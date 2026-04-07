＜＆be（アンドビー）＞川口春奈のおしゃれ肌の秘訣は、“簡単3STEP”。＜＆be＞ベースメイクライン新CMを公開

株式会社Clue

ヘアメイクアップアーティスト河北裕介がプロデュースする<＆be（アンドビー）>は、ブランドミューズの川口春奈さんが出演する新CM『3STEPで簡単おしゃれ肌』篇を2026年4月7日（火）より、＜&be＞公式サイトならびに公式YouTube、Instagram、X（旧Twitter）、TikTokの各SNSで公開いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-3cDHKX74PE ]

ミニマムなプロセスで本来の美しさを引き出す“河北メイク”の真骨頂、＜＆be（アンドビー）＞のベースメイクラインが昨年リニューアル。高い保湿力により、ハリ・ツヤのある肌印象へと導く「＆be UVプライマーリッチモイスト」、1つで10の肌悩みをカバー※する「＆be テンシーラーUVプラス」、薄膜でありながら高いカバー力を備え、マットとツヤの要素を合わせ持った生マット肌を演出する「＆be ラスティングクッションファンデーション」など、機能性と仕上がりをさらに高めるとともに、パッケージも洗練されたデザインへと生まれ変わりました。

本日解禁の新CM『3STEPで簡単おしゃれ肌』篇では、これらリニューアルを遂げたベースメイクアイテムを手に、ブランドミューズ・川口春奈さんがわずか3STEPで圧倒的な「おしゃれ肌」を作り上げるプロセスを披露。均一に整ったツヤ肌をまとい、自信に満ちた美しい表情を見せる川口さんと、その「おしゃれ肌」の秘訣にぜひご注目ください。

※ メイクアップ効果による

CM概要

本CMのテーマは、川口春奈さんの「おしゃれ肌」の秘訣を紐解くというもの。まずはSTEP 1「&be UVプライマー リッチモイスト」で肌にうるおいとツヤを仕込み、続くSTEP 2「&be テンシーラーUVプラス」でクマなどの気になる肌悩みをピンポイントでカバー※。仕上げのSTEP 3で「&be ラスティングクッションファンデーション」を重ねることで、簡単にナチュラルな「おしゃれ肌」が完成します。＜＆be＞のベースメイクアイテムがあれば、誰もがミニマムなプロセスとテクニックレスで「悩み知らずの肌」へ辿り着けるということを、川口さんの隙のない美しい肌で表現しています。

※ メイクアップ効果による

■タイトル：＆be 『3STEPで簡単おしゃれ肌』篇

■CM本編URL：https://www.youtube.com/watch?v=-3cDHKX74PE

■公開日時： 2026年4月7日（火）11:00

■公開箇所：公式サイト、公式SNS

撮影現場レポート

ベージュを基調とした涼しげな衣装に身を包み、撮影現場に登場した川口さん。この4月でブランドミューズ就任5年目を迎える川口さんと、ブランドプロデューサー・河北の息の合った連携が終始感じられる撮影となりました。3STEPのプロセス撮影では、川口さんのブランドに対する深い理解が光る場面も。各アイテムの特長を完璧に把握し、迷いのないスムーズな手つきを披露。「&be テンシーラーUVプラス」の塗り伸ばしも、“ノールック”に近い状態で一発OKに。これには現場のスタッフからも思わず感嘆の声が上がっていました。

CM登場アイテム

＆be UVプライマーリッチモイスト

全3色 各3,080円（税込）

AIが導き出した新ペプチド「PeptiYouth(TM)※1」を日本初※2採用！

“下地以上”のハリ・ツヤを演出する新・UVプライマー

※1 固相合成エンドウオリゴペプチド-1（整肌成分）

※2 日本で初めて化粧品に「PeptiYouth(TM)」を配合（2025年6月時点 原料メーカー調べ）

＜COLOR＞

スタンダード

ゴールドとシルバーの

繊細なミックスパールで

ハリのあるいきいきとした肌感を演出。

ピーチグロウ

ナチュラルなピンクパールで、

まるで上気したような肌へ。

血色感がほしい方におすすめ。

スカイグロウ

ブルーパールで、

肌を自然にトーンアップ。

透明感がほしい方におすすめ。

◆日本初※1、AIが導き出した新ペプチドPeptiYouth(TM)※2を採用

シリーズ累計販売134万本※3を誇る「＆be UVプライマー」。600万種類以上ものペプチドの特徴・成分情報を収集した世界最大級のペプチドデータベースから、AIを活用してたどり着いた次世代※4ペプチド「PeptiYouth(TM)※2」を日本初※1配合。うるおいによって、ふっくらやわらかなハリ感と、光に満ちたツヤのある肌印象へ導く仕上がりに。

