春旅は“雨季前×ベストシーズン×近場で行きやすい”台湾南部へ-古都・台南の街歩きや春茶シーズンの阿里山など魅力が満載！

Booking.com Japan K.K.

【2026年4月7日】

「すべての人に、世界をより身近に体験できる自由を」を企業理念に、多種多様な宿泊施設や旅行体験、フライト、レンタカーを提供する世界最大級のデジタルトラベルプラットフォーマー Booking.com が34の国と地域にわたる32,800人の旅行者を対象に実施した、2026年の旅行トレンドに関する調査*では、旅の動機として「美しい自然の景色やアウトドアを楽しむため」（89%）、「ひとときリラックスするため」（88%）、「行ったことのない場所に行くため」（87%）がトップ3となり、世界の旅行者の約9割が「自然・リラックス・新しい目的地」を重視している傾向が明らかになりました。

また、旅行先を選ぶ際に重視する要素としては、コストパフォーマンスや安全性に加え、快適な気候やアクセスの良さも重要視されています。特に日本の旅行者においてその傾向が顕著で、「快適な気候」については、家族旅行では85％（世界平均：82％）、一人旅では76％（世界平均：65％）が考慮すると回答しました。また、「移動のしやすさ／アクセス（行き方）」については、家族旅行では87％（世界平均：80％）、一人旅では78％（世界平均：64％）が考慮すると回答しており、いずれも世界平均を上回る結果となりました。

そこで本プレスリリースでは、2026年の旅行トレンドとして注目される「自然・リラックス・新しい目的地」といったニーズを背景に、雨季前で過ごしやすく、観光のベストシーズンを迎える台湾南部に着目します。日本からもアクセスしやすい“春旅”のデスティネーションとして、古都・台南での街歩きやサイクリング、例年4月中旬から5月上旬にかけて春茶の収穫期を迎える阿里山での自然体験など、この時期ならではの魅力を満喫できる旅を、おすすめの宿泊施設とともにご提案します。

さらに台湾南部は、日本各地と高雄国際空港を結ぶ新規就航の路線が増えるなど、日本からの直行便によるアクセスが向上しています。こうした交通利便性の高まりを受け、台湾南部はこれまで以上に気軽に訪れやすいデスティネーションとなっています。台湾を訪れたことがある方はもちろん、初めて訪れる方にも、この春、“新しい台湾旅”としておすすめです。

台湾南部エリアで春旅におすすめの宿泊施設

■Alishan Tea Garden B&B（嘉義県 阿里山エリア）

https://www.booking.com/hotel/tw/alishan-tea-garden.ja.html

阿里山エリアの自然豊かな高地に位置し、周囲には茶畑や山々が広がるロケーションが魅力のB&B。客室やテラスからは、時間帯や天候によって移り変わる山の景色を楽しむことができます。

春ならではのおすすめポイント:

台湾嘉義県にある阿里山は、標高2,000m級の山々が連なる自然豊かな山岳エリアで、例年4月～5月頃には高山茶の春茶シーズンを迎えます。朝霧に包まれる茶畑を散策し、春茶の香りを感じながら過ごすひとときは、この時期ならではの体験です。また、条件が揃えば、幻想的な雲海を望めることでも知られています。

■U.I.J ホテル & ホステル（台南市中西区）

https://www.booking.com/hotel/tw/you-ai-jie-lu-guan.ja.html

デザインホテルとホステルを融合させた新しいスタイルの複合型宿泊施設。館内には終日営業の本屋や文化交流スペース、共用キッチンなど、滞在そのものを楽しめる共用エリアも充実しています。

春ならではのおすすめポイント:

台南は年間を通して温暖な気候ですが、雨季に入る前の4月～5月頃は比較的過ごしやすく、街歩きや観光に適したシーズンです。ホテルは台南市中心部に位置し、周辺にはシェアサイクルのステーションも点在しているため、サイクリングでの観光にも便利です。近隣には現代アートを楽しめる「台南市美術館2館」や、新緑の美しい「孔子廟」などの歴史スポットがあり、春のやわらかな気候の中で巡るアーバン・サイクリングがおすすめです。

■ホテル インディゴ 高雄 セントラル パーク（高雄市新興区）

https://www.booking.com/hotel/tw/indigo-kaohsiung-central-park.ja.html

港町・高雄の歴史や文化を、館内のアートやデザインで表現したブティックホテル。中央公園の目の前という立地も魅力です。

春ならではのおすすめポイント:

ホテルの目の前に広がる「中央公園」は、高雄市内でも有数の広さを誇る都市公園で、4月～5月頃は青々とした木々に囲まれ、都会にいながら自然を感じられるスポットです。また、屋上のルーフトップバー「Pier No.1」では、過ごしやすい春の夜風を感じながら、高雄の夜景や街の雰囲気を楽しむことができます。

* 調査概要：

2026年の旅行トレンド調査は、ブッキング・ドットコムによって、過去12ヶ月間に宿泊を伴うレジャー・観光目的の旅行に出かけたことがあり、かつ2026年に旅行に出かける予定がある成人を対象に、独自に実施されたものです。調査は34の国・地域、計3万2,800名の回答者を対象に、2026年1月に実施しました。

内訳：アメリカ N=2,000、カナダ N=800、スペイン N=800、イタリア N=800、フランス N=1,800、イギリス N=1,800、ドイツ N=1,800、オランダ N=800、デンマーク N=500、スウェーデン N=500、クロアチア N=500、スイス N=500、ベルギー N=800、アイルランド N=500、オーストリア N=500、ポルトガル N=800、メキシコ N=1,800、コロンビア N=800、ブラジル N=1,800、アルゼンチン N=800、インド N=1,800、中国 N=800、香港 N=500、タイ N=800、シンガポール N=800、台湾 N=500、ベトナム N=800、韓国 N=800、日本 N=1,800、UAE N=500、サウジアラビア N=500、オーストラリア N=1,800、ニュージーランド N=500。

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Booking.comについて

1996年にアムステルダムにて設立され、Booking Holdings Inc.（NASDAQ：BKNG）の一員として、「すべての人に、世界をより身近に体験できる自由を」を企業理念に掲げています。多種多様な宿泊施設と移動手段を簡単かつワンストップで予約ができるプラットフォームを通して、世界中のお客様に思い出に残る体験を提供しています。また、ブッキング・ドットコムでは、ロイヤルティプログラム「Genius」に登録することで、世界中の数十万軒もの対象施設や対象のレンタカーで割引や旅行特典を利用することができます。詳細については、ブッキング・ドットコムの公式SNSアカウント （@bookingcom_jp）、もしくは https://news.booking.com/ja をご覧ください。