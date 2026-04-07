DIANA文庫『死に戻り令嬢は今度こそ幸せになりたい ～運命の相手はとんでもない噂のヤンデレ公爵さまでした～』2026年4月7日に発売！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでデジタルファースト出版等のメディア事業を手掛ける株式会社ICE（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：浜崎克司）は、2026年4月7日にオトナ女子向け恋愛小説レーベル・DIANA文庫より『死に戻り令嬢は今度こそ幸せになりたい～運命の相手はとんでもない噂のヤンデレ公爵さまでした～』（著者：杜来リノ／イラスト：BANILIZO）を発売いたしました。Kindleやコミックシーモアなど、各電子書籍ストアにて配信いたします。

死に戻り令嬢は今度こそ幸せになりたい

～運命の相手はとんでもない噂のヤンデレ公爵さまでした～

著者：杜来リノ／イラスト：BANILIZO

■ストーリー

─あなたに嫌われたら、と思うだけで怖くてたまらない。だから決めた。僕の手で、あなたを永遠の存在にすることを

「ルーナが悪い。ルーナが僕をこんなにも夢中にさせるから。僕は、ルーナを失うことにどうしても耐えることができない。ごめんよ、でも、どうしても信じられないんだ」

銃声が鳴り響き、ルーナリエナのドレスの胸元に真っ赤な薔薇が咲いた。彼女を見下ろすのは、海のような紺碧色の髪と黄昏時の夕焼けのような目を持つ美しい男、イルシオン・セルバート。一年前に結婚した夫だった。裏切るようなことは何もしていないのに、彼女は愛を告げられ殺されてしまう。

ノルテ男爵令嬢ルーナリエナは、二十歳の誕生日に求婚され、その夫に殺されて死に戻ることを、実に二十回も繰り返してきた。

イルシオンは、これまで四人の婚約者を殺害したという噂から、狂愛公爵と呼ばれていた。それでも結婚したのは、彼が自分を愛さず、代わりに家に便宜を図るという言葉を信じたからだ。しかし何度やり直しても結末は変わらない。二十一回目の誕生日の朝。精神的にも追い詰められたルーナリエナは、ふとあることを思い出す。“二十歳の誕生日に開けなさい”と祖母からもらったお守りを、まだ開けていなかったことを──

■書籍情報

死に戻り令嬢は今度こそ幸せになりたい～運命の相手はとんでもない噂のヤンデレ公爵さまでした～

著者：杜来リノ

イラスト：BANILIZO

発売日：2026年4月7日

参考価格：850円（税抜）

レーベル：DIANA文庫

出版社：天海社

ISBN：9784295325260

ASIN：B0GR45VPJD

天海社・本書籍紹介ページ： https://tenkaisha.com/?p=8910

＜主な販売ストア＞

Amazon Kindle、ピッコマ、コミックシーモア、楽天Kobo、ｄブック、auブックパス、honto、BOOK☆WALKER、ブックライブなど各電子書籍ストアにて配信。

※各ストアでの販売は準備が整いしだい順次開始されます。

【株式会社ICE】 http://www.ice-inc.co.jp/

所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-105 神保町三井ビルディング

設立：2006年2月20日

資本金：1億円

事業年度：毎年4月1日から3月31日まで

従業員数：70名（2024年3月31日現在）

代表取締役：浜崎 克司

事業内容：デジタルコンテンツ配信のITコンサルティング及びソリューション事業

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社ICE 天海社 担当：三津田・雑賀

Tel: 03-6837-4800 / E-mail: tenkaisha_team@impress.co.jp

天海社公式サイト：https://tenkaisha.com/

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