【転倒・労災予防の第一歩】転倒・労災リスクを評価し、現場に落ちる運動アクションまで設計する安全衛生支援パッケージの提供開始

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社は、現場作業や身体的負担が大きい職場、高年齢従業員が多い職場を対象に、転倒等のリスクを評価し、具体的な運動アクションまで企業別にオーダーメイド設計する「安全衛生支援パッケージ」の提供を開始します。

厚生労働省が公表する「転倒等リスク評価セルフチェック票」を評価の起点にし、健康運動指導士・健康運動実践指導者が、職場の環境・要因に合わせた実行可能な運動メニューと運用導線を設計します。

労災予防を「注意喚起」で終わらせず、評価→対策→定着のプロセスとして現場に落とすことを狙います。

重要事項

本プログラムは医療行為（診断・治療）を提供するものではありません。個人情報の取り扱いは、本人同意と閲覧範囲、集計粒度を事前に定義し、職場改善に必要な範囲で運用します。

提供開始の背景

高年齢労働者の労働災害は増加傾向にあり、高齢者が安心して安全に働ける職場環境の実現が求められています。厚生労働省は「高年齢者の労働災害防止のための指針」を公表し、令和8年4月1日より適用するとしています。

一方で、現場の労災予防は「どこが危ないか」「何をすれば減るか」を具体化できず、結果として全社一律の施策や精神論の注意喚起に寄りやすい課題があります。

企業ごとに作業環境・人員構成・動線・原因が異なる以上、評価の入口と、現場で回る対策（運動・動作・休憩・環境）を企業別に設計する必要があります。

プログラム概要（評価→運動アクション設計→現場実装）

本プログラムは、厚労省の「転倒等リスク評価セルフチェック票」を起点に、職場の特性に合わせて運動介入と運用設計を行う実装型プログラムです。

提供内容

リスク評価（セルフチェック活用）

- 厚生労働省「転倒等リスク評価セルフチェック票」を用い、転倒等リスクに関わる状態を把握します- 評価結果は個人の序列化ではなく、職場としての重点リスク（転倒、腰痛等が起きやすい要因）を整理するために使用します- 必要に応じて、職種・拠点・作業内容別に評価の見方を調整します

要因整理（現場特性の分解）

- 作業内容（反復動作、重量物、段差、動線、長時間同一姿勢、休憩の取り方）を整理し、身体面×業務面で要因を分解します- 「教育だけ」「運動だけ」に偏らず、現場で潰すべき要因を優先順位付けします

運動アクションのオーダーメイド設計（健康運動指導士等が設計）

- 評価結果と要因整理を踏まえ、健康運動指導士・健康運動実践指導者が、職場で実行できる短時間メニューを企業別に設計します- 作業前後のルーティン、弱点補強（バランス、下肢、体幹等）、ケガ予防の観点を組み込み、継続前提で構成します- 現場の勤務形態（シフト、多拠点等）に合わせ、対面/オンラインの組合せも設計します

現場実装（導線と運用）

- 参加導線（時間帯、場所、実施頻度、責任分界）を整え、実施率が上がる運用に落とします- 単発セミナーを入口にし、評価と運動設計へ接続する「最初の取っかかり」としても提供します- 早期に立ち上げたい企業向けに、要件整理後、短期間で設計に着手できる運用を用意します

運用指標（例）

- 転倒関連の指標（発生状況、ヒヤリハット等の推移）- 休業日数の推移- 実施率/継続率（プログラム運用指標）

期待できる経営インパクト

労災リスクの予防と再発防止をプロセス化

評価→対策→定着の流れを作り、属人的な注意喚起から脱却します。

現場稼働の安定化

休業や欠員による再配置、残業増などの波及を抑え、稼働を安定させます。

安全衛生の取り組みを説明可能に

セルフチェックの活用と運動実装、運用指標の推移をセットで提示できます。

導入の流れ

- 事前ヒアリング（職種、作業特性、拠点、課題の確認）- 転倒等リスク評価（厚労省セルフチェック票の活用）- 要因整理（業務面×身体面の分解、優先順位付け）- 企業別の運動アクション設計（短時間・継続前提）- 現場実装（導線、頻度、責任分界、実施率設計）- 定点で見直し（実施率・休業日数等の推移を確認し更新）

本プログラムについて

本プログラムは、厚生労働省の「転倒等リスク評価セルフチェック票」を起点に、現場・高齢者比率・作業環境に合わせて転倒等リスクを評価し、健康運動指導士・健康運動実践指導者が企業別に運動アクションを設計・実装する安全衛生支援です。

単発セミナーを入口に、評価と運用設計まで接続し、労災予防を現場で回る形に落とします。

早期に設計へ着手したい企業様は、下記窓口までお問い合わせください。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://body-palette.com/(https://body-palette.com/)

https://fractal-workout.com/(https://fractal-workout.com/)

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお持ちの事業会社の皆様からのご連絡をお待ちしています。

URL：https://body-palette.com/(https://body-palette.com/)