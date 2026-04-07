購買データを起点とした健康プラットフォーム「SIRU＋」を開発・運営するシルタス株式会社に出資

日清オイリオグループ株式会社

日清オイリオグループ株式会社（社長：久野 貴久）は、購買データを起点に、食と健康の行動変容を促すプラットフォーム「SIRU＋」の開発・運営と、食品・小売企業向けにデータマーケティング事業を展開しているシルタス株式会社に出資しました。

1．出資の背景と目的

当社グループは、「日清オイリオグループビジョン2030」の6つの重点領域の1つに「すべての人の健康」を掲げ、脂質栄養の知見を軸とした商品・サービスの提供により、人々の健康に貢献することを目指しています。

これまで積み重ねてきた脂質栄養に関する知見を、主に食用油や高齢・介護食品市場における商品として展開してきましたが、今後は「未病・予防領域」へも展開を図っていきます。「未病・予防領域」での展開に当たっては、個人個人に合ったパーソナライズされた、商品・サービスを提供することが重要となってきます。

シルタス株式会社は、１.買い物データから栄養状態を分析し、最適な買い物をレコメンドする生活者向けアプリ「SIRU＋」と、２.購買データ・健康データをもとにした食品メーカー向けのマーケティングサービス「SIRU＋Biz」を提供しており、生活者の購買データをAIで解析し、栄養状態を可視化することに独自技術を持っています。

当社はシルタス株式会社への出資を通じ、同社が保有する購買・健康データを活用することで、当社の商品・サービスを活用しながら、生活者が「未病・予防」に向けて負荷なく行動変容するきっかけを創出していきます。また、他の食品メーカー様との共創においても同社のデータを活用した開発提案を実現することで、生活者の真のニーズに応えた商品を生み出し、お取引先様が創造する価値を共に高めていきます。

2．シルタス株式会社の概要

■会社名 ： シルタス株式会社

■代表者の役職・氏名 ： 代表取締役 小原一樹

■事業概要 ： 購買データを起点に、食と健康の行動変容を促すヘルスケアプラットフォーム「SIRU＋」の開発・運営。また、食品メーカーや小売企業向けに、健康データを活用した商品開発・サービス開発・マーケティング支援、健康価値を軸とした新しい購買体験の創出の支援事業を展開

■資本金 ： 1億円

■設立年月 ： 2016年11月