卓球のバタフライ　インド最高峰のプロ卓球リーグUltimate Table Tennisと5年間のタイトルスポンサー契約を締結

株式会社タマス

「バタフライ」ブランドを展開する株式会社タマスは、インド最高峰のプロ卓球リーグであるUltimate Table Tennis（UTT）と5年間のタイトルスポンサー契約を締結しました。本パートナーシップにより、リーグは2026年にゴアで開催されるシーズン7より、正式に「Butterfly Ultimate Table Tennis」として展開されます。

本契約に基づき、当社は2026年のシーズン7から2030年のシーズン11まで、リーグのタイトルスポンサーを務めます。また、UTT全体の取り組みを支えるため、競技用具を提供します。さらに、卓球人口の拡大およびインド国内における卓球の認知向上に向けた施策にも密接に連携し、「Butterfly Ultimate Table Tennis Challenger Cup」や地域リーグ、アカデミープログラムなどを通じて、育成基盤の強化にも取り組んでいきます。

【Ultimate Table Tennis 共同プロモーター Vita Dani氏のコメント】

バタフライのような世界的リーディングブランドをタイトルスポンサーとして迎えられることは、インド卓球界にとって画期的な出来事です。また、世界的に高い評価を受ける日本ブランドがUTTに信頼を寄せていることは、インドが卓球界において存在感を高めつつあることの明確な証でもあります。私たちは設立当初から、単なるリーグにとどまらず、卓球というスポーツのための強固で持続可能なエコシステムの構築を目指してきました。このパートナーシップは、その実現に向けた大きな一歩です。

今後は、選手たちに世界水準の設備や用具へのアクセスを提供するとともに、卓球界で最も信頼されるブランドの一つをより身近な存在にし、次世代の才能を育む持続可能な基盤を築いていくことで、インド卓球の未来を共に形作っていきます。

【株式会社タマス 代表取締役社長 大澤卓子のコメント】

インド卓球界の発展を牽引するUTTとともに、タイトルスポンサーとして新たな一歩を踏み出し、長期的にその歩みを支えていけることを大変光栄に思います。当社は、用具の提供にとどまらず、卓球を通じて新たな出会いを創出し、卓球に関わるすべての人々を支える存在でありたいと考えています。今回のパートナーシップを通じて、卓球の魅力をより多くの方々に届け、インド卓球界にさらなる価値と広がりをもたらしていきたいと考えております。

UTTは、インド卓球界の発展において重要な役割を果たしてきました。国内9つのアカデミーおよび400名を超える若手選手を支援してきたほか、インド卓球連盟（TTFI）のナショナルチャンピオンシップおよびランキングトーナメントのタイトルスポンサーを務め、さらに州レベルの競技力向上を目的としたTable Tennis Super League（TTSL）を立ち上げるなど、競技基盤の強化に継続的に取り組んでいます。

株式会社タマスについて

UTTのご一行を歓迎UTTのVita Dani氏とバタフライの大澤卓子長期の契約を締結連携について意見交換ラリーを交わす両名双方揃って記念撮影東京都杉並区の本社ビル

1950年に卓球の全日本チャンピオン田舛彦介が「もっと良い卓球用具を作りたい、自らの手で理想の用具を作りたい」との思いから創業した卓球用品の総合メーカーです。

近年では、卓球用品の製造・販売にとどまらず、Open the Worldを合言葉に「卓球を通じて世界をもっと幸せにする」ため、卓球の普及活動にも力を注ぎ、2025年4月より日本男女代表のオフィシャルサプライヤーを務めています。

ブランド名のバタフライ(https://www.butterfly.co.jp/)には「選手を花にたとえるならば、私たちはその花に仕える蝶でありたい」という思いがこめられ、メイド・イン・ジャパンを体現する品質の高さで198の国や地域に普及し、世界卓球出場選手の半数以上に使用されています。