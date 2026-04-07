【越境EC参入企業の「その後」を追跡調査】 参入前に不安を感じていた経営者は97.3% 一方、7割以上が「不安は現実にならなかった」「思ったより大きな問題ではなかった」と回答

ショッピージャパン株式会社（Shopee Japan）

東南アジア・台湾で最大規模のEコマースプラットフォーム、Shopeeの日本法人であるショッピージャパン株式会社（本社：東京都港区、以下：ショッピージャパン）は、越境ECを開始してから3年以内の日本人EC担当者・経営者111名を対象に、越境EC参入企業の「その後」に関する実態調査を実施しましたので、お知らせいたします。

■調査概要

- 01｜越境EC参入3年以内の担当者・経営者の97.3%が、参入前に不安や懸念を「感じていた」と回答- 02｜参入後、7割以上が「不安は現実にならなかった」、「思ったより大きな問題ではなかった」という結果に- 03｜91.0%が参入後に「想定外に良かったこと」を経験、「国内で売れにくい商品が海外で売れた」が61.4%で最多- 調査名称：越境EC参入企業の「その後」に関する実態調査- 調査方法：IDEATECHが提供するリサーチマーケティング「リサピー(R)︎」の企画によるインターネット調査- 調査期間：2026年3月18日～同年3月19日- 有効回答：越境ECを開始してから3年以内の日本人EC担当者・経営者111名

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。

≪利用条件≫

1 情報の出典元として「shopee」の名前を明記してください。

2 ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL：https://shopee.jp/

■越境EC参入3年以内の担当者・経営者の97.3%が、参入前に不安や懸念を「感じていた」と回答、「全く感じていなかった」は0%

「Q1. あなたは、越境ECを始める前に、参入への不安や懸念を感じていましたか。」（n=111）と質問したところ、「かなり感じていた」が40.5%、「やや感じていた」が56.8%という回答となりました。

Q1. あなたは、越境ECを始める前に、参入への不安や懸念を感じていましたか。

・かなり感じていた：40.5%

・やや感じていた：56.8%

・あまり感じていなかった：2.7%

・全く感じていなかった：0.0%

・わからない/答えられない：0.0%

■担当者・経営者が参入前に感じていた不安、「物流コストや配送の複雑さ」が61.1%でトップ

「Q2. Q1で「かなり感じていた」「やや感じていた」と回答した方にお聞きします。越境ECを始める前に感じていた不安・懸念を教えてください。（複数回答）」（n=108）と質問したところ、「物流コストや配送の複雑さが心配だったこと」が61.1%、「現地の法規制・関税への対応が難しそうだったこと」が43.5%、「本当に売れるかどうかわからなかったこと」が38.9%という回答となりました。

Q2. Q1で「かなり感じていた」「やや感じていた」と回答した方にお聞きします。越境ECを始める前に感じていた不安・懸念を教えてください。（複数回答）

・物流コストや配送の複雑さが心配だったこと：61.1%

・現地の法規制・関税への対応が難しそうだったこと：43.5%

・本当に売れるかどうかわからなかったこと：38.9%

・カスタマーサポートを海外向けに対応できるか不安だったこと：26.9%

・初期投資・運営コストが回収できるか不安だったこと：25.0%

・言語・翻訳対応が難しそうだったこと：24.1%

・どのプラットフォームを選べばよいかわからなかったこと：14.8%

・社内リソースや人員が足りるか不安だったこと：11.1%

・その他：0.0%

・わからない/答えられない：0.0%

■担当者・経営者が参入前に行った準備、「セミナーや勉強会への参加」が60.2%、「先行企業の事例調査」も46.3%で上位に

「Q3. Q1で「かなり感じていた」「やや感じていた」と回答した方にお聞きします。あなたは、越境ECを始める前に、参入への不安や懸念に対してどのような準備・対策をしましたか。（複数回答）」（n=108）と質問したところ、「越境ECに関するセミナーや勉強会に参加した」が60.2%、「先行して越境ECに取り組む企業の事例やブログを調べた」が46.3%、「販売する商品・カテゴリの海外需要を事前にリサーチした」が42.6%という回答となりました。

