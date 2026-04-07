”お母さまの好きな色で感謝を伝える” 渋谷の空で楽しむ新しい母の日のご提案　選べる5色ケーキで祝う母の日フレンチ 「母の日コース ～Merci Maman 推しカラーケーキセレクション～」

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社選べる5色のケーキ詳細はこちら :https://www.tokyuhotels.co.jp/shibuya-e/restaurant/abientot/plan/140323/index.html

渋谷エクセルホテル東急（東京都渋谷区道玄坂、総支配人：堀内 雅人）では、ホテル最上階のレストラン「ア ビエント」にて、2026年4月18日（土）から5月17日（日）までの期間、お母さまの好きな色をセレクトした色鮮やかなケーキとともに楽しむ母の日フレンチ「母の日コース ～Merci Maman 推しカラーケーキセレクション～」を提供いたします。

近年広がりを見せる“推しカラー”の楽しみ方を、母の日に取り入れたこちらのフレンチコース。お母さまの“好きな色”を選ぶ時間を含めて、コース全体を通して想い出に残るひとときをお楽しみいただけます。

コースの始まりのウェルカムドリンクは、レッド系・ブルー系、イエロー系・グリーン系・パープル系の5色からお好きな色をチョイスいただきます。軽やかで洗練されたフレンチコースは、季節の食材を活かした前菜や魚料理、メインディッシュまでバランスよく構成され、母の日の特別なひとときを彩ります。ランチでは気軽に楽しめるコース、ディナーでは国産牛を使用したメインディッシュなど、より華やかな内容でご用意しております。

最後の締めくくりには5色（レッド系・ブルー系・イエロー系・グリーン系・パープル系）からお選びいただけるケーキが登場。甘すぎない生クリームに苺と、サクランボの蒸留酒“キルシュ”をほんのり効かせたシロップを重ね、しっとりとした一体感のある味わいに仕上げました。お母さまのためだけのケーキにはご希望のメッセージを添え、日ごろの感謝の気持ちをさりげなくお伝えいただけます。お母さまの“好き”に寄り添う一皿が、ご家族で過ごす時間をより印象深いものへと彩ります。

渋谷の街を一望する地上100メートルの空間で、ご家族とともに、彩り豊かに記憶に残る特別な母の日をお愉しみください。

【「母の日コース ～Merci Maman 推しカラーケーキセレクション～」販売概要】

- 期間：2026年4月18日（土）～5月17日（日）- 時間：ランチ 11:30～15:00 （L.O.14:00）／ディナー 17:30～21:30（L.O.20:00）- 場所：レストラン「ア ビエント」（渋谷エクセルホテル東急 25F）- 内容・料金

〇ランチ 7,500円／お1人さま

ウェルカムドリンク 5色から選べる推しカラードリンク

＜前菜＞ アビエント特製 春のメリメロサラダ～お好みのヴィネグレットで～

＜スープ＞ 本日のスープ

＜魚料理＞ 本日のお魚のポワレ しらすとフヌイユのコンディマン

春キャベツのアンブーレとともに

＜肉料理＞ 豚ロース肉のソテー オリエンタル風

トピナンブールのピューレとコラトゥーラ香るサラダとともに

＜デザート＞ 5色から選べる推しカラーケーキ

ア ビエント特製 春のメリメロサラダ国産牛肉の赤ワイン煮込みとポレンタ

〇ディナー 9,800円／お1人さま

ウェルカムドリンク 5色から選べる推しカラードリンク

＜前 菜＞ 真鯛のカルパッチョ ライム香るヴィネグレット

新玉葱のムースリーヌ らっきょうのコンディマン

＜魚料理＞ 本日のお魚のポワレ しらすとフヌイユのコンディマン

春キャベツのアンブーレとともに

＜肉料理＞ 国産牛肉の赤ワイン煮込みとポレンタ

いんげん豆、ベーコン、ペコロスのソテーを添えて

＜デザート＞ 5色から選べる推しカラーケーキ

※表示料金にはサービス料12%・消費税10%が含まれております。

※食物アレルギーのある方は、あらかじめスタッフにお知らせください。

※食材の入荷状況により、内容が変更になる場合がございます。

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客さまへのアルコールの提供は一切お断りいたします。

※写真はイメージです。

【ご予約・お問合せ】

レストラン「ア ビエント」 03-5457-0132(受付時間11:00～21:00)

※3日前15時までの予約制です。

※ケーキの色はレッド系、ブルー系、イエロー系、グリーン系、パープル系の5色から予約時にお選びください。

※ケーキは人数に応じたサイズでご提供します。

1～2名：直径8cm、3～4名：直径12cm、5～6名：直径15cm

選べる5色のケーキ選べる5色のウェルカムドリンク

※ウェルカムドリンクの色はレッド系、ブルー系、イエロー系、グリーン系、パープル系の5色から当日オーダー時にお選びいただけます。

オンライン予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/shibuya-e-tokyuhotels-abientot/reserve?menu_lists=64645767a8917400f007b3f3

【レストラン「ア ビエント」 概要】

地上100メートルの絶景が臨めるレストラン「ア ビエント」は、フランス語で“またね”という意味。お客さまに何度でもご来店いただけるよう、季節感あふれるメニューをご用意してお待ちしています。

渋谷の中心にありながら街の喧騒を離れた天空のレストランで、シェフこだわりのフレンチをご堪能ください。

ランチ 11:30～15:00（L.O.14:00）

ディナー 17:30～21:30（L.O.20:00）

レストラン「ア ビエント」内観レストラン「ア ビエント」詳細はこちら :https://www.tokyuhotels.co.jp/shibuya-e/restaurant/abientot/