地域とともに走る―「しながわシティラン2026」に協賛・出展

株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング

株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング（本社：東京都品川区、代表取締役社長：武田健三、以下OCE）は、2026年3月8日（日）に東京都品川区で開催された「しながわシティラン2026」にて、昨年に引き続きブース出展および社員10名によるマラソン参加を通じて地域貢献活動を展開しました。

OCEはシルバー協賛企業としてイベント運営を支えるだけでなく、地域の皆さまとの交流促進にも積極的に取り組みました。

■ 企業紹介と代表取締役社長のコメント

プレゼンテーターとして登壇する武田社長

OCEは、ITシステムの設計・開発・運用を中心にサービスを提供し、自治体や企業など幅広い分野で実績を築いています。地域社会に根差した企業活動を重視し、持続可能な発展に寄与することを目指しています。

代表取締役社長の武田健三は、東京商工会議所品川支部会長およびシティマラソン実行委員会委員として地域活性化に注力し、個人としてトイレトラックの協賛金を支払うなど、地域イベント支援に熱意を示しています。

武田社長は、「地元企業として地域社会とつながり、共に歩むことは重要なことです。社員が一致団結して活動に参加することで、地域の皆さまとの絆が深まったことを大変嬉しく思います」と語っています。

■ しながわシティラン2026でのブース出展と交流活動

OCEはシルバー協賛企業としてイベント会場にブースを出展しました。ITシステムの設計・構築を軸に、地域の皆さまとどのように関わっているかを分かりやすく紹介するパネルを展示し、地域住民や参加者の関心を集めました。

来場者には簡単なアンケートにご協力いただき、回答者にはノベルティを贈呈しました。また、ブースに立ち寄られた方全員にお菓子を配布し、和やかな雰囲気の中で地域交流を図りました。

■ マラソン参加者の意気込みと健康経営への取り組み

企業ブースではパネル展示とアンケートを実施

社員10名がマラソンランナーとして参加しました。健康増進とチームワーク向上を目的とした当社の「健康経営」推進の一環として、多くの社員が積極的に走り、地域の熱気を直に体感しています。

参加者からは「ランニングを通じて社員同士の結束がより一層強まり、地域の方々とも交流できる貴重な機会となりました」「マラソン初心者でしたが、気持ちよく走ることができました。これを機にランニングを継続し、来年もぜひ参加したいです」といった声が寄せられています。

■ 継続する地域支援：トイレトラック協賛の意義

品川区が導入したトイレトラックは、災害時などで活用できる移動式設備として、迅速かつ安全に衛生環境を確保できる点が高く評価されています。

この取り組みに賛同し、武田社長も個人として協賛を行いました。

本トイレトラックは「しながわシティラン2025」で初披露され、今年のイベントでも展示が行われています。

継続的な取り組みを通じて、地域の防災力向上と住民の安心・安全に貢献しています。

■ 今後の展望

災害時に活躍するトイレトラック

OCEは今後も「地域とともに歩み、成長し続ける企業」として、地域社会に根ざしたCSR活動を継続してまいります。地域イベントへの協力や地域の皆さまとの交流を通じて、持続可能な地域社会の発展に寄与し、社員と地域の双方が健康で豊かな生活を営めるコミュニティづくりを推進していきます。

■ 会社紹介

会社名：株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング

代表：武田 健三

所在地：東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー2階

概要：情報・通信分野における総合インテグレータ。情報通信システムの設計・構築・運用・保守を主軸に、自治体・民間企業向けにITインフラ、データセンター、クラウド、業務システム開発など幅広いサービスを提供しています。

企業ホームページ：https://www.oce.co.jp/