage/partners/

説明動画：https://youtu.be/TKQvkDn4zoQ?si=zHOUj18F-lZlMEph

※2022年3月期 指定領域（※）における市場調査 調査機関：日本マーケティングリサーチ機構※屋内型、屋外型の合計掲載物件数・屋外型の掲載物件数において物件数 No.1※「指定領域」＝レンタルスペースの物件数の情報をWeb で公開している 8 社（エリアリンク社独自調査。2022年3月時点のウェブ上での屋内型、屋外型の合計掲載物件数・屋外型の掲載物件数上位８社）を対象として、物件数を No.1検証調査

◆エリアリンク株式会社 会社概要

社名 ：エリアリンク株式会社

所在地 ：東京都千代田区外神田4-14-1秋葉原UDXビル北ウィング20階

設立 ：1995年4月

代表取締役 ：鈴木貴佳

資本金 ：6,111百万円（2025年12月31日現在）

上場市場 ：東証スタンダード市場

社員数 ：81名（2025年12月31日現在）

事業内容 ：ストレージ事業、土地権利整備（底地）事業、オフィス事業、アセット事業

ホームページ：https://www.arealink.co.jp/