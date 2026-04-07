パーソナルジム専門ポータルサイト「ジムセレ」、掲載店舗数が2,000件を突破

株式会社パーソナルジムマーケティング

株式会社パーソナルジムマーケティング（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：塩路高浩）が運営するパーソナルジム専門ポータルサイト「ジムセレ」（https://personalgym.co.jp/(https://personalgym.co.jp/) ）の掲載店舗数が、2,000ページを突破いたしましたのでお知らせいたします。

■ 「ジムセレ」とは

「ジムセレ」は、「自分にぴったりのパーソナルジムに出会ってほしい」という想いから生まれた、パーソナルジム専門のポータルサイトです。

全国47都道府県のパーソナルジム情報を掲載しており、エリア・料金・こだわり条件（女性トレーナー在籍、駅近、体験メニューありなど）を組み合わせた詳細検索が可能です。

「パーソナルジムに興味はあるけれど、どこを選べばいいかわからない」という初心者の方にも安心してご利用いただけるよう、ジム選びのコラムや診断コンテンツも充実させています。

サイトURL： https://personalgym.co.jp/

■ 2,000ページ突破の背景

近年、パーソナルジム市場は急速に拡大しています。

マンツーマン指導の市場規模は前年比10%超の伸びを記録し、フィットネス業界の中でも特に成長著しい分野となっています。

店舗数の増加に伴い、「自分に合ったジムをどう選べばいいのか」というユーザーの悩みも大きくなっています。

ジムセレはこうしたニーズに応えるべく、大手チェーンから地域密着型の個人ジムまで幅広い店舗情報の充実に取り組んでまいりました。

その結果、サービス開始以降着実に掲載数を伸ばし、このたび2,000ページの突破に至りました。

■ 「ジムセレ」の特長

1. 全国対応の豊富な掲載数

北海道から沖縄まで、全国47都道府県のパーソナルジム情報を網羅。

都市部だけでなく地方エリアのジム情報も充実しており、お住まいの地域で最適なジムを見つけていただけます。

2. 多彩な検索条件で"自分に合ったジム"が見つかる

エリア・料金に加え、「駐車場あり」「食事指導あり」「女性向け」「20時以降営業」など、20種類以上のこだわり条件で絞り込み検索ができます。

3. 初心者に寄り添うコンテンツ

「パーソナルジムとは何をする場所？」といった基礎知識から、おすすめジムの紹介記事、ジム診断コンテンツまで、初めてのジム選びを後押しする情報を豊富にご用意しています。

■ 今後の展望

当社は、2,000ページの突破を一つの節目として、さらなるサービスの充実に取り組んでまいります。

掲載店舗数のさらなる拡大（2026年度中に3,000ページを目標） ジムの口コミ・体験レポートなどユーザー目線のコンテンツ強化 ジム事業者様向けの集客支援サービスの拡充

パーソナルジムを探すすべての方にとって「まずジムセレで調べてみよう」と思っていただける、業界No.1のポータルサイトを目指してまいります。

■ ジム事業者様へ

ジムセレへの店舗掲載にご興味をお持ちのパーソナルジム事業者様は、下記お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

■ 会社概要

株式会社パーソナルジムマーケティング

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号 大阪駅前第2ビル12-12

代表者 代表取締役 塩路高浩

事業内容 パーソナルトレーニングジム業に対するマーケティング支援

URL https://personalgym.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社パーソナルジムマーケティング

お問い合わせフォーム：https://personalgym.co.jp/contact/