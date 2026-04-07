Back Market、「2026年1月～3月リファービッシュスマホ販売数」ランキングを発表

Back Market Japan株式会社

世界最大級のリファービッシュ電子機器に特化したマーケットプレイスであるBack Market Japan株式会社(本社:東京都渋谷区 以下、Back Market)は本日、2026年1月1日から2026年3月31日の間に、日本、米国、欧州（仏・英・独・西）のBack Marketで取り扱ったリファービッシュスマートフォンの販売台数における実績データをもとに、「2026年1月～3月リファービッシュスマホ販売数」を発表します。リファービッシュ品とは、中古品として回収された電子機器を専門家が検査・クリーニング・修理し、全ての機能で正常作動が確認されている整備済製品です。

今回の販売数ランキングでは、日本・米国・欧州すべての地域において、iPhone 14およびiPhone 15などの比較的新しいモデルが上位にランクインしました。販売ランキング内容の詳細については、以下の通りです。

※記載の価格は本プレスリリース発表時の価格です（自社調べ）

※表示価格は全て税込みです。

■Back Market 日本 リファービッシュスマートフォン販売数ランキング

1位：iPhone SE (2022) 64GB

2位：iPhone SE (2022) 128GB

3位：iPhone 14 128GB

4位：iPhone 13 128GB

5位：iPhone 15 128GB

6位：iPhone 13 mini 128GB

7位：iPhone 14 256GB

8位：iPhone SE (2020) 64GB

9位：iPhone 15 256GB

10位：iPhone 12 64GB

■Back Market 米国 リファービッシュスマートフォン販売数ランキング

1位：iPhone 14 128GB

2位：iPhone 15 128GB

3位：iPhone 13 128GB

4位：iPhone 12 64GB

5位：iPhone 15 Plus 128GB

■Back Market 欧州 リファービッシュスマートフォン販売数ランキング

1位：iPhone 14 128GB

2位：iPhone 13 128GB

3位：iPhone 15 128GB

4位：iPhone 15 Pro 128GB

5位：iPhone 15 Pro 256GB



■Back Market担当者の分析コメント

2026年1月～3月期のリファービッシュスマートフォン市場では、日本、米国、欧州のいずれにおいてもiPhone 14およびiPhone 15といった比較的新しいモデルの上位ランクインが顕著に見られました。特に従来まで一定の需要があったiPhone 12のランキングが下がってきたことから、リファービッシュ市場における主力モデルが1世代進行していることがうかがえます。この背景には、比較的新しいモデルであるiPhone 14やiPhone 15などの中古端末の流通量の拡大により価格下落幅が上がり、消費者にとって手頃な価格で購入しやすくなったことが要因としてあげられます。

日本市場を見ると、今まで上位圏内であったiPhone SE (2020)が大きくランクダウンした結果となりました。この背景には、iPhone SE (2022)のリファービッシュ品の価格が2万円台まで下落していることで、iPhone SE (2020)の価格優位性が維持できなくなっていることが要因としてあげられます。また、日本ランキングで3位となったリファービッシュiPhone 14の価格下落率が世界基準に追いつく形で上昇し、欧州での販売価格が280ユーロ（円換算で約45,000円）に対して日本では50,997円*となっており、この価格下落の傾向は今年も続くとみられています。

*本プレスリリース発表時のBack Marketで販売するCグレードの商品価格を参照

■日本ランキング第1位：

商品名：iPhone SE (2022) 64GB

販売価格：\22,027～

新品発売時価格：\62,800

URL:https://www.backmarket.co.jp/ja-jp/p/iphone-se-2022

購入者のクチコミ

購入から到着まで早く、商品もキレイで現時点ではうまく起動していて全く問題がなさそうです。とても満足です。

■日本ランキング第2位：

商品名：iPhone SE (2022) 128GB

販売価格：\27,624～

新品発売時価格：\69,800

URL:https://www.backmarket.co.jp/ja-jp/p/iphone-se-2022

購入者のクチコミ

Bグレードを購入しましたが、新品？と思えるほど傷がなく驚きました。お値段以上だなと感じました。

■日本ランキング第3位：

商品名：iPhone 14

販売価格：\50,997～

新品発売時価格：\119,800

URL:https://www.backmarket.co.jp/ja-jp/p/iphone-14

購入者のクチコミ

初めて利用させていただきましたが、とてもキレイな商品が届き感動しました！バッテリーも100%で有難いです。大切に使います。

■Back Market Japan株式会社について

Back Marketは、2014年11月にフランスで設立されたユニコーン企業であり、携帯電話やパソコンなどの電子機器のリファービッシュ品（整備済製品）を取り扱う世界最大級のマーケットプレイスです。日本を含むアジア、欧州、米国など世界17ヶ国で事業を展開しており、販売業者に対する厳格な審査、新しい機器のリファービッシュ方法に関するノウハウ共有、品質と価格の最適なバランスに基づいて販売商品を提供する独自のアルゴリズムの開発などを通じて、リファービッシュ品の高い品質の維持に努めています。購入者に対しては、より安心してリファービッシュ品を購入できるように、1年間の動作保証と30日間の返金保証を無料で自動付帯しており、新品以下の価格かつ、中古品以上の品質と保証を持ち合わせたリファービッシュ品の普及に取り組んでいます。Back Marketでは、サステナブルで環境に優しい事業・活動を続けていくことを企業ミッションとして掲げており、2023年4月には「B Corporation（B Corp）」認証を取得しています。リファービッシュ品は新品と比較した場合、製造プロセスにおける原材料の使用量、水の使用量、電子廃棄物の発生量、大気中への二酸化炭素排出量の全項目において約10分の1となることから、リファービッシュ品の市場拡大を通じて、環境への負荷を低減することを目指しています。https://www.backmarket.co.jp/ja-jp



