ソフトバンクロボティクス、経団連に入会

ソフトバンクロボティクス株式会社

ソフトバンクロボティクス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：冨澤 文秀、以下「ソフトバンクロボティクス」）は、2026年4月1日付で一般社団法人 日本経済団体連合会（以下「経団連」）に入会したことをお知らせします。

■️経団連『ロボット（AI＋）戦略』を踏まえた社会実装の推進

現在、わが国のロボット産業は製造領域において世界トップクラスの競争力を有しています。一方で、今後の競争軸は、ロボットを現場でいかに運用し、データを蓄積・活用できるかへと移行しています。経団連が提言する『わが国ロボット（AI＋）戦略のあり方』においても、ロボットとAIが現実世界で融合するフィジカルAIの社会実装の加速が重要な柱とされています。

ソフトバンクロボティクスはこれまで、ロボットとAIを多様な業種・現場に導入・運用する中で、実運用データを蓄積してきました。その膨大な稼働データを活用し、さらなるサービスの有用性を追求しています。また、ロボットを開発する企業向けに、企画・量産・保守・品質管理までを一貫してサポートするロボットインテグレーターとして、ロボットを社会に根付かせてきた実績を有しています。

ロボットは、「つくる」フェーズから、「さまざまなロボットを選び、組み合わせ、その力を最大限に活かす」時代へと移行しています。当社は、フィジカルAIの社会実装におけるフロントランナーとして、幾多の経験を通じて得た知見や、日々蓄積されるロボット稼働データ、さらには世界各国の最先端技術を持つパートナーとの強固な連携により、フィジカルAIの価値を現場で実現する実装力を強化してきました。

今後も当社は、経団連への入会を通じて産業界および政策当局との連携を一層強化し、ロボット・AI分野における社会実装の知見と運用データを活かしながら、フィジカルAI時代におけるわが国のロボット（AI＋）戦略の推進に貢献してまいります。

■一般社団法人 日本経済団体連合会（経団連）について

団体名： 一般社団法人 日本経済団体連合会

会長： 筒井 義信

所在地： 東京都千代田区大手町1-3-2 経団連会館

公式サイト： https://www.keidanren.or.jp/

経団連は、日本の代表的な企業1,574社、製造業やサービス業等の主要な業種別全国団体106団体、地方別経済団体47団体などから構成されています（2025年4月1日現在）。その使命は、総合経済団体として、企業と企業を支える個人や地域の活力を引き出し、日本経済の自律的な発展と国民生活の向上に寄与することにあります。

■ソフトバンクロボティクス株式会社について

ソフトバンクロボティクスは、2014年にいち早く人型ロボット「Pepper」を発表し、2018年には清掃ロボット、2021年には配膳・運搬ロボット、そして2022年には物流自動化ソリューションの展開を開始しました。多様な製品の取り扱いを通じて得た知見や稼働データを活かし、ロボットを効果的に導入するためのソリューションを提供することで、ロボットインテグレーター（RI）として先駆的な役割を果たしています。現在、世界9カ国、21の拠点を構え、グローバルで製品が活躍しています。このグローバルネットワークを活用し、豊富な経験と膨大な稼働データに基づいて、ロボットトランスフォーメーション（RX）を追求し、人とロボットが共生する社会に向けて邁進していきます。