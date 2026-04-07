人・自然・創造が呼び合い、新しい物語が生まれる　一棟貸切宿の新ブランド「KOMA HOUSE」誕生

合同会社ツキノミチカケ

合同会社ツキノミチカケ（代表：新道トモカ）は、古民家の記憶と現代の多様なライフスタイルを融合させた一棟貸切宿の新ブランド「KOMA HOUSE（名称：コマハウス）」を立ち上げ、ブランドコンセプトを公開します。

KOMA HOUSE BRAND LOGO

「KOMA HOUSE」は、変化の激しい時代を生きる人々が “余白” を愉しめる時間です。この場所での滞在を通して、自身の呼吸の音を聞く時間を過ごしていただけたらと思いを込めて、私たちはこの場所をつくりました。

■ 一棟貸切宿の新ブランド「KOMA HOUSE」の設立背景

現代社会は、かつてないスピードで変化し、私たちは常に情報と時間に追われています。効率や生産性が優先される日々の中で、現代人の呼吸は浅くなり、自分自身や身近な人との「対話の間」が失われつつあります。一方で、日本各地で増え続けている「空き家」は、地域の記憶が刻まれた貴重な資源です。私たちは、役目を終えようとしている古民家を単に再生するのではなく、住んでいた頃のオーナーの声から、またみんなが楽しく集まれる場所として再定義しました。一家族という枠を超え、多世代や多様な関係性が集える「みんなの家」として開放することで、地域に根ざした歴史と、現代の自由なライフスタイルが交差する場所を目指します。KOMA HOUSEのことをもっと身近に感じていただきたいという想いで、Instagramのアカウント（@ komahouse_）を立ち上げました。物件の制作過程や開発に込めた想いなどを紹介していきますのでKOMA HOUSEの活動をご覧いただければと思います。

■ KOMA HOUSE BRANDについて

・KOMA HOUSEの由来

KOMA HOUSEの「KOMA」は、「呼間（こま）」。 それは、忙しない日常で浅くなった呼吸を整え、 自分自身や大切な誰かと、再び心地よく響き合うための「間」のこと。 古民家が持つ静かな時間の中に、 現代の私たちが一番必要としている呼吸の余白をコンセプトにしました。

・BRAND STATEMENT

KOMA HOUSEは、

残すべきものを活かし、新しい価値が育つ場所。

古民家の記憶を大切にしながら、

いまを生きる人のリズムに寄り添う。

料理を囲み、語り合い、

子どもと大人の時間が自然に重なっていく。

ホテルでもなく、

ただの家でもない。

そのあいだにある“呼吸の間”。

訪れるたびに表情が変わり、

また帰りたくなる宿でありたいと考えています。

・BRAND LOGOに込めた想い

KOMA HOUSEのロゴマークは、人生という地続きの日常の中で、ふと足を止め、心を整えるための「呼吸の間（ま）」を象徴しています。デザインの核となる放射状のラインは、多様な人々がこの場所に集い、中心へと向かうエネルギーを表現したものです。ラインが交差する中心部を、あえて強い光で溶け込ませたような造形にすることで、人々の温かなふれあいによって心のわだかまりが解け、これまでにない未知の安らぎや新しい思い出が生まれる瞬間を表現しました。

それは、深く息を整える穏やかな「間」のあとに、瞳を開けば「はっ」と新しい気づきを得るような、心のきらめきでもあります。このデザインのルーツは、前身である家屋に刻まれていた家紋「丸に花菱」にあります。 家族の思い出が深く染み込んだ伝統の形状を大切に継承しながら、現代的な光のモチーフへと昇華させることで、過去から未来の安寧へと形を変えて繋いでいく。

KOMA HOUSEが目指す、時代を超えた安らぎの姿勢をこのマークに込めています。

・ツキノミチカケ Creative Director 新道 トモカ コメント

はじめまして。KOMA HOUSEクリエイティブディレクターの新道トモカです。

これまでダンスや写真、アートを通して、感性を起点に“カタチ”を立ち上げることを大切にしてきました。2023年の個展『Between』のコンセプトの一つに“呼吸”があり、無意識に行われているものにあえて意識を向け、その深さを分解し、色として可視化する表現に取り組みました。

KOMA HOUSEの「KOMA」はアートの文脈を汲み、呼吸の“間”を意味しています。友人の実家であった木更津の古民家に、かつての時間と今を重ねていくこと。そして、誰かの居場所となり、次の世代へとつながっていく場をつくりたいと考えました。

また、出産や育児を通して、暮らしの中の“食”について考える機会が増え、料理をする人が立つ場所としてのキッチンから、みんなで料理をし、囲み、自然と会話や関係性が生まれていく場へとひらいていきたいと考えました。キッチンをひとつの中心として捉え、子どもたちと目線を合わせながら一緒につくることのできる設計になっています。

“呼吸”に着目した空間の中で、泊まることを軸にしながら、レジデンスやワークショップなど、さまざまな過ごし方がひらかれていきます。

家族や友人、大切な人と過ごす時間の中で、少しゆっくり呼吸ができたり、これまでとは違う時間の流れや関係性が生まれていく。ここが体験の生まれる場所として、誰かにとっての“はじまりの場所”になっていけたら嬉しく思っています。

■ 今後の活動：第一弾プロジェクトが千葉県木更津市で始動

新ブランド「KOMA HOUSE」の第一歩として、2026年5月の完成を目指し、千葉県木更津市にて初となる拠点の建設を進めています。

都心からほど近い場所にありながら、豊かな自然と静寂が残る木更津の地。ここに誕生する「KOMA HOUSE」は、単なる宿泊施設に留まらず、地域に開かれた「みんなの家」としての機能を備えた空間を目指します。

完成予定： 2026年5月

場所： 千葉県木更津市

今後、建築の進捗状況やプレオープンイベント等の詳細は、公式サイトおよびSNSにて順次公開してまいります。

■ 会社概要

会社名：合同会社ツキノミチカケ

設立：2022年12月23日

代表者：新道 トモカ

所在地：東京都練馬区桜台１丁目２６番１８号

会社HP：https://tsukino-michikake.com

公式Instagram：https://www.instagram.com/komahouse_/