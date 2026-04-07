Databricksユーザーコミュニティ認定プログラム「JEDAI Order 2026」でDATUM STUDIO データエンジニアの亀井 友裕が初選出

DATUM STUDIO株式会社

DATUM STUDIO株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：武智 壮平、以下、DATUM STUDIO）は、データブリックス・ジャパン株式会社（以下、データブリックス）が運営するユーザーコミュニティ「JEDAI（読み方：ジェダイ、Japan Enduser Group | Databricks Innovationの略称）」において、同コミュニティへの貢献を評価・認定するプログラム「JEDAI Order 2026」で、当社データエンジニアの亀井 友裕が選出されたことをお知らせします。

「JEDAI Order 2026」について

https://usergroups.databricks.com/v0/forum/databricks-japan-user-group-27/topic/jedai-order-2026-%E5%8F%97%E8%B3%9E%E8%80%85%E4%B8%80%E8%A6%A7-118/

JEDAI Orderは、データブリックスが運営するユーザーコミュニティ「JEDAI」への貢献を評価・認定する日本独自のプログラムです。

貢献の度合いに応じて4つのランク（Master・Knight・Padawan・Initiate）で認定・表彰され、今回亀井は、継続的かつ質の高い貢献が認められた人に贈られる「Knight」を受賞しました。

授賞式の様子がデータブリックスの公式YouTubeで公開中です。あわせてご覧ください。

JEDAI Order 2026授賞式(https://www.youtube.com/watch?v=nnwq9My3yyE)

亀井の「JEDAI Order 2026」選出について

今回初めて選出された亀井は、JEDAIの中核であるミートアップをはじめ、データブリックスの技術内容や導入事例、課題解決のアプローチなど、実践的なテーマでの発表に精力的に取り組んでまいりました。こうした継続的な活動とコミュニティへの貢献が評価され、「Knight」を受賞しました。

亀井並びにDATUM STUDIOは、今後もデータブリックスのパートナーとして、より一層クライアントのビジネスに持続的成長と新しい可能性を提供してまいります。

亀井 友裕よりコメント

このたびJEDAI Order 2026のKnightに選出いただき、大変光栄に存じます。

また、日頃より活動を支えてくださっている社内外の皆さまに、心より感謝申し上げます。

現在、AIエージェントを取り巻く技術は急速に進化している一方で、ガバナンスや評価、運用の在り方については業界全体で模索が続いています。データブリックスもこの領域で進化を重ねており、パートナーである当社も最新動向を的確に捉えながら、引き続きお客さまのデータ・AI活用に一層貢献してまいります。

今後も実践を通じて得た知見を継続的に発信し、コミュニティの発展にも寄与できるよう、外部発信や情報共有に一層注力してまいります。

亀井 友裕（Tomohiro Kamei）プロフィール

大阪大学大学院修士課程を修了後、2022年にDATUM STUDIO株式会社へ新卒入社。データエンジニアとして、AIエージェントの導入や運用基盤の開発に携わる。また、社内外のセミナーやイベントに積極的に登壇し、データブリックスをはじめとするデータ・AI活用に関する知見や実践事例を継続的に発信。技術コミュニティの活性化と、企業における先進技術の実装・運用の高度化に貢献している。

DATUM STUDIOにおけるデータブリックスサービスの取り組み

https://datumstudio.jp/databricks/

DATUM STUDIOは、データブリックスのパートナーとしてクライアント企業におけるデータとAIの利活用を促進するデータインテリジェンスプラットフォームの導入・運用を支援してきました。

当社には、150名以上のデータエンジニアが在籍し、データブリックスに関する深い知見とノウハウを有するメンバーが、クライアントの課題に応じたデータ・AI活用の高度化を支援します。

さらに、データブリックスを活用した分析基盤の構築にとどまらず、CRMをはじめとする各種業務システムとの連携による施策実行まで、End to Endでサポートすることでデータドリブンな業務効率化と事業価値の創出に貢献します。

DATUM STUDIO株式会社について

https://datumstudio.jp/

DATUM STUDIO株式会社は、データとテクノロジーでビジネスに持続的成長と新しい可能性を提供する会社です。データとツールをどのように使えばビジネスの価値を生むかについて、お客さまの状況とニーズに合わせ、ツール導入、社員研修、分析コンサルティングなど適切な支援を行います。特にデータマイニング領域において豊富な経験・技術力を有しており、データにあわせた独自のアルゴリズム構築、カスタマイズに強みがあります。

事業内容：データ活用コンサルティング、データ分析支援、システム開発、人材育成、セミナーなど

所在地 ：東京都目黒区下目黒1-8-1 目黒アルコタワー16F

代表者：代表取締役社長 武智 壮平