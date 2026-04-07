【Eight×connpass】キャリアの分岐点に立つテックリード向けカンファレンスを4月22日に初開催

Sansan株式会社

Sansan株式会社が提供する名刺アプリ「Eight」は、エンジニアイベントプラットフォーム「connpass」の特別協力により、AI時代に求められるテックリード像を探る専門カンファレンス「TechLead Conference 2026」を2026年4月22日（水）に初開催します。

本イベントは、エンジニアとして経験を積み、技術責任と組織責任の双方を担う立場へと進むテックリード層を対象としたカンファレンスです。急速に進化するAI技術を前提に、「アーキテクト」と「マネジメント」という2つの観点から、これからのエンジニアに必要な実践知を共有します。

イベント特設サイト：https://eight-event.8card.net/techlead-conference/

■「TechLead Conference 2026」の見どころ

本カンファレンスは、AI時代におけるソフトウェア開発の在り方とエンジニア組織の進化をテーマに、テックリードや技術意思決定者を対象として開催するリアルイベントです。「AIによって変わる“技術の設計力”」と「AI時代の“組織とマネジメント”」の2つを主軸に、第一線で活躍するエンジニアや技術リーダーが登壇します。

生成AIの急速な普及によって、ソフトウェア開発のプロセスやエンジニアの役割は大きく変化しています。本カンファレンスでは、AI時代に求められる技術設計やアーキテクチャの考え方、さらにはエンジニアリング組織の在り方について、実践的な知見を共有します。

最新の技術トレンドから現場で役立つ設計・マネジメントのノウハウまで、エンジニアが次の一歩を踏み出すためのヒントを得ることができます。

・第一線の技術リーダーによる、AI時代の設計と組織論の実践知を共有

本カンファレンスでは、エンジニアリング組織論、システム設計、データベース設計、生成AI開発など各分野の第一線で活躍するエンジニアや技術リーダーが登壇します。AI時代のソフトウェア開発を支えるアーキテクチャ設計やエンジニアリング組織の在り方をテーマに、現場の実践に基づいた知見や意思決定の考え方を共有します。

・エンジニア同士が交流できるネットワーキングの機会を提供

会場では、エンジニア同士が交流できるネットワーキングの時間を設け、登壇者や参加者同士が直接交流し、技術やキャリアに関する情報交換できる場を提供します。同じ課題意識を持つエンジニア同士の新たなつながりを通じて、参加者それぞれの学びを深める機会となることを目指しています。

■注目の講演

・AI時代のエンジニアリングの重要性

タワーズ・クエスト株式会社 取締役社長 和田 卓人氏

・エンジニアが事業戦略を理解し判断することの重要性、学びと思考

有限会社システム設計 増田 亨氏

・AIはエンジニアの「悩む時間」を消せるか

株式会社レクター 代表取締役 広木 大地氏

・AI時代における具体と抽象の往復 - 日常にチャンスがある

合同会社 Have Fun Tech 代表社員/株式会社 Linkage CTO・COO 曽根 壮大氏

・「責任あるAIエージェント」こそ自社で開発しよう！

KDDIアジャイル開発センター株式会社 テックエバンジェリスト みのるん氏

■開催概要(※1)

名称：TechLead Conference 2026

開催日時：2026年4月22日（水） 12:30~20:00

会場：KABUTO ONE 4F（東京メトロ東西線「茅場町駅」直結）

開催形式：リアル開催（会場参加のみ）

参加対象：テックリードの方/技術的な意思決定に関わるエンジニア/チームやプロダクトの“作り方”に関わるエンジニア

参加費：無料（事前登録制）

主催：Sansan株式会社 名刺アプリ「Eight」

特別協力：株式会社ビープラウド「connpass」

特設サイト：https://eight-event.8card.net/techlead-conference/

※1：2026年4月7日時点の情報です。今後変更になる可能性があります。

■IT勉強会開催支援プラットフォーム「connpass」

connpassは、エンジニアをはじめとしたIT技術者の出会いと学びを支援する、IT勉強会プラットフォームです。2011年の提供開始以来、約90万人のユーザーによって、月間1500件以上のイベントが開催されています。勉強会やコミュニティイベントの主催者は、企画・告知から参加募集・資料公開まで一連の運営を行うことができます。また、技術テーマや開催地域からイベントを探せる検索機能により、参加者・主催者双方にとって継続的なつながりの場を提供しています。

https://connpass.com/

■スポンサー募集について

本イベントは、参加するエンジニア間の交流、および最新のITトレンドや技術情報の発信を目的としたイベントです。趣旨にご賛同いただき、ご支援頂ける企業様を募集しています。

スポンサー企業様の参加プランの詳細についてご興味のある方は、以下お申し込みリンクよりご連絡ください。

https://form.run/@rands

（以上）

■名刺アプリ「Eight」

Eightは、出会いの価値を最大化する、ビジネスのための名刺アプリです。2012年の提供開始以来、400万人を超えるユーザーに利用されています。Eightを使えば、スマートフォン一つで誰にでも簡単にデジタル名刺を渡すことができます。Eightで交換したデジタル名刺は、昇進・異動・転職などの情報が自動で更新されるので、相手の近況をスマートに把握できます。Eightはデジタル名刺の提供を通じて、これまで培ってきた人脈を活かしたビジネス機会を創出します。

https://8card.net/

■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるAXサービスを提供しています。主なサービスとして、ビジネスデータベース「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、経理AXサービス「Bill One」、取引管理サービス「Contract One」、データクオリティマネジメント「Sansan Data Intelligence」を国内外で提供しています。

設立：2007年6月11日

URL：https://jp.corp-sansan.com/

所在地：〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

資本金：72億91百万円（2025年11月30日時点）

事業内容：働き方を変えるAXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com/

Eight https://8card.net/

Bill One https://bill-one.com/

Contract One https://contract-one.com/

Sansan Data Intelligence https://jp.sansan.com/sansan-data-intelligence/