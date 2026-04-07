DIANA文庫　『怪物姫のお嫁入り』2026年4月7日に発売！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでデジタルファースト出版等のメディア事業を手掛ける株式会社ICE（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：浜崎克司）は、2026年4月7日にオトナ女子向け恋愛小説レーベル・DIANA文庫より『怪物姫のお嫁入り』（著者：砂川雨路／イラスト：しんいし智歩）を発売いたしました。Kindleやコミックシーモアなど、各電子書籍ストアにて配信いたします。

怪物姫のお嫁入り

著者：砂川雨路／イラスト：しんいし智歩

■ストーリー

その花嫁、最強にして最愛――武力Max、女子力鋭意努力中！ 愛が駄々洩れの筋肉王女とドン引き王子のすれ違いラブコメディ

長く戦争状態にあったグレームント王国とマクシーマ国。和平のために講じられたのが、幼いリヒャルト王子とアーデル王女との結婚だった。時が経ち、成人したアーデルが結婚前の100日間をともに過ごす「親和期間」のしきたりにならって、リヒャルトのもとを訪れることに。許嫁の到着をそわそわして待つリヒャルトは、金髪碧眼の愛らしいお姫様がかつて自分を無邪気に好きと言ってくれた記憶をなぞり、さぞや美しく成長したことだろうと期待していた。そして実際に対面したアーデルは、想像以上の美姫だった。

その謁見の隙を突くように刺客がリヒャルトに襲いかかるも、まさかのアーデルが一瞬で襲撃者をねじ伏せる!? 完全に想定外、完全に規格外の許嫁。やわらかくてふわふわな女性が好みのリヒャルトは、今になって初めてアーデルに『怪物姫』の二つ名があったことを知らされる。

一方、ひたすら肖像画を眺めて恋しい気持ちを育ててきたアーデルは、リヒャルト愛が駄々洩れで……

■書籍情報

怪物姫のお嫁入り

著者：砂川雨路

イラスト：しんいし智歩

発売日：2026年4月7日

参考価格：600円（税抜）

レーベル：DIANA文庫

出版社：天海社

ISBN：9784295325659

ASIN：B0GR3C6MWS

天海社・本書籍紹介ページ： https://tenkaisha.com/?p=8908

＜主な販売ストア＞

Amazon Kindle、ピッコマ、コミックシーモア、楽天Kobo、ｄブック、auブックパス、honto、BOOK☆WALKER、ブックライブなど各電子書籍ストアにて配信。

※各ストアでの販売は準備が整いしだい順次開始されます。

【株式会社ICE】 http://www.ice-inc.co.jp/

所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-105 神保町三井ビルディング

設立：2006年2月20日

資本金：1億円

事業年度：毎年4月1日から3月31日まで

従業員数：70名（2024年3月31日現在）

代表取締役：浜崎 克司

事業内容：デジタルコンテンツ配信のITコンサルティング及びソリューション事業

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社ICE 天海社 担当：三津田・雑賀

Tel: 03-6837-4800 / E-mail: tenkaisha_team@impress.co.jp

天海社公式サイト：https://tenkaisha.com/

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