Q3. Q1で「かなり感じていた」「やや感じていた」と回答した方にお聞きします。あなたは、越境ECを始める前に、参入への不安や懸念に対してどのような準備・対策をしましたか。（複数回答）

・越境ECに関するセミナーや勉強会に参加した：60.2%

・先行して越境ECに取り組む企業の事例やブログを調べた：46.3%

・販売する商品・カテゴリの海外需要を事前にリサーチした：42.6%

・社内で越境EC参入の目標や方針をすり合わせた：31.5%

・プラットフォームの公式資料やガイドを読み込んだ：25.0%

・越境ECに詳しい知人や専門家にアドバイスをもらった：15.7%

・その他：0.0%

・特に準備はしなかった：0.0%

・わからない/答えられない：0.0%

■担当者・経営者の7割以上が、参入前の不安について「現実にならなかった」「思ったより大きな問題ではなかった」と回答

「Q4. Q1で「かなり感じていた」「やや感じていた」と回答した方にお聞きします。あなたが越境ECを始める前に抱いていた不安は、実際に越境ECを開始してから現実のものになりましたか。」（n=108）と質問したところ、「ほとんど現実にならなかった」が19.4%、「一部は現実になったが、思ったより大きな問題ではなかった」が53.7%という回答となりました。

Q4. Q1で「かなり感じていた」「やや感じていた」と回答した方にお聞きします。あなたが越境ECを始める前に抱いていた不安は、実際に越境ECを開始してから現実のものになりましたか。

・ほとんど現実にならなかった：19.4%

・一部は現実になったが、思ったより大きな問題ではなかった：53.7%

・概ね予想通りだった：14.8%

・想定以上に大変だった：10.2%

・わからない/答えられない：1.9%

■実際に直面した課題、第1位「物流コストが高かったこと/配送トラブルが発生したこと」、第2位「現地の法規制・関税対応が複雑だったこと」

「Q5. Q4で「概ね予想通りだった」「想定以上に大変だった」と回答した方にお聞きします。実際に現実となった不安・懸念を教えてください。（複数回答）」（n=27）と質問したところ、「物流コストが高かったこと/配送トラブルが発生したこと」が77.8%、「現地の法規制・関税対応が複雑だったこと」が51.9%、「なかなか売上が立たなかったこと」が48.1%という回答となりました。

Q5. Q4で「概ね予想通りだった」「想定以上に大変だった」と回答した方にお聞きします。実際に現実となった不安・懸念を教えてください。（複数回答）

・物流コストが高かったこと/配送トラブルが発生したこと：77.8%

・現地の法規制・関税対応が複雑だったこと：51.9%

・なかなか売上が立たなかったこと：48.1%

・海外向けカスタマーサポートの対応が負担だったこと：44.4%

・言語・翻訳対応に手間がかかったこと：40.7%

・初期投資・運営コストの回収に時間がかかっていること：37.0%

・社内リソースや人員が不足したこと：22.2%

・その他：0.0%

・わからない/答えられない：0.0%

■ 担当者・経営者が求めるサポート、「物流・配送の代行サービス」が74.1%で首位に、「カスタマーサポート代行」「商品選定サポート」も各55.6%

「Q6. Q4で「概ね予想通りだった」「想定以上に大変だった」と回答した方にお聞きします。どのようなサポートがあれば、その不安や懸念は現実にならなかったと思いますか。（複数回答）」（n=27）と質問したところ、「物流・配送をまとめて代行してくれるサービス」が74.1%、「海外向けカスタマーサポートの代行サービス」が55.6%、「売れやすい商品・カテゴリの選定サポート」が55.6%という回答となりました。

