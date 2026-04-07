【シェラトン都ホテル大阪】「声優 小林千晃 プレミアムトークショー Vol.2」好評につき第2弾開催決定
シェラトン都ホテル大阪（所在地：大阪市天王寺区上本町6-1-55）は、2026年6月14日（日）に「声優 小林千晃 プレミアムトークショー Vol.2」を開催します。
第15回「声優アワード」新人男優賞を受賞し、ここ数年人気作品のメインキャラクターを数多く演じる小林千晃氏を迎え、昨年大好評を博したショーを再び開催します。ここでしか聞けない楽しいトークや朗読、ゲームなど盛りだくさんの内容をお届けします。また、Q&Aコーナーやサイン色紙が当たる抽選会も実施します。
なお、チケットは2026年4月13日（月）より販売します。
【開催日】2026年6月14日（日）
【時間】1部 開場11:30 / 開演12:00
2部 開場14:30 / 開演15:00
【会場】4階 浪速の間
【料金】6,000円
<プロフィール>
1994年6月4日生まれ、神奈川県出身。「葬送のフリーレン」のシュタルク役をはじめ、「マッシュル -MASHLE-」のマッシュ・バーンデッド役など、人気作品のメインキャラクターを多く演じる。第15回声優アワード新人男優賞受賞。
<主な出演作品>
「マッシュル -MASHLE-」マッシュ・バーンデッド 役
「葬送のフリーレン」シュタルク 役
「ブルーロック」黒名蘭世 役
「憂国のモリアーティ」ルイス・ジェームズ・モリアーティ 役
「Paradox Live」御子柴賢太 役
■チケット販売開始日時
2026年4月13日（月）10:00
■チケットの販売先
イープラス https://eplus.jp
チケットぴあ https://t.pia.jp Pコード：660-469
ローソンチケット https://l-tike.com Lコード55098
■イベントに関するお問い合わせ先
シェラトン都ホテル大阪 3階 宴会予約 チケットカウンター
営業時間 10:00～18:00
TEL 06-6773-8156
※表示料金には、消費税およびサービス料（10％）が含まれています。
※ご入場は小学生以上とさせていただきます。
※座席の指定はできません。予めご了承ください。
※チケット購入後のキャンセル、返金はお受けできません。予めご了承ください。
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シェラトン都ホテル大阪
1985年10月3日、日本を代表する歴史・文化資産が多数存在する大阪の高台 上町台地に「都ホテル大阪」として開業。交通の要所である近鉄 大阪上本町駅に隣接し、ホテル横より空港リムジンバスが発着。名所や旧跡、繁華街にも近いベストロケーションで、京都・奈良・神戸観光の拠点としてもご利用いただけます。ホテル内には客室574室、レストラン＆バー6店舗（テナント含む）、宴会場24室、チャペルおよび神殿式場、美容室、ブティックなどを備えています。
【ホテル概要】
名称：シェラトン都ホテル大阪（Sheraton Miyako Hotel Osaka）
住所：〒543-0001 大阪市天王寺区上本町6-1-55
電話：06-6773-1111（代表） FAX：06-6773-3322（代表）
社名：株式会社近鉄・都ホテルズ
開業：1985年（昭和60年）10月3日
建物：地上21階 地下2階
客室：574室
交通：近鉄 大阪上本町駅直結、Osaka Metro 谷町線・千日前線 谷町九丁目駅より徒歩約5分
シェラトン都ホテル大阪
公式サイト https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka/
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