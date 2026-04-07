【5/23（土）開催】鳥取県×オミカレ、過去2回も大反響の恋活支援イベント「鳥取砂丘×マッチングイベント2026」が参加者募集を開始

株式会社オミカレ

会員数100万人超、「今月行ける婚活パーティー・街コン」掲載数日本No.1※の婚活情報サイト運営や、全国自治体の恋活支援を行う株式会社オミカレ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：久留宮 雅仁、以下「オミカレ」）は、過去2回開催しどちらも大好評となった鳥取砂丘を舞台とした恋活マッチングイベントの第3弾として「鳥取砂丘×マッチングイベント 2026 ～砂丘に残す恋の足跡～ 」を5月23日（土）に開催いたします。

また、本日より「オミカレ」内の特設ページにて鳥取県内はもとより、近隣地域はじめ全国から参加者の募集を開始します。

■特設サイト：「鳥取砂丘×マッチングイベント2026」

https://party-calendar.net/detail/4426192

本イベント開催の背景：大好評につき3回目の開催が決定！

2024年、2025年と過去2回にわたり鳥取砂丘で開催された恋活マッチングイベントは、県主催の安心感とオミカレの企画力を背景に、いずれも高い満足度を記録し、多くの20～30代の方にご参加いただき、ご好評を博しました 。そして、本年も「TOTTORI出会い4.0プロジェクト」の一環として、3年連続となる開催が決定いたしました 。広大な砂丘での非日常的な体験を通じ、自然体で交流できる新しい恋活の形を提供します 。

「鳥取砂丘×マッチングイベント2026」の特徴

普段なかなか1人では体験しない、鳥取砂丘を満喫する企画を通じて、会話や出会いが自然と生まれます。

【鳥取砂丘の人気アクティビティ体験！】

砂丘を遊び尽くす体験型コンテンツが参加者の恋活を促進します。

・砂丘パラグライダー体験

空からの絶景を共有し、一気に距離が縮まります。

・砂丘セグウェイ

砂の上を走る爽快感を楽しみながら、自然な会話が生まれます 。

・砂丘ヨガ

大自然のなかでリラックスした状態で交流できます。これらの体験が「会話のきっかけ」となり、初対面の緊張を解きほぐします 。

【参加意欲をそそる！大人気の絶品「砂プリン」やドリンクを提供】

過去のイベントでも大好評、地元で人気のプリン専門店「Totto PURIN」の「砂プリン」を本年も用意いたしました 。

・砂プリン

鳥取砂丘の砂をイメージした粉末をかけて食べる、見た目も味も楽しめる逸品です 。

・ドリンク提供

フリータイム中、ソフトドリンクを片手にリラックスして交流いただけます 。

【真剣な恋活をサポートする仕掛け】

・恋活作戦会議

全国でも有名な婚活コーディネーター荒木直美さんが、あなたの恋を後押し。今年で砂丘イベントの恋活指南も3年目となり、過去2回の高い出会いに導いた手腕で、今年も異性とのコミュニケーションに役立つヒントや心構えを伝授。

・オミカレ Live活用

コミュニケーションアプリ「オミカレ Live」を使用して、フリータイムのお誘いをするマッチングチャンスがあり、積極的なアプローチを後押し。

イベント概要

■イベント名：鳥取砂丘×マッチングイベント2026 ～砂丘に残す恋の足跡～

■開催日時：2026年5月23日（土） 14:00～17:00（受付13:00～）

■会場：鳥取砂丘（一里松エリア）

■参加定員：100名（男性50名、女性50名）

■参加費：1,000円

■参加条件：20歳以上39歳以下の独身男女

■参加方法：申込期間中に『オミカレ』Webサイトまたはアプリからお申込み頂き、事務局による厳正な抽選を実施。当選頂いた参加者は事前に参加費をお支払いいただきます。

■イベント申込期間：2026年4月7日（火）～5月17日（日）

※定員を大幅に超えるお申込みが予想されるため、抽選形式となります。

■当選ご連絡期限：2026年5月18日（月）まで

■イベント申込方法：『オミカレ』Webサイトまたはアプリからお申込み頂けます。

■イベント特設サイト： https://party-calendar.net/detail/4426192

■MC 兼 恋愛応援サポーター

荒木 直美氏

婚活コーディネーター歴25年。「婚活界の瞬間接着剤」の異名を持ち、これまでに婚活イベントで成立させたカップル数は3,000組以上。100以上の自治体と連携し、結婚支援の現場で数多くのカップリングに成功しているカリスマアドバイザー。メディア出演も多数。

■イベントに関するお問い合わせ：

・鳥取県 子ども家庭部 子育て王国課 出会い・結婚支援 担当者

メール：kosodate@pref.tottori.lg.jp 電話番号：0857（26）7573

・「鳥取砂丘×マッチングイベント 2026」運営事務局（オミカレ）

メール：jititai@omicale.com 電話番号：03-6712-6182

株式会社オミカレ

婚活情報サイト「オミカレ」を運営。結婚適齢期の人口減少などにより、結婚を希望する男女が「出会いたくても出会えない」社会で、「新たな出会いの創造-出会いが0をZEROにする-」をビジョンに掲げる。「オミカレ」会員数は100万人を超え、日本全国の婚活パーティー・マッチングイベント・街コンなどのイベント掲載数・参加者数・口コミ数は国内No.1※を誇る。

同社はその他に、ビデオ通話型マッチングアプリ「オミカレ Live」も運営。

自治体・事業者との連携も強化し、リアル×オンライン双方でのまじめな出会いの機会の創出に尽力している。



■会社概要

社名：株式会社オミカレ

代表取締社長：久留宮 雅仁

本社：東京都渋谷区代々木一丁目35番1号 プレンジ代々木ビル8階

事業内容：婚活メディア運営・婚活事業社支援サービス開発

URL： https://omicale.co.jp/

※当社調べ

イベント参加者数：イベント予約サイト経由での参加者数（2024年10月～12月）・他社数値（2025年2月時点）他社IR数値を活用

イベント掲載数：当月開催実施のオフライン婚活パーティー・街コン掲載数（2025年4月時点）

口コミ掲載数：サイトに掲載している口コミ数（2025年2月時点）