「Q6. Q4で「概ね予想通りだった」「想定以上に大変だった」と回答した方にお聞きします。どのようなサポートがあれば、その不安や懸念は現実にならなかったと思いますか。（複数回答）

・物流・配送をまとめて代行してくれるサービス：74.1%

・海外向けカスタマーサポートの代行サービス：55.6%

・売れやすい商品・カテゴリの選定サポート：55.6%

・言語・翻訳を一括でサポートしてくれるサービス：51.9%

・現地の法規制・関税に関する専門的なアドバイス：44.4%

・参入から運用までワンストップで支援してくれるサービス：33.3%

・同じ境遇の担当者同士が情報交換できるコミュニティ：29.6%

・その他：0.0%

・特にない：0.0%

・わからない/答えられない：0.0%

■9割以上の担当者・経営者が、越境EC参入後に「想定外に良かったこと」を経験

「Q7. あなたは、越境ECを始めてから「想定外に良かったこと」はありましたか。」（n=111）と質問したところ、「あった」が91.0%、「なかった」が9.0%という回答となりました。

Q7. あなたは、越境ECを始めてから「想定外に良かったこと」はありましたか。

・あった：91.0%

・なかった：9.0%

・わからない/答えられない：0.0%

■想定外に良かったこと、「国内では売れにくい商品が海外で売れた」が61.4%で最多、「リピーター獲得」も45.5%

「Q8. Q7で「あった」と回答した方にお聞きします。越境ECを始めて「想定外に良かったこと」を教えてください。（複数回答）」（n=101）と質問したところ、「国内では売れにくい商品が海外で売れたこと」が61.4%、「リピーターや固定客が想定より早くついたこと」が45.5%、「口コミや評判が広がり、集客コストを抑えられたこと」が36.6%という回答となりました。

Q8. Q7で「あった」と回答した方にお聞きします。越境ECを始めて「想定外に良かったこと」を教えてください。（複数回答）

・国内では売れにくい商品が海外で売れたこと：61.4%

・リピーターや固定客が想定より早くついたこと：45.5%

・口コミや評判が広がり、集客コストを抑えられたこと：36.6%

・ブランドの海外認知が想定以上に広がったこと：29.7%

・思ったより早く最初の売上が立ったこと：21.8%

・全社売上への貢献度が高かったこと：13.9%

・新たな販路開拓のヒントが得られたこと：10.9%

・その他：0.0%

・わからない/答えられない：0.0%

■「円安」「案外売れると思った」などの声も

「Q9. Q8で「わからない/答えられない」以外を回答した方にお聞きします。Q8で回答した以外に、越境ECを始めて「想定外に良かったこと」があれば、自由に教えてください。」（n=101）と質問したところ、34の回答を得ることができました。

＜自由回答・一部抜粋＞

・円安。

・売り上げアップ。

・案外売れると思った。

■まとめ

今回は、越境ECを開始してから3年以内の日本人EC担当者・経営者111名を対象に、越境EC参入企業の「その後」に関する実態調査を実施しました。その結果、参入前に不安を感じていた担当者・経営者が97.3%に上る一方で、73.1%が「不安は現実にならなかった」「思ったより大きな問題ではなかった」と回答したことが明らかになりました。

まず、参入前の不安として「物流コストや配送の複雑さ」（61.1%）がトップとなり、「現地の法規制・関税への対応」（43.5%）が続きました。準備として「セミナーや勉強会への参加」（60.2%）が最も多く、「先行企業の事例調査」（46.3%）も上位に挙がっています。参入後の実態では、不安が「ほとんど現実にならなかった」（19.4%）と「一部は現実になったが、思ったより大きな問題ではなかった」（53.7%）を合わせ約7割に達しました。困難に直面した層では「物流コストの高さ・配送トラブル」（77.8%）が突出し、求めるサポートとして「物流・配送の代行サービス」（74.1%）が首位となっています。また、91.0%が参入後に「想定外に良かったこと」があったと回答し、「国内では売れにくい商品が海外で売れた」（61.4%）、「リピーターや固定客が想定より早くついた」（45.5%）が上位を占めました。

