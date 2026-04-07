【シェラトン都ホテル大阪】「声優 小林千晃 プレミアムトークショー Vol.2」好評につき第2弾開催決定

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株式会社近鉄・都ホテルズ


シェラトン都ホテル大阪（所在地：大阪市天王寺区上本町6-1-55）は、2026年6月14日（日）に「声優 小林千晃 プレミアムトークショー Vol.2」を開催します。


第15回「声優アワード」新人男優賞を受賞し、ここ数年人気作品のメインキャラクターを数多く演じる小林千晃氏を迎え、昨年大好評を博したショーを再び開催します。ここでしか聞けない楽しいトークや朗読、ゲームなど盛りだくさんの内容をお届けします。また、Q&Aコーナーやサイン色紙が当たる抽選会も実施します。


なお、チケットは2026年4月13日（月）より販売します。



【開催日】2026年6月14日（日）


【時間】1部　開場11:30 / 開演12:00


　　　　2部　開場14:30 / 開演15:00


【会場】4階 浪速の間


【料金】6,000円



<プロフィール>


1994年6月4日生まれ、神奈川県出身。「葬送のフリーレン」のシュタルク役をはじめ、「マッシュル -MASHLE-」のマッシュ・バーンデッド役など、人気作品のメインキャラクターを多く演じる。第15回声優アワード新人男優賞受賞。



<主な出演作品>


「マッシュル -MASHLE-」マッシュ・バーンデッド 役


「葬送のフリーレン」シュタルク 役


「ブルーロック」黒名蘭世 役


「憂国のモリアーティ」ルイス・ジェームズ・モリアーティ 役


「Paradox Live」御子柴賢太 役




■チケット販売開始日時


2026年4月13日（月）10:00



■チケットの販売先


イープラス　　　　https://eplus.jp


チケットぴあ　　　https://t.pia.jp　　 Pコード：660-469


ローソンチケット　https://l-tike.com　Lコード55098



■イベントに関するお問い合わせ先


シェラトン都ホテル大阪　3階　宴会予約 チケットカウンター


営業時間　10:00～18:00


TEL 06-6773-8156



※表示料金には、消費税およびサービス料（10％）が含まれています。


※ご入場は小学生以上とさせていただきます。


※座席の指定はできません。予めご了承ください。


※チケット購入後のキャンセル、返金はお受けできません。予めご了承ください。


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シェラトン都ホテル大阪



1985年10月3日、日本を代表する歴史・文化資産が多数存在する大阪の高台 上町台地に「都ホテル大阪」として開業。交通の要所である近鉄 大阪上本町駅に隣接し、ホテル横より空港リムジンバスが発着。名所や旧跡、繁華街にも近いベストロケーションで、京都・奈良・神戸観光の拠点としてもご利用いただけます。ホテル内には客室574室、レストラン＆バー6店舗（テナント含む）、宴会場24室、チャペルおよび神殿式場、美容室、ブティックなどを備えています。





【ホテル概要】


名称：シェラトン都ホテル大阪（Sheraton Miyako Hotel Osaka）


住所：〒543-0001　大阪市天王寺区上本町6-1-55


電話：06-6773-1111（代表）　FAX：06-6773-3322（代表）


社名：株式会社近鉄・都ホテルズ


開業：1985年（昭和60年）10月3日


建物：地上21階　地下2階


客室：574室


交通：近鉄 大阪上本町駅直結、Osaka Metro 谷町線・千日前線 谷町九丁目駅より徒歩約5分


シェラトン都ホテル大阪


公式サイト　https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka/


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