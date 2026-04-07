ちょる子氏がブルーモ証券の公式ブランドアンバサダーに就任

ブルーモ証券株式会社

世界基準の資産運用サービスを展開するブルーモ証券株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：中村仁、以下「ブルーモ証券」）は、SNSやYouTubeを中心に等身大の資産形成術を発信している資産3億円主婦投資家のちょる子氏が「ブルーモ証券公式ブランドアンバサダー」に就任したことをお知らせします。

■ブルーモ証券公式ブランドアンバサダー就任の背景

ブルーモ証券は、「資産運用に自信を。」をスローガンに、誰もが安心して資産を育てられる社会をつくることを目指す日本発のオンライン証券会社です。

また、ちょる子氏はSNSや動画を通じて自身の経験に基づいたリアルな資産形成のプロセスを発信されており、誠実かつ等身大でわかりやすい解説は多くのユーザーから深い共感を得ています。

ブルーモ証券のスローガンとちょる子氏のユーザー目線に立った発信力が高い親和性を示し、今回のパートナー契約締結に至りました。

今後はブルーモ証券公式YouTubeチャンネルでの定期的なコラボレーションやサービス改善のフィードバックなどを行い、個人投資家の皆さまへより良いサービスを提供してまいります。

■ちょる子氏プロフィール

親の影響を受け、2011年に240万円から株主優待を目当てに株式投資をスタート。

2019年から育児休暇をきっかけに、大型株のスキャルピングやスイングトレードを開始。

職場復帰後の2022年に資産1億円を達成。2025年には資産3億円を突破した30代の兼業投資家。育児に励む2児のママでもある。育児と仕事、そして投資のバランスを取りながら、日々奮闘中。趣味は爆損芸。

X（旧 Twitter）：@kabu_st0ck(https://x.com/kabu_st0ck)

■ブルーモ証券公式YouTubeで特別シリーズ「ちょる子の投資教室」を配信開始

公式ブランドアンバサダー就任に伴い、日本株を中心としたちょる子氏のトレーディングと、それに基づく市場の見立てを解説する「ちょる子の投資教室」をブルーモ証券公式YouTubeにてシリーズで配信します。

初回は資産3億円を築いたちょる子氏が市場の混乱期に何を見て判断し、不透明な相場環境下でゴールドや債券をどうポートフォリオに組み込んでいるのかを解説します。

タイトル：【ちょる子の投資教室】日本株暴落で資産3億円主婦投資家はどう動いた？それでも手放さない優良日本株3選

視聴URL：https://youtu.be/V0b3Q3rcVYs

■ブルーモ証券について

ブルーモ証券は、「資産運用に自信を。」をスローガンに、誰もが安心して資産を育てられる社会をつくることを目指す日本発のオンライン証券会社です。

2022年6月の創業後、2023年6月には独立系証券会社としては歴代最速ペースで第一種金融商品取引業者の登録を完了させ、2024年5月にはサービス提供開始、またメガバンク系および独立系VCから累計28.5億円の資金調達を実施しました。今後も、ユーザーに皆様の利便性を向上させる機能拡充と、さらなるグロースに向けた取り組みを推進してまいります。

■ブルーモ証券株式会社 会社概要

商号：ブルーモ証券株式会社

所在地：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町5-1 FinGATE BASE 404

代表者：代表取締役CEO 中村 仁

設立日：2022年6月9日

事業内容：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3384号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会

取引に関するリスクについて：https://about.bloomo.co.jp/risk/

公式ウェブサイト：https://bloomo.co.jp

公式SNS：

X：https://x.com/Bloomo_invest

YouTube：https://www.youtube.com/@bloomo-academy

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