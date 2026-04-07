見守りをもっと自然に。Wi-Fiで人の動きを検知する「そっと見守るWi-Fiセンシングプラグ」＋「見守りアプリMy Circle」を2026年4月１５日より発売開始します。

株式会社サイチ

株式会社サイチ（本社：愛知県西尾市、代表取締役社長：杉浦 巧、以下「SS SAICHI」は、カメラを使わない、プライバシーに配慮した革新的な見守りソリューション、「そっと見守るWi-Fiセンシングプラグ」を発売します。

モーションは他のセンシング（PIRセンサーなど）より広い範囲をカバーし、ペットやロボット掃除機をフィルタリングします。PIRやレーダーよりも広い範囲で人の動きを検出します。

■発売背景

高齢化社会の進行に伴い、離れて暮らす家族の見守りニーズが高まっています。しかし、

・カメラは「監視されている」心理的負担がある。

・ウェアラブルは、「装着の手間」や「継続性」に課題

・センサーは設置が煩雑

といった問題があり、より自然でストレスの少ない見守り方法が求められていました。

■製品概要

本製品は、コンセントに差すだけで利用できるプラグ型デバイスです。室内のWi-Fi環境を活用し、人の動きや在室状況を検知します。

Wi-Fiセンシング技術は、送信機から受信機へ送られる信号や波が人によってどの程度歪めているかを計測する技術です。誰かがこのエリアを歩くと、プラグがその乱れをモニターし、生活の動きが検知されたことをスマートフォンで確認できます。モーションを検知しました。あらかじめ登録したメールアドレスへ通知が届きます。「安心」というコンセプトで大切な人の動きをすぐに知ることができます。

従来の人感センサーとの違い

人感センサーに比べ広範囲に動作検知が可能です。（フロア全体／家全体）

プライバシーに配慮した高度な検知アルゴリズム

見守りたい時間・曜日の設定ができます。

例えば昼間の在宅時間のみセンサーが反応し、夜間や外出時には反応しないように設定することもできます。生活リズムに合わせて柔軟な見守りが可能です。

■想定利用シーン

・高齢者の見守り（独居・離れて暮らす家族、サービス付き高齢者住宅など）

・在宅ワーク中の安否確認

・子供の帰宅確認

・介護施設・見守りサービス

・立ち入り禁止場所、施設のカメラでの死角を補完

コンセントにさすだけで、屋内における人の活動を見える化 24時間365日「今日も元気」が遠隔でわかる。

・部屋にプラグ3個の設置を推奨します。最大約110平米（約33坪/約66畳）までのエリアを対応。

・ペット20kg以下は検知しません。

・不在時には防犯システムとしてご利用も可能です。

・Wi-Fiセンシングプラグは、同様にコンセントとしてもご利用頂けます。

見守りアプリMy Circle

「My Circle」は大切な人の安全を確認し、双方向のつながりを保つためのアプリです。離れていても大切な人の状況を知ることができ、安心感を提供します。家族の大切な人のつながりを強化し、安全で快適な暮らしをサポートする新しい形のコミュニケーションツールです。

離れて暮らす、大切な人の気分・位置・活動レベル・スマートフォンの電池残量が把握できる見守りアプリ ios、androidどちらのデバイスにも対応しております。

■コメント

大切な人を見守りたい。でも干渉はしたくない。

「見守る」という行為を、もっと自然で優しいものにしたいと考えています。

本製品は、「監視」ではなく、「気配り」を感じることを目指しています。今後も人に寄り添うテクノロジーを提供してまいります。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社サイチ

担当：青山 尚美

TEL:0563-59-5252

https://www.saichi.jp/contact/ お問い合わせページからご連絡ください。

ご購入は公式サイトより可能です。ぜひこの機会にご検討ください。

https://ss-saichi-corporation.square.site/ Wi-Fiセンシングオンラインストア