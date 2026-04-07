植物性ミルクの「アルプロ」が、今春新パッケージにリニューアル！ 4月から全国で順次発売

ダノンジャパン株式会社

ダノンジャパン株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：ロドリゴ・リマ、以下ダノンジャパン）は、オーツミルク市場におけるリーディングブランドであり、手軽で良質な植物性ミルクを手掛ける「アルプロ」において、新しいパッケージデザインにリニューアルした製品を、2026年4月より全国で順次発売いたします。

アルプロは1980年にベルギーで誕生した、オーツ麦や大豆など植物由来の食品を手掛けるブランドです。日本では、2020年に発売した「オーツミルク 砂糖不使用」を皮切りに、2022年に飲み切りサイズ（250ml）のフレーバータイプ、2025年にはオーツミルク・アーモンドミルク・豆乳をブレンドした「3種の贅沢ミックス」シリーズを展開。幅広い方々に様々な味わいで植物性ミルクを楽しんでいただけるよう、ラインナップを拡げてきました。

■リニューアルの背景

近年、植物性ミルクは若年層を含む幅広い世代で日常的に取り入れられる飲料となり、より気軽においしく楽しめる存在へと進化しています。今回のパッケージリニューアルは、より多くの方にアルプロを手に取っていただくため、現行デザインに寄せられた声や生活者のライフスタイル変化を踏まえて実施したものです。

プレーンタイプでは、「オーツミルク」と「3種の贅沢ミックス」の違いが直感的に伝わるよう、ひと目で識別できるカラー設計へと刷新しました。またフレーバータイプでは、各製品の“おいしさ“や”ワクワク感”がより感じられるよう、トレンド感のあるデザインを採用。フレーバーごとの特長や味わいがイメージしやすい、楽しいパッケージに仕上げています。実際にアルプロが20～30代女性を対象に行った事前調査※1では、新パッケージ製品に対して現行品よりも高い購入意向が示されました。

■新パッケージ記念！プレゼントキャンペーン実施

新パッケージで生まれ変わったアルプロの発売を記念し、4月8日より公式Instagramアカウントにてプレゼントキャンペーンを実施します。公式アカウントをフォローのうえ、対象投稿に「いいね」していただいた方の中から、抽選で50名様に新パッケージの「オーツ＆カカオ」「オーツミルクラテ」「3種の贅沢ミックス ミルクティー」を各2個ずつセットでプレゼント。

この春、 アルプロで “無理なくおいしく続けられるヘルシーインナーケア” を習慣にしてみてはいかがでしょうか。キャンペーンの詳細はアルプロ公式アカウントをご確認ください。

・応募期間：4/8（水）～4/21（火）

・当選連絡：4月下旬～5月上旬予定

（アルプロ公式Instagramアカウント：@alpro_jp(https://www.instagram.com/alpro_jp/)）



これからもアルプロは、植物素材のおいしさをもっと身近に感じていただけるよう、日常の中で選びやすく手に取っていただきやすい商品展開を進めてまいります。

【製品データ】

●プレーンタイプ

●フレーバータイプ

【オーツミルクとは】

オーツミルクとは、オーツ麦を原材料とした植物性ミルクの一種です。オーツ麦本来のクリーミーでほどよい甘みが特徴で、乳製品を使用していないため、牛乳アレルギーや乳糖不耐症の方、ヴィーガンやベジタリアンの方にも適しており、世界中で広く活用されています。 オーツミルクには食物繊維やビタミンB群、ミネラルなどが豊富に含まれており、そのまま飲むのはもちろん、コーヒーやスムージーに加えたり、料理やお菓子づくりの際の牛乳代替としても活用できます。 また、オーツミルクは生産時の水や資源の消費が少なく、牛乳よりも環境負荷が低い※2とされているため、環境に配慮したサステナブルな飲料としても注目を集めています。

※1: 2025年ダノン調べ（n=115、20～30代女性を対象とした調査）

※2: Dairy vs. plant-based milk: what are the environmental impacts? - Our World in Data

＜アルプロについて＞

ALPRO（アルプロ）は、大豆を愛する人々が”より良い食の在り方“を追求したことを原点に、1980年にベルギーで誕生した植物性食品のリーディングブランドです。オーツ麦や大豆といった植物素材の良さを最大限活かすことにこだわり、ベルギー・フランス・英国の3つの製造拠点を基盤に、主に欧州で事業を展開しながら、40年以上にわたり植物性食品カテゴリーをリードしてきました。日本には2020年に上陸し、プレーンタイプの「オーツミルク 砂糖不使用」を発売。2022年に飲み切りサイズ（250ml）のフレーバータイプ、2025年にはオーツミルク・アーモンドミルク・豆乳をブレンドした「3種の贅沢ミックス」シリーズを展開し、幅広い方々に植物性ミルクを楽しんでいただけるよう、ラインナップを拡大してきました。アルプロ製品の大きな特長はその栄養の豊富さにあります。アルプロの「オーツミルク」1杯（250ml）には、食物繊維 3.0g～3.8g、鉄分 1.2mg、カルシウム 360mgが含まれており、「３種の贅沢ミックス」1杯では、食物繊維・ビタミンE・カルシウム・イソフラボン・ビタミンB2の5つの栄養素を一度に摂取することができます。

http://www.alpro.com/jp/

＜ダノンジャパンについて＞

1919年に世界初のヨーグルト工業化に成功し、現在フランス・パリに本拠を置くダノンは、「世界中のより多くの人々に、食を通じて健康をお届けする」ことをミッションに、健康を重視した製品群を通して世界中でシェアを拡げている、食品・飲料業界のリーディングカンパニーです。ダノンは「チルド乳製品と植物由来の製品」「ウォーター」「専門栄養食品」の3つのカテゴリーでグローバルに事業を展開しており、世界120以上の地域で製品を販売しています。日本市場には1980年に参入し、現在はダノンジャパン株式会社として、乳製品の「ダノン ビオ」「ダノン オイコス」「ダノンヨーグルト」「ベビーダノン」「プチダノン」、また植物性食品（オーツミルク）の「アルプロ」を展開しています。またダノンジャパンは2020年、日本の大手消費財メーカーおよび食品業界で初めて、社会や環境に配慮した事業活動において一定の基準を満たした企業のみに与えられる国際認証「B Corp」を取得しており、「One Planet. One Health」というビジョンのもと、より健康的で持続可能な事業展開・経営に尽力しています。

https://www.danone.co.jp