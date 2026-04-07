米KeyBudz、316Lステンレス×DLCの上質な輝き、Apple Watch用ラグジュアリーバンド「Spectra」発売

株式会社ロア・インターナショナル

株式会社ロア・インターナショナル(所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：Ally Won)は、米国発のアップルアクセサリーブランドKeyBudz(キーバッズ)より、Apple Watch専用バンド「Spectra プレミアムステンレスバンド」を発売しました。

本製品は高耐久な316Lステンレスを採用したApple Watch用バンドです。DLC（ダイヤモンドライクカーボン）コーティングにより、傷がつきにくく、美しい質感と輝きを長く保ちます。日常使いはもちろん、ビジネスシーンからアクティブなシーンまで快適にお使いいただけます。

ロア・インターナショナルのオフィシャルストア（https://www.mycaseshop.jp/(https://www.mycaseshop.jp/)）にて販売中です。

米KeyBudz、Apple Watch用ラグジュアリーバンド「Spectra」発売



製品の特長は以下の通りです。

製品特長

●高級時計にも使われる316Lステンレススチール

耐久性と耐腐食性に優れた316Lステンレススチールを採用。上質な質感と長く愛用できるタフさを兼ね備えています。

●傷がつきにくいDLC（ダイヤモンドライクカーボン）コーティング

ダイヤモンドに近い硬度を持つDLCコーティングを表面に施し、傷や摩耗を抑えながら、美しい質感を長く保ちます。

傷がつきにくいDLC（ダイヤモンドライクカーボン）コーティング、KeyBudz「Spectra」●工具不要で手軽なサイズ調整

革新的なツイストリンク構造より、リンクをひねってスライドさせるだけで専用工具を使わず簡単にサイズ調整が可能です。どなたでもその場でスムーズに、お好みの長さに調節できます。

工具不要で手軽なサイズ調整、KeyBudz「Spectra」●スマートに装着できるワンクリック留め具

ワンタッチでスムーズに着脱できる留め具を採用。すっきりとしたスリムデザインで、装着時の一体感を高め、安定した着け心地を実現。手首から外れにくいループ形状により、安全性にも配慮しています。

スマートに装着できるワンクリック留め具、KeyBudz「Spectra」●手首にしなやかに馴染む3連スチールブレスレット

クラシックな3連構造を採用し、各リンクが手首のラインに沿ってなめらかに可動。自然にフィットし、メタルバンドでありながら快適な着け心地を実現しました。

手首にしなやかに馴染む3連スチールブレスレット、KeyBudz「Spectra」●簡単なバンドの取り換え

取り外しボタンを押しながら横にスライドさせるだけで、バンドのラグ部を簡単に着脱できます。

製品概要

製品名：Spectra プレミアムステンレスバンド

対応デバイス：

Apple Watch Ultra 49mm(Ultra 3/2/1)

Apple Watch 46mm(Series11/10),45mm(9/8/7),44mm(6/5/4), 42mm(3/2/1)

Apple Watch SE 44mm（SE 3/2/1）

素材：16Lステンレススチール（DLCコーティング)

定価：13,500円（税込）

公式販売ページ：https://www.mycaseshop.jp/kb54012(https://www.mycaseshop.jp/kb54012)

KeyBudz Spectra プレミアムステンレスバンド

【KeyBudzとは】

アメリカのラスベガスに本社を置く、Appleデバイスアクセサリを展開するブランドです。2016年に設立、アメリカ・ヨーロッパを中心に展開し、Amazonベストセラー選出やAmazon平均レビュー星4.5など高い評価を受けています。全てのAppleユーザーの体験向上を企業理念の掲げ、ユーザーのライフスタイルにマッチする「想いの詰まったデザインでクリエイティブなソリューション」を提供します。

https://www.mycaseshop.jp/view/category/keybudz(https://www.mycaseshop.jp/view/category/keybudz)

KeyBudz Spectra プレミアムステンレスバンド 装着イメージ

株式会社ロア・インターナショナル 概要

設立 ：2006年7月

代表取締役社長 ：Ally Won

所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-45 THE KINDAI 20 SHINJUKU 3F

事業内容 ：PC＆モバイル周辺アクセサリー、小型デザイン家電、ガジェットの輸出入および卸・流通

URL ：https://www.roa-international.com

直営販売ショップ：https://www.mycase.jp(https://www.mycase.jp)