※1 日本で初めて化粧品に「PeptiYouth(TM)」を配合（2025年6月時点 原料メーカー調べ）

※2 固相合成エンドウオリゴペプチド-1（整肌成分）

※3 2022年3月～2026年3月までの累計出荷数

※4 当社比

Nuritas社の商標です。

◆レフ板発想の毛穴レスなツヤ美肌へ

河北がこだわり続けるツヤは、肌を最も美しく見せる要素。レフ板のように光を集めるツヤを下地でまとうことで、色むらや毛穴などの肌ノイズを補正します。

◆保湿力は119%※1に！自然由来指数92％※2の美容液プライマー

最新技術を取り入れながら、肌へのやさしさもバージョンアップ。厳選したボタニカル美容成分を配合し、スキンケアクリームのようななめらかなテクスチャーで肌にぴたっと密着。長時間しっとりとした肌が続きます。

※1 &be調べ、自社既存品と比較

※2 ISO16128に基づく

◆敏感肌パッチテスト、ノンコメド試験済み※。肌にやさしい石けんオフ

※ 敏感肌の方のご協力によるパッチテスト、ニキビのもとになりにくいことを確認するノンコメドジェニックテスト済み（すべての方に肌刺激やニキビのもとができないわけではありません）

CM登場アイテム

＆be テンシーラーUVプラス

全2色 各3,850円（税込）

AIが導き出した新ペプチド「PeptiYouth(TM)※1」を採用！カバーからカラーコントロールまで

1つで10の肌悩みをフォロー※2するUVコンシーラーパレット

※1 固相合成エンドウオリゴペプチド-1（整肌成分）

※2 メイクアップ効果による

＜COLOR＞

ライトベージュ&オレンジ

ライトベージュ：くすみを払い、

肌を自然にトーンアップ。

オレンジ（共通カラー）：目のクマのカバーに。

ベージュ&オレンジ

ベージュ：肌になじむスキンカラー。

オレンジ（共通カラー）：目のクマのカバーに。

◆マルチに使える、10機能コンシーラーパレット

１.クマカバー※1

２.ニキビ跡・赤みを目立たなくする※1

３.シェーディング効果

４.ハイライト効果

５.国内最高レベルのUVカット

６.シミ・そばかすカバー※1

７.紫外線によるシミ・そばかすを防ぐ※2

８.ほうれい線を目立たなくする※1

９.口角を目立たなくする※1

１０.乾燥小じわを目立たなくする効能評価試験済み※3

※1 メイクアップ効果による

※2 SPF50+・PA++++

※3 抗シワ機能評価試験

◆日本初※1、AIが導き出した新ペプチドPeptiYouth(TM)※2を採用

600万種類以上ものペプチドの特徴・成分情報を収集した世界最大級のペプチドデータベースから、AI を活用してたどり着いた次世代※3ペプチド「PeptiYouth(TM)※2」を日本で初めて※1コンシーラーに配合。うるおいによって、ふっくらやわらかなハリ感と、光に満ちたツヤのある肌印象へ導く仕上がりに。

※1 日本で初めて化粧品に「PeptiYouth(TM)」を配合（2025年6月時点 原料メーカー調べ）

※2 固相合成エンドウオリゴペプチド-1（整肌成分）

※3 当社比

Nuritas社の商標です。

◆厳選した美容成分を配合

なめらかな使用感で長時間しっとり感が続き、毎日使い続けることでキメの整った肌へと導きます。

◆敏感肌パッチテスト、ノンコメド試験済み※。肌にやさしい石けんオフ

※ 敏感肌の方のご協力によるパッチテスト、ニキビのもとになりにくいことを確認するノンコメドジェニックテスト済み（すべての方に肌刺激やニキビのもとができないわけではありません）

