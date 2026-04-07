【4/16開催】パソコン音楽クラブの“ライブセットの秘密” を、柴田&西山が自ら徹底解説するスペシャル・イベント

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）が運営するサウンド&レコーディング・マガジンWEBは、パソコン音楽クラブの“ライブセットの秘密” を柴田&西山が自ら徹底解説するスペシャル・イベントを、2026年4月16日に開催します。

機材構成やルーティング、ライブ用データの仕込み方まで、リアルな制作・運用の裏側を、実演を交えながら深掘り。

・どんな機材でパフォーマンスしているのか？

・箱に合わせた音作りとは？

・ライブ用ステムデータの作り方は？

音楽制作・ライブパフォーマンスに関わる皆さん必見の内容です。

イベント・コンテンツ構成（予定）

ライブシステムの全貌とルーティング／主要機材の解説（30分）

ライブ用ステムデータの音作り ～2MIX音源を使わない理由とは？（30分）

実演&ミニライブ（30分）

質疑応答、ゲストとの懇談／コミュニケーションタイム（30分）

開催概要

日時：2026年4月16日（木）19:00開場 / 19:30開演 ～ 21:30終了（トータル120分を予定）

場所：御茶ノ水 Rittor Base（現地観覧：定員30名）

チケット価格：

A. 会場観覧チケット ※定員30名

一般・観覧チケット（リアル）：\5,000

会員・観覧チケット（リアル）：\4,000

学生・観覧チケット（リアル）：\3,500

B. オンライン配信チケット

一般・視聴チケット（配信）：\2,000

会員・視聴チケット（配信）：\1,500

※会員チケットは【サンレコWebの有料会員限定ページ（https://www.snrec.jp/entry/news/ex/pasoconongaku_event）】に掲載されている割引コードをご入力の上、ご購入ください

※サンレコWebへの有料会員登録はこちら（https://www.snrec.jp/plans-introduction#paid-plan）から

※学生チケットは、割引コード『student』をご入力の上ご購入ください（会場にて学生証の提示をお願いいたします）

※学生割引は会場観覧チケットのみとなります

※イベントの録音・録画は固くお断りいたします。

詳細&チケットの購入はこちら

https://sanreco-pmc.peatix.com/

出演者プロフィール

パソコン音楽クラブ

2015年結成のDTMユニット。 メンバーは大阪出身の柴田碧と西山真登。アナログシンセサイザーや音源モジュールのサウンドをベースにエレクトロニックミュージックを制作している。他アーティスト作品への参加やリミックス制作も多数手がけており、ラフォーレ原宿グランバザールのTV-CMソング、TVドラマ「電影少女- VIDEOGIRL AI 2018 -」の劇伴制作、アニメ「ポケットモンスター」のEDテーマ制作など数多くの作品を担当。 ライブも精力的に行っており、FUJIROCK2022へも出演し話題となった。2018年に初の全国流通盤となる1stアルバム『DREAM WALK』をリリース。 2019年、2ndアルバム『Night Flow』は第12回CDショップ大賞2020に入賞し注目を集める。その後も継続的にアルバムを制作し、2024年に5枚目となるアルバム『Love Flutter』をリリースした。

【サウンド&レコーディング・マガジンWEB】https://www.snrec.jp/

音楽／音響にまつわるミュージシャン、エンジニア、プロデューサー、すべてのクリエイターのための記事を配信するメディア。機材の新製品ニュース、音楽制作のディープなノウハウ、著名アーティストの使用機材、時にはスケールの大きな音響レポートや音楽ビジネスにも踏み込んでいきます。ますますクリエイティブに広がっていくこの世界を一緒に楽しみましょう。

【株式会社リットーミュージック】https://www.rittor-music.co.jp/

『ギター・マガジン』『サウンド＆レコーディング・マガジン』等の楽器演奏や音楽制作を行うプレイヤー＆クリエイター向け専門雑誌、楽器教則本等の出版に加え、電子出版、映像・音源の配信等、音楽関連のメディア＆コンテンツ事業を展開しています。多目的スペース「御茶ノ水RITTOR BASE」の運営のほか、国内最大級の楽器マーケットプレイス『デジマート』やTシャツのオンデマンド販売サイト『T-OD』等のWebサービスも人気です。

【インプレスグループ】https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社リットーミュージック 広報担当

E-mail: pr@rittor-music.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7311-9265280c05f86a60ee5f9f0f3ff5767d.pdf