シルタス、日清オイリオ・ギフティから資金調達～購買データ×栄養解析で「買い物から健康をつくる」未病インフラ構築へ～

シルタス株式会社

「がんばらないヘルスケア」をミッションに掲げるシルタス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：小原一樹、以下「当社」）は、日清オイリオグループ株式会社（以下「日清オイリオ」）および既存株主である株式会社ギフティ（以下「ギフティ」）を引受先とした第三者割当増資を実施しました。

購買データを活用した健康データ解析基盤の開発を加速し、日常の買い物を通じて自然と健康行動が促される「未病・予防インフラ」の社会実装を推進してまいります。なお、本ラウンドでは引き続き、本ビジョンに共感する事業会社およびベンチャーキャピタルとの資本提携・資金調達を進めていく予定です。

－ 医療費45兆円時代、求められる「未病インフラ」

日本では高齢化の進行に伴い、医療費は年間45兆円を超え、予防医療の重要性が高まっています。一方で、健康診断や健康アプリなど従来の健康管理サービスは、「意識の高い人しか続かない」という課題があり、生活者の行動変容を継続的に促すことは容易ではありません。こうした中、日常生活のデータを活用した新しい予防アプローチが注目されています。

－ 購買データを活用した新しいヘルスケアモデル

シルタスは、スーパーなどの購買データをもとに、食生活・栄養状態・購買行動の特徴を解析し、個人に最適化された行動提案を行うヘルスケアプラットフォーム「SIRU＋」を開発しています。

SIRU＋は栄養状態の分析だけでなく、ユーザーの食の嗜好や日常の購買傾向を分析し、実際に購入されやすい食品をレコメンドします。レコメンド時には、ユーザーに響きやすいコメントや提案内容もAIが分析・最適化。さらに、購買データと連携しているため、レコメンドした商品が実際に購入されたかをデータで検証することができ、その結果をもとにAIがレコメンドの精度を継続的に改善します。

現在、約10万人のユーザーが利用しており、月間で約4,600万件の購買データを解析しています。ユーザーは月平均約90品目を購入しており、アプリで提案された商品が実際に購入される割合は約10％にのぼります。

このように、データに基づいたパーソナルな食の提案をすることで、日常の買い物を通じて自然に健康行動へとつながる「継続する予防モデル」の社会実装を目指しています。

－ 資金調達の目的

当社は、スーパーなどの購買データから栄養バランスを可視化する技術を核に、以下の2社との連携を強化することで、「持続可能な行動変容モデル」を確立し、「未病・予防インフラ」の社会実装を加速していきます。

■日清オイリオとの連携

食品メーカーの栄養知見とデータを融合

日清オイリオは植物油のリーディングカンパニーとして、食用油を中心に高齢者・介護食品やチョコレート用油脂、化粧品原料など幅広い事業展開を進めています。今回の連携によって、日清オイリオの脂質栄養の知見と、シルタスの購買データ・栄養分析技術を組み合わせ、生活者一人ひとりの栄養状態に基づいたパーソナライズ提案の実現を目指します。

また、両社は共同でシルタスが購買データを取得できるスーパーの開拓を進め、購買データを通じて生活者の健康課題を解決するインフラ作りを進めていきます。

■ギフティとの連携

デジタルギフトで健康行動を後押し

ギフティは、eギフトプラットフォーム事業を展開し、法人向けのデジタルギフトサービス「giftee for Bsuiness」を介して、企業のマーケティング施策やキャンペーンを支援しています。

今回の連携では、シルタスの栄養データと「giftee for Bsuiness」サービスを組み合わせることで、生活者の健康行動を促す新しい販促モデルの構築を進めます。

従来のマストバイキャンペーンは「安いから買う」という価格動機が中心でしたが、本取り組みでは「自分の健康に必要だから買う」という納得感のある購買体験の実現を目指します。

－ 引受先・代表コメント

日清オイリオグループ株式会社 常務執行役員 野中公陽

日々の購買データから栄養状態を解析するシルタスの技術は、未病・予防領域に新たな価値をもたらすと考えています。今回の出資によって得られたデータやノウハウと、当社が長年培ってきた脂質栄養の知見を連携させ、自社商品の開発のみならず他社への開発提案にも活かしていきます。そして、生活者の真のニーズに応える商品を生み出し、人々の健康課題に貢献していきます。

株式会社ギフティ 代表取締役 鈴木達哉

購買データから食習慣を可視化し、パーソナライズされた提案を行う取り組みを、小売事業者や自治体との連携を通じてより多くの人に届けてきた挑戦に深く感銘を受け、このたび追加出資をさせていただくこととなりました。健康への注目が高まる現代において、シルタス社の強みと弊社のeギフトサービスを掛け合わせることで、生活者一人ひとりの行動変容を後押しし、健康的な毎日の実現に貢献してまいります。

シルタス株式会社 代表取締役 小原一樹

日清オイリオ様、ギフティ様からのご支援により、スーパーでの買い物データを活用した健康インフラの構築を加速できることを大変心強く思います。 生活者が日常の買い物を通じて自然に健康になっていく社会を実現し、食品業界全体で健康価値を高める新しいエコシステムを構築していきます。

－ 今後について

今回の資金調達を通じて、シルタスは以下の領域での取り組みを強化していきます。

・購買データと栄養データを活用した新規事業開発

・リテールメディアを通じた新しい顧客体験の創出

・自治体と連携した健康支援・地方創生プロジェクトの推進

なお、本ラウンドでは引き続き、本ビジョンに共感する企業やベンチャーキャピタルとの資本業務提携を進めていく予定です。

■ 会社概要

会社名：シルタス株式会社 SIRUTASU Inc.

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂４丁目８－１９ 赤坂フロントタウン3F

代表取締役：小原 一樹

会社URL：https://corp.sirutasu.com/

アプリURL：https://corp.sirutasu.com/appsirutasu

事業内容：購買データを起点に、食と健康の行動変容を促すヘルスケアプラットフォーム「SIRU＋」の開発・運営。また、食品メーカーや小売企業向けに、健康データを活用した商品開発・サービス開発・マーケティング支援、健康価値を軸とした新しい購買体験の創出の支援事業を展開。

設立：2016年11月

資本金： 1億円