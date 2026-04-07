多数の企業が参画する大規模インフラ建設プロジェクトでDX化。プロジェクト運営支援サービスを実現：Backlog助っ人サービス

株式会社オープントーン

株式会社オープントーンは、新たに建設業などの非IT事業者向けコンサルティングサービスを開始しました。株式会社ヌーラボのプロジェクト管理ツールBacklogを活用した支援サービス「バックログ助っ人」を用いてDX化を強力に支援します。すでに電力などの社会インフラ企業で導入が進んでいます。

大規模な建設プロジェクトでは、多くの企業や関係者が関わるため、タスクや設計・調達情報の管理が複雑になりがちです。Backlogを活用することで、こうした管理を低コスト・短期間でDX化できます。ところが、ITリテラシーの低い現場ではクラウドサービスの多数の関係者に対する導入や運用に課題がありました。

今回のサービスでは、Backlogにおける初期設定の構築を代行したうえで、現場の業務に合わせた運用構築を伴走支援します。さらに、マニュアル整備や仕組み化、必要に応じたカスタマイズによる自動化まで行い、現場に定着する形で運用を支援します。

建設むけBacklog

これまで、ソフトウェア開発向け支援と思われがちだったBacklogや助っ人サービスは、建設プロジェクトの工程管理や業務タスク管理など、非IT分野にも対応した支援が可能となりました。調達先や協力会社などITに不慣れな関係者でも使いやすい環境を整えることで、プロジェクト全体の円滑な運営を実現します。

また本サービスでは、単なるツール導入支援にとどまらず、定期的なミィーティングへの参加、マニュアルや雛形の作成などBacklogを活用したプロジェクト運営の進め方まで含めたコンサルティングを提供します。

■株式会社オープントーンについて

株式会社オープントーンでは2003年の創業以来20年以上、数百のITプロジェクトを実施してきました。さらには、プライムベンダーとしてプロジェクトを運営するため「事業全体」を見渡したプロジェクト運営に強みを持つのが特徴です。

省庁や、銀行など金融機関。エネルギーなどの社会インフラ企業。電子書籍の管理決済システムなど規模の大小も様々、ミッションクリティカルな分野で培われた堅牢なプロセス下での運営など様々なクライアントのプロジェクト運営ニーズを支えます。

ITプロジェクトのみならず、ユーザー企業の業務管理におけるタスク管理のワークフローの整備なども支援してまいりました。

■Backlogについて

プロジェクトで発生するタスクや問題、Todoなどの進捗状況をWeb上で一括管理し、調整していくことができる管理ツールです。

Backlog独特の機能としては、ユーザアイコンを選択できる機能や絵文字機能があり、楽しく・簡単にプロジェクト管理できることを目指しています。

ボード(カンバン方式)、ガントチャート、バーンダウンチャート、Wiki、Subversion連携、WebDAV連携機能などを備えた、統合的なプロジェクト管理ツールとなっています。

■Backlog助っ人サービスについて

Backlogを用いた課題管理のIT化など。業務のDX化などにあたって、これまで長年にわたり積み重ねてきた利用事例や業務への導入ノウハウをご提供するサービスです。

さらにはシステムインテグレーターとしての当社のノウハウを活かしBacklogをユーザー様が御利用するにあたって直面する様々な技術的課題を、当社システムエンジニアが「手を動かして」解決する支援サービスです。

「もうちょっとこんな機能あればいいな・・・」「使い始めてみたけど効果的な活用方法がわからない！」など、様々な声にお応えする形での支援をご提供しております。

★本件に関するお問い合わせ先★

株式会社オープントーン ITエンジニアリング事業部 バックログ助っ人係

https://www.opentone.co.jp/backlog/contact.html

★会社概要★

会社名 :株式会社オープントーン

https://www.opentone.co.jp/

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2 須田町佐志田ビル6F

設立 :平成15年2月17日

代表者 :佐藤 大輔

従業員数 :50名 (2025年6月現在)

資本金 :1,500万円