【シェラトン都ホテル大阪】「声優 小林千晃 プレミアムトークショー Vol.2」好評につき第2弾開催決定

株式会社近鉄・都ホテルズ

シェラトン都ホテル大阪（所在地：大阪市天王寺区上本町6-1-55）は、2026年6月14日（日）に「声優 小林千晃 プレミアムトークショー Vol.2」を開催します。

第15回「声優アワード」新人男優賞を受賞し、ここ数年人気作品のメインキャラクターを数多く演じる小林千晃氏を迎え、昨年大好評を博したショーを再び開催します。ここでしか聞けない楽しいトークや朗読、ゲームなど盛りだくさんの内容をお届けします。また、Q&Aコーナーやサイン色紙が当たる抽選会も実施します。

なお、チケットは2026年4月13日（月）より販売します。

【開催日】2026年6月14日（日）

【時間】1部 開場11:30 / 開演12:00

2部 開場14:30 / 開演15:00

【会場】4階 浪速の間

【料金】6,000円

<プロフィール>

1994年6月4日生まれ、神奈川県出身。「葬送のフリーレン」のシュタルク役をはじめ、「マッシュル -MASHLE-」のマッシュ・バーンデッド役など、人気作品のメインキャラクターを多く演じる。第15回声優アワード新人男優賞受賞。

<主な出演作品>

「マッシュル -MASHLE-」マッシュ・バーンデッド 役

「葬送のフリーレン」シュタルク 役

「ブルーロック」黒名蘭世 役

「憂国のモリアーティ」ルイス・ジェームズ・モリアーティ 役

「Paradox Live」御子柴賢太 役

■チケット販売開始日時

2026年4月13日（月）10:00

■チケットの販売先

イープラス https://eplus.jp

チケットぴあ https://t.pia.jp Pコード：660-469

ローソンチケット https://l-tike.com Lコード55098

■イベントに関するお問い合わせ先

シェラトン都ホテル大阪 3階 宴会予約 チケットカウンター

営業時間 10:00～18:00

TEL 06-6773-8156

※表示料金には、消費税およびサービス料（10％）が含まれています。

※ご入場は小学生以上とさせていただきます。

※座席の指定はできません。予めご了承ください。

※チケット購入後のキャンセル、返金はお受けできません。予めご了承ください。

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シェラトン都ホテル大阪

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1985年10月3日、日本を代表する歴史・文化資産が多数存在する大阪の高台 上町台地に「都ホテル大阪」として開業。交通の要所である近鉄 大阪上本町駅に隣接し、ホテル横より空港リムジンバスが発着。名所や旧跡、繁華街にも近いベストロケーションで、京都・奈良・神戸観光の拠点としてもご利用いただけます。ホテル内には客室574室、レストラン＆バー6店舗（テナント含む）、宴会場24室、チャペルおよび神殿式場、美容室、ブティックなどを備えています。

【ホテル概要】

名称：シェラトン都ホテル大阪（Sheraton Miyako Hotel Osaka）

住所：〒543-0001 大阪市天王寺区上本町6-1-55

電話：06-6773-1111（代表） FAX：06-6773-3322（代表）

社名：株式会社近鉄・都ホテルズ

開業：1985年（昭和60年）10月3日

建物：地上21階 地下2階

客室：574室

交通：近鉄 大阪上本町駅直結、Osaka Metro 谷町線・千日前線 谷町九丁目駅より徒歩約5分

シェラトン都ホテル大阪

公式サイト https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka/

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