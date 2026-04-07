【4/22（水）14 時～】楽天グループ共催！楽天リーベイツの新戦略「商品データ連携」解説セミナー

株式会社フィードフォース

株式会社フィードフォース（所在地：東京都港区、代表取締役：塚田 耕司、以下「フィードフォース」）が提供する、マーケターのためのデータフィード管理ツール「dfplus.io」は、無料オンラインセミナー「楽天登壇！自社 EC のブランド体験をより多くの楽天ユーザーへ。楽天リーベイツの新戦略『商品データ連携』解説セミナー」を 2026 年 4 月 22 日（水）に開催いたします。

セミナー詳細・お申込みはこちら :https://dfplus.io/seminar/form-20260422

「楽天リーベイツ（Rebates）」（以下、リーベイツ）は、楽天経済圏からの圧倒的な送客量や生活インフラになりつつある楽天ポイントの還元を強みとしたアフィリエイトメディアです。

楽天グループ株式会社にご登壇いただく本セミナーでは、従来のストアブランド単位の掲載に加え、商品単位での掲載・訴求を可能にする新機能「商品データ連携」の全体像と実践的な活用方法をご紹介します。

特定の商品を探している、購買意欲の高い楽天会員を自社サイトに送客できる「楽天リーベイツ×商品データ連携」の魅力と実装方法をわかりやすく解説します。

- リーベイツとは- リーベイツの新戦略「商品フィード活用」の全体像- 商品フィード情報を活用した具体施策- フィード連携による実績例- 商品フィード連携の実装方法- 検索ヒット率を高めるためのフィード設計のポイント- 運用工数と広告成果から考えるデータフィード管理のベストプラクティス

※内容は一部変更になる可能性があります。

またセミナー後半では Q&A の時間もございますので、リーベイツの商品フィード連携について訊いてみたい！という方はぜひこの機会をご活用ください。

お申込みいただいた方全員にアーカイブ配信をご案内します。当日ご参加が難しい方も、ぜひお気軽にお申込みください！

◆登壇者情報

◆こんな方におすすめです

◆セミナー開催概要

- 第一部：楽天グループ株式会社オープンコマース事業部 セールス第二グループ マネージャー澤入 峻氏2018 年に楽天グループ株式会社に入社。海外マーケットプレイス事業のマーケティングに従事後、現在は楽天リーベイツの国内外営業を担当。楽天の広大な経済圏を活用したオープンコマース領域の拡大に取り組んでいる。- 第二部：株式会社フィードフォースdfplus.io セールス宮嵜 日菜dfplus.io のカスタマーサクセスを経て、現在は EC 領域のセールスを担当。データフィードを活用した広告・マーケティング施策の最適化を通じて、EC 事業者の課題に寄り添い、成果最大化を支援している。- 自社のブランド体験や世界観を大切にしながら、新しい客層を広げたい- すでにリーベイツに掲載しているが掲載の幅を広げたい- 商品データ（フィード）の活用に興味はあるが、開発工数や管理・運用の手間に懸念がある- まずは低リスクに、着実な成果につながる施策から試したい

日時：2026 年 4 月 22 日（水）14:00～15:00

場所：ウェビナー会場（ご参加の方にはメールで URL をお知らせします）

参加費：無料

◆マーケターのためのデータフィード管理ツール「dfplus io」について

セミナー詳細・お申込みはこちら :https://dfplus.io/seminar/form-20260422

「dfplus io」はフィードフォースが提供する、様々な商品・商材データをマーケティングでフル活用するための SaaS です。Google をはじめ、Criteo、Meta Advantage+ カタログ広告、Instagram ショッピングなど、商品データを利用する「データフィードマーケティング」のための機能を直感的な UI で提供しており、多くの広告代理店様、広告主様から支持されています。

サービスサイト：https://dfplus.io/

サービス資料請求：https://dfplus.io/request

無料トライアル申し込み：https://dfplus.io/freetrial/

【株式会社フィードフォース 会社概要】

フィードフォースは、「ビジネスにとどける、テクノロジーと鼻歌を。」 をミッションに B2B 領域で企業の生産性を高めるサービスを提供し、ビジネスをより創造性溢れるものに変えていきます。

会社名：株式会社フィードフォース

所在地：東京都港区南青山一丁目 2 番 6 号 ラティス青山スクエア 3F

代表者：代表取締役 塚田 耕司

事業内容：データフィード関連事業 / デジタル広告関連事業 / ソーシャルメディアマーケティング関連事業 / その他事業

Webサイト：https://www.feedforce.jp/

◆本件に関するお問い合わせについて

本件に関するご質問、ご相談は以下のフォームからお問い合わせください。

https://dfplus.io/contact/