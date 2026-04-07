【すき家】春は、シャキシャキやってくる。うま塩ダレの効いた野菜が食欲をかき立てる！すき家が「シャキうま塩野菜牛丼」を新発売

株式会社ゼンショーホールディングス株式会社すき家（代表取締役社長：笹川 直樹 本社：東京都港区）が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、4月14日（火）AM9:00より、「シャキうま塩野菜牛丼」を販売します。

ごはんが進む味わいの牛肉とおかずを一杯の丼で楽しめる、すき家の新提案“あいもり”牛丼が新登場です！牛肉とおかずをごはんの上に別々に盛り付けることで、一杯で何度も楽しめる商品に仕上げています。

今回登場する「シャキうま塩野菜牛丼」は、ごはんの上にすき家秘伝のタレで煮た牛肉と、うま塩ダレで和えた野菜を“あいもり”にした一品です。彩り豊かな野菜には、シャキシャキ食感のキャベツをはじめ、ニンジンやニラを使用しています。キクラゲも合わせることで、コリコリとした食感をプラスしました。ごま油やブラックペッパーの香りが食欲をそそる特製うま塩ダレを和えた野菜は、“シャキうま”な味わいです。さらに牛肉と一緒に頬張れば、口の中でそれぞれの旨みが絶妙に調和し、やみつきになります。食べ応え抜群で、ワシワシ食べられる“シャキうま”な牛丼をお楽しみください。

また、まろやかな味わいのおんたまがシャキうまな野菜と相性抜群の「おんたまシャキうま塩野菜牛丼」も同時に販売します。

ぜひこの機会に、すき家やお家でうま塩ダレが効いた野菜でごはんが進む「シャキうま塩野菜牛丼」をお召し上がりください。

※販売終了時期は未定です。

※価格は税込です。

※一部店舗は価格が異なります。

※1,975店舗で販売予定です。（4月7日時点）

【商品概要】

シャキうま塩野菜牛丼

（並盛） 680円

（ごはん大盛） 730円

（特盛） 930円

おんたまシャキうま塩野菜牛丼

（並盛） 790円

（ごはん大盛） 840円

（特盛） 1,040円