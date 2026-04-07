SHIFT80、ケニアの巨大スラムの「暮らしの創造性」と出会える新作展『キベラスラム、私たちの暮らしにようこそ』をKYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 サテライトプログラム「KG＋」で公開

特定非営利活動法人シフトエイティ

エシカル・クリエイティブ・コレクティブSHIFT80（代表：坂田ミギー）は、KG＋ Discovery Award 2025（Supported by Fujifilm）の受賞を契機に、KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭のサテライトプログラム「KG＋」にて、新作展『キベラスラム、私たちの暮らしにようこそ』を、2026年4月18日（土）より京都・Sferaにて公開します。

「貧しさ」のイメージに隠されてきた、暮らしの創造性

『キベラスラム、私たちの暮らしにようこそ』キービジュアル

ケニアの首都ナイロビに広がるスラム・キベラは、アフリカ最大級のスラムのひとつです。数十万人が密集して暮らすその地名を聞いて、多くの人が「貧困」を思い浮かべます。しかし、それぞれの家の扉の向こう側を見たことのある人はどのくらいいるでしょうか。

本展が捉えたのは、その内側にある暮らしの創造性です。限られた資源の中で自分の空間を彩り、毎日の中によろこびをつくり出す人々。そこには、外からの言葉では語りつくせない誇りと美意識、生きることへの確かな意志があります。

本展は、「貧困の記録」ではありません。人の営みのレジリエンスを、正面から提示する試みです。

13年間の信頼関係から生まれた作品

SHIFT80メンバーは2013年よりキベラのコミュニティと関わりを続け、教育支援・子ども保護・起業支援・文化芸術支援など多岐にわたる活動を積み重ねてきました。本作は、その長年の関係性の中で築かれた信頼関係で生まれた作品です。撮影を担当したのは、フォトグラファーの政近遼。住まいの内側に招き入れてもらい、そこに暮らす人々自身の暮らしを捉えてきました。

本展で公開される新作作品はFUJIFILM GFX100RFで撮影されました。

「支援」ではなく、対等な出会いを設計

SHIFT80は「We are all Earthlings. Share the little you have.（すべての人はおなじ地球に暮らす仲間。わずかでも持ちうるものを分かち合おう）」を理念に掲げ、アートやデザイン、ファッションを通じて社会課題と向き合うクリエイティブ・コレクティブです。

本展が問うのは、「支援する／される」という関係性ではなく、遠く離れた場所で生きる人々の暮らしに触れることで生まれる共鳴です。キベラに生きる人々の創造性が、見る人自身の価値観に新たな気づきもたらすことを願っています。

展示概要

展覧会名： キベラスラム、私たちの暮らしにようこそ

（KG＋ ／ KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 サテライトプログラム）

会期： 2026年4月18日（土）～ 5月17日（日） 12:00-19:00 水曜定休

会場： Sfera（京都府京都市東山区弁財天町１７ スフェラ・ビル）

主催： 富士フイルム株式会社

入場無料

詳細はウェブサイトをご確認ください。

https://kgplus.kyotographie.jp/exhibitions/2026/gfx-challenge-grant-program-2024-x-kg%ef%bc%8b-discovery-award-2025/

本展示は、富士フイルムが主催する助成プログラム:GFX Challenge Grant Programと、KG＋ Discovery Award 2025（Supported by Fujifilm） のコラボレーション展示として開催されます。

SHIFT80ロゴSHIFT80について

「SHIFT80」は、日本とケニアを拠点に活動するエシカル・クリエイティブ・コレクティブです。「We are all Earthlings. Share the little you have.（すべての人はおなじ地球に暮らす仲間。わずかでも持ちうるものを分かち合おう）」を理念に、アートやデザイン、ファッションを通じて社会課題に向き合っています。ケニアの首都ナイロビにある巨大スラム・キベラでの共同制作、古着と伝統工芸を融合したサステナブルファッション、孤児・貧困児童のための教育支援プログラムなどを展開し、創造性が社会課題解決にいかに貢献できるかを問い続けています。2025年、日本にてNPO法人シフトエイティ、ケニアにて現地NGO法人TUNA SHIFTを設立。

主な受賞歴：Forbes JAPAN 2025年「NEXT100」、KG＋ Discovery Award 2025（Supported by Fujifilm）、価値デザインコンテスト グランプリ・経済産業大臣賞（2024）、APAアワード 広告作品部門 優秀賞（2023）ほか多数。