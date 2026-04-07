新生活のがんばりに、甘い”ご褒美時間”を。『珈琲館』創業祭 4月10日（金）～12日（日）の3日間限定 5種類の「トラディショナル・ホットケーキ」が200円引きに。単品 590円からご提供

C-United株式会社

C-United株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：友成 勇樹）が展開する『珈琲館』・『珈琲館 蔵』は、４月10日（金）から4月12日（日）の3日間限定で「トラディショナル・ホットケーキ」2枚を200円引きでご提供いたします。

・創業56周年の『珈琲館』から日頃のご愛顧に感謝を込めて、ご褒美時間をご提案

喫茶店チェーンの先駆けとして1970年4月10日に東京・神田神保町で創業した『珈琲館』は、今年で創業56年目を迎えます。創業以来、“一杯のコーヒーに心をこめて。”というポリシーを掲げ、本格派の珈琲を通じて街の皆様に寄り添い、長年にわたりご愛顧いただいております。

この度、長年のご愛顧への感謝と、新生活で多忙な日々を過ごす皆様にゆったりとした時間をお楽しみいただきたいとの思いから「創業祭」を4月10日（金）より開催いたします。

スイーツを片手に過ごす“ご褒美時間”として、焼きたてのホットケーキでほっと一息、心安らぐひとときをお楽しみください。

・焼きたて！厚みがたまらない「トラディショナル・ホットケーキ」

「トラディショナル・ホットケーキ」は、オーダーを受けてから専用の銅板で1枚1枚丁寧に手焼きし、温度と時間にこだわり焼き上げています。銅板は熱が均一に伝わるため、外はカリッと香ばしく、中はふっくらしっとり食感に仕上がります。また、独自で開発したオリジナルミックス粉を使用。複数の糖類を配合し、コクと後味の余韻を楽しめる味わいに仕上げています。

＜対象商品＞

つぶつぶ×とろっと苺クリームをたっぷりと。

春限定「苺のホットケーキ～まろやか苺ミルククリーム～」

なめらかにとろけるオリジナルの苺クリームとフレッシュな苺を

トッピングした春限定メニューです。苺クリームは、つぶした苺と練乳を使用しており、果実感溢れる“つぶつぶ”食感やコク、

まろやかさをお楽しみいただけます。

シンプルなトッピングで楽しむ。

「トラディショナル・ホットケーキ ホイップクリーム付き」

バターとホイップクリームで、ホットケーキ生地本来の味わいをシンプルにお楽しみいただけます。

珈琲館ブランドで人気No.1のメニューです。

トラディショナル・ホットケーキ 北海道小豆&抹茶アイストラディショナル・ホットケーキ 丸ごと苺ソース&ホイップクリームトラディショナル・ホットケーキ バニラアイス&チョコクリーム

・おすすめのペアリングコーヒー（商品開発者コメント）

「トラディショナル・ホットケーキ ホイップクリーム付き」におすすめのペアリング珈琲は、「マンデリンG-1」と「炭火珈琲」です。

マンデリンG-1は、バタートーストのような濃厚なコクと苦味が特長で、生産量が少なく希少価値の高い珈琲です。珈琲の苦味が、ホットケーキの香ばしさを引き立ててくれます。

炭火珈琲は、木炭の最高級品である国産備長炭で焙煎しており、香ばしく、コクと苦味の中にもキレがありクセになる味わいの珈琲です。ホットケーキの甘みを引き立て、後味をすっきりまとめてくれます。

・キャンペーン概要

「トラディショナル・ホットケーキ」2枚をご注文いただいた場合、200円引きでご提供いたします。

・実施期間：4月10日（金）～ 4月12日（日）

・対象商品：

トラディショナル・ホットケーキ ホイップクリーム付き（2枚）単品 790円→ 590円

トラディショナル・ホットケーキ 北海道小豆&抹茶アイス（2枚）単品890円→ 690円

トラディショナル・ホットケーキバニラアイス&チョコクリーム（2枚）単品890円→ 690円

トラディショナル・ホットケーキ丸ごと苺ソース&ホイップクリーム（2枚）単品 890円→ 690円

苺のホットケーキ～まろやか苺ミルククリーム～（2枚）単品 1,330円→1,130円

※店舗により価格が異なる場合がございます。

※表示価格は税込みです。

※テイクアウト・モーニングメニューは対象です。

※デリバリーサービスでのご注文は対象外です。

※「トラディショナル・ホットケーキ（1枚）」は対象外です。

【珈琲館について】

『珈琲館』は、個人経営の喫茶店が主流の時代、喫茶店チェーンの先駆けとして1970年に東京神田神保町に1号店をオープンしました。創業以来、”一杯のコーヒーに心をこめて。“というポリシーの下、オーダーを受けてから珈琲豆を挽き、一杯ずつ丁寧に淹れる本格派の珈琲をご提供。現在は常時11種類をご用意しております。こだわりの珈琲に合うお食事メニューにも力を入れ、「トラディショナル・ホットケーキ」をはじめ、ナポリタン、フルーツ

牛乳ミックスなど「喫茶店」ならではの昔懐かしい味わいのメニューを取り揃えています。

珈琲館HP ：https://c-united.co.jp/coffeekan/(https://c-united.co.jp/coffeekan/?utm_source=release&utm_medium=referral&utm_campaign=KK_releasePDF)

珈琲館公式オンラインストア：https://www.onlinestore-c-united.com/(https://www.onlinestore-c-united.com/?utm_source=release&utm_medium=referral&utm_campaign=KK_releasePDF)