CM登場アイテム

＆be ラスティングクッションファンデーション

全2色 各3,520円（税込）

薄膜ハイカバーで生マット肌を演出する“美容液”クッションファンデーション！

＜COLOR＞

ライトベージュ

色白～普通肌の方に。

ベージュ

普通～健康的な肌の方に。

◆汗、皮脂に強く、ハイカバーなのに薄膜

なめらかに伸び広がり、時間が経っても崩れずに毛穴や凹凸、色むらをカバーします。

朝メイクしたての美しさが一日中続く※ラスティング処方。

※ ＆be調べ、個人差があります

◆素肌を美しく仕上げる生マットな質感

表面はさらっと仕上げ、内側から光を放つ、マットとツヤの要素を合わせ持ったクッションファンデーション。軽やかな使用感は、ファンデーションが苦手な方にもおすすめです。小鼻のキワや目元など、細部まで美しく仕上げることができるパフの形にもこだわりました。

◆自然由来指数77％※の美容液ファンデーション

厳選したボタニカル美容成分を配合した、自然由来指数77％※の美容液ファンデーション。メイクしながらスキンケアをしているような感覚で肌を包みながら、化粧持ちのよさとの両立を実現しました。

※ ISO16128に基づく

◆敏感肌パッチテスト、ノンコメド試験済み※。肌にやさしい石けんオフ

※ 敏感肌の方のご協力によるパッチテスト、ニキビのもとになりにくいことを確認するノンコメドジェニックテスト済み（すべての方に肌刺激やニキビのもとができないわけではありません）

&be ブランドミューズ・川口春奈プロフィール

2009年「東京DOGS」で女優デビューし、2011年には「桜蘭高校ホスト部」で連ドラ初主演を果たす。その後は、2020年ドラマ「極主夫道」、2021年ドラマ「着飾る恋には理由があって」、2022年連続テレビ小説「ちむどんどん」、2022年話題のドラマ「silent」、2023年ドラマ「ハヤブサ消防団」、2024年ドラマ「9ボーダー」、2025年1月期ドラマ「アンサンブル」など映画やドラマへ出演する他、「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」レギュラーや「第72回NHK紅白歌合戦」の司会、YouTubeチャンネル「はーちゃんねる」など幅広く活躍。

＆be プロデューサー・河北裕介プロフィール

1975年京都府生まれ。&be＜アンドビー＞のプロデューサー。1994年よりヘアスタイリストとして活動開始。数多くの人気女優＆タレントのヘアメイクを手掛け、著書累計20万部突破。雑誌やカタログ、広告などで幅広く活躍するヘアメイクアップアーティスト。女性らしい色気がありながら意志の強さも感じさせるメイクは女優やモデルからの絶大な支持を得ている。プロのテクニックをコミカルに紹介するTikTok動画やYouTubeも人気を集める。

Instagram：@kawakitayusuke(https://www.instagram.com/kawakitayusuke/?hl=ja)

TikTok：@kawakitayusuke(https://www.tiktok.com/@kawakitayusuke)

YouTube：河北裕介公式チャンネル @kawakitayusuke(https://www.youtube.com/channel/UCHC8L_WrLJCbv9L1MjEX51g)

＆be（アンドビー）とは

安心、簡単、ハイパフォーマンス、ハイクオリティーなプロダクトを作りたい。商品を通して、シンプルで美しい生活をサポートできるようなブランドを作り皆様に届けたいという思いでヘアメイクアップアーティスト河北裕介が初めて立ち上げたライフスタイルブランド。女優の川口春奈がブランドミューズを務めている。

【&be公式サイトURL】https://andbe-official.com(https://andbe-official.com/)

【ブランド公式SNS】

YouTube https://www.youtube.com/@beofficialchannel9336

Instagram https://www.instagram.com/andbe_official/

X（旧 Twitter） https://twitter.com/andbe_official

TikTok https://www.tiktok.com/@andbe_official

【＆be 取扱店】

ロフト、プラザ、ショップイン、ハンズ、アットコスメ、アインズ＆トルペ等、

バラエティショップにて取り扱い （一部店舗を除く、詳細は各店舗にてお問い合わせください）

ショップリスト：https://andbe-official.com/shoplist/

【会社概要】

社名：株式会社Clue

本社所在地：東京都中央区新富1-8-9+SHIFT GINZA EAST 4F

代表取締役：宇佐美 眞

【商品に関するお問い合わせ】

株式会社Clue お客様お問い合わせ先：0120‐274‐032