本調査から、越境ECへの参入は「始める前の不安」が実態以上に大きく、実際に始めた後は想定より順調に推移するケースが多いことが示されました。一方で、物流コストや配送面の課題は依然として解消されておらず、具体的な支援サービスの活用が参入成功の鍵を握ると考えられます。越境ECを検討する企業にとっては、過度な不安に囚われず、物流・法規制面のサポート体制を整えたうえで参入に踏み出すことが求められるでしょう。

■複雑な海外展開を、シンプルに。Shopeeが事業者の海外進出をフルサポート

～Shopee は、企業が市場を世界に拡大するための障壁を下げることを支援します～

「海外市場に挑戦したいが、何から手をつければいいのか分からない」「言語や文化、複雑な物流が壁になっている」――。越境ECへの一歩を踏み出せない多くの事業者様が、同様の不安を抱えています。

Shopeeは、そんな事業者様の不安を解消し、海外展開のあらゆるハードルを下げるための万全なサポート体制をご用意しています。

・出店準備から販売促進まで、ワンストップで支援

煩雑な出店手続きや商品登録はもちろん、売上を最大化するための広告運用、現地のインフルエンサーを起用したマーケティング戦略まで、専門チームが丁寧にサポート。初めての方でも安心してスタートできます。

・複雑な物流・在庫管理もお任せ

Shopee独自の公式物流サービス「SLS（Shopee Logistics Service）」をご利用いただくことで、国際配送の手配から在庫管理、返品対応まで一括で解決。事業者様は、本来注力すべき商品企画や販売活動に集中できます。

・データに基づいた戦略的な店舗運営

売上データや市場トレンドを分析し、最適な販売戦略をご提案。感覚に頼るのではなく、データに基づいた再現性の高い店舗運営を実現します。

東南アジアの巨大なポテンシャルに対し、日本からの参入はまだ黎明期です。Shopeeが持つ豊富なデータとノウハウを活用し、不確実性を確実な成長へと変える一歩を、私たちと一緒に踏み出しませんか。

詳しくはこちら：https://shopee.jp/column/shopee%e9%81%8b%e5%96%b6%e3%81%ab%e4%b8%8d%e5%ae%89%e3%81%aa%e6%96%b9%e5%bf%85%e8%a6%8b%ef%bc%81-%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e3%82%92%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%ef%bc%81/

■ショッピージャパン株式会社 概要

Shopeeは東南アジア・台湾で最大規模のEコマースプラットフォームです。企業のデジタル化とオンラインプレゼンスの強化、多くの人々のデジタルサービスへのアクセス、更には現地社会の活性化を支援することで、多方面と繋がるデジタルエコシステムを実現しています。

Shopeeはシンプルかつ安全で魅力的なEコマースプラットフォームを世界中の消費者の方々に提供し、毎日何百万人もの人々がショッピング体験を楽しんでいます。また、Shopeeは現地のデジタル経済への重要な貢献者であることを目指しており、事業者がEコマースで成功するための支援に尽力しています。

Shopeeは世界をリードする消費者向けインターネット企業であるSea Limited（シンガポール本社、ニューヨーク証券取引所（NYSE）上場）のグループ企業（子会社）です。 Shopeeに加えて、Seaの他のコアビジネス、デジタルエンターテインメント部門であるGarena、デジタル金融サービス部門であるSeaMoneyとテクノロジーを通じて消費者や事業者の生活を改善することを目指しています。

■ショッピージャパンによるサポート

ショッピージャパンのスタッフが日本語で出店及び売上向上のサポートをしております。ご質問はDM・メールにて承ります。

Shopee Japan 公式ウェブサイト

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