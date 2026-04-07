コンバースからタトゥーアーティスト「TAPPEI」氏とのコラボレーションデザインが登場

コンバースジャパン株式会社

オールスターを自分好みのデザインにアレンジできるプリントカスタマイズサービスより、ポップでグラフィカルな、独自の世界観で注目を集めるタトゥーアーティスト・TAPPEI氏とのコラボレーションデザインが登場。

4月10日（金）からWhite atelier BY CONVERSE原宿店とCONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPにて展開いたします。

本コラボレーションは、渋谷PARCO Gallery Xにて開催されるTAPPEI氏の個展「”TAPPEI WORLD“created with SAMPO」を記念して実現しました。

今回のプリントデザインは、すべてTAPPEI氏が本企画のために特別に描き下ろしたオリジナル作品です。TAPPEI氏の代表的なモチーフ「天使のキャラクター」に「塗り絵」のインスピレーションを掛け合わせ制作しました。

デザインには「塗り絵」を彷彿させる「CONVERSE TAPPEI COLORING SHOES」「Right Page」「Left Page」など、遊び心溢れるキーワードも。

左右のアッパーそれぞれ2種類、タンも2種類のデザインをご用意しており、自分好みの組み合わせをお楽しみいただけます。

また、本コラボレーションを記念したオリジナルノベルティもご用意しています。

本カスタマイズシューズをご購入いただいたお客様へ、ご購入1点につき1枚「オリジナルステッカー」をプレゼント。

さらにWhite atelier BY CONVERSE 原宿店にてご購入いただいたお客様には先着で「オリジナルキーホルダー」を差し上げます。

※数量限定につき、なくなり次第終了となります。

【TAPPEI】コラボレーション

対象シューズ：ALL STAR (R) HI ALL WHITE

価格：\12,650（税込）

サイズ：22.0～28.0、29.0、30.0cm

販売期間：2026年4月10日（金）～2026年5月10日（日）

展開店舗：White atelier BY CONVERSE 原宿店、CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOP

URL：https://converse.co.jp/products/tappei-customize

■TAPPEI

アーティスト、タトゥーアーティスト, グラフィックデザイナー､1993年生まれ、大阪府出身。幼少期より絵と刺青に興味をもち、絵を描き続ける。神戸芸術工科大学アート・クラフト学科を中退し、肌もキャンバスの一部と考えタトゥーアーティストとして活動を開始。2014年からは東京を拠点に、原宿のアパレルセレクトショップスタッフを経て、グラフィックデザイナーとしても活動。その後、中目黒にタトゥースタジオ兼オフィス「TAPPEI ROOM」を設立。2022年にはNIKEやUNDERCOVER、BEAMSなどとのコラボレーションも発表。2023年には初の海外でのタトゥーゲストワークや、カルチャー雑誌『EYESCREAM』での4コマ漫画連載もスタート。キャンバスや自分自身の体、人の肌、誌面、服など、全てを自身の表現の場と捉えて活動を続ける。

Instagram : https://www.instagram.com/tappeis/

■TAPPEI Solo Exhibition”TAPPEI WORLD“ Created with SAMPO

GALLERY X BY PARCOにて、タトゥーアーティストTAPPEI氏の個展を開催。

絵画作品の展示だけでなく、建築／音響装置／映像制作集団 SAMPO Inc.と共に、空間演出や作品制作を行う。

イベント期間：2026年4月10日(金)～2026年4月20日(月)

会場：GALLERY X BY PARCO（渋谷PARCO B1F / 東京都渋谷区宇田川町15－1）

営業時間：11:00～21:00 ※入場は閉場の30分前まで ※最終日は18:00閉場

入場料：無料

主催：パルコ / TAPPEI

■CONVERSE（コンバース）について

1908年に米国マサチューセッツ州モールデンにてマーキス・M・コンバースが創業したラ

バーシューズメーカーを起源とするライフスタイルブランド。1917年にバスケットボール用シューズとして誕生した「オールスター」を筆頭に、「ジャックパーセル」や「ワンスター」等、スニーカー史に残るモデルを多数輩出している。現在では、スポーツからライフスタイルまでフィールドを広げ、「Design Yourself.」というブランドスローガンのもと、シューズに限らず人々のスタイルを彩る様々なアイテムを展開しながら進化を続けている。

■お問い合わせ先

コンバースインフォメーションセンター

TEL：0120-819-217 URL：https://converse.co.jp/