「Schoo」の生放送授業に弊社 執行役員 石橋が登壇

株式会社スキルアップNeXt

株式会社スキルアップNeXt（東京都千代田区、代表取締役：田原 眞一、以下「スキルアップNeXt」）の執行役員 石橋が、社会人向けオンライン学習サービス「Schoo」の生放送授業に登壇し、「用語から学ぶGX超入門」について講義いたしました。

背景

「今日から役立つ実践スキル」が学べるライブコミュニティ「Schoo（スクー）」では、双方向型生放送授業と9,000本以上の録画授業を通じて、幅広いジャンルの学びを提供しています。昨今、ビジネスシーンでGX（グリーントランスフォーメーション）への学習需要が高まる中、2026年3月17日（火）の双方向型生放送授業に、株式会社スキルアップNeXt 執行役員の石橋和幸が登壇いたしました。

講義について

本講義は「用語から学ぶ GX超入門」と題し、経済産業省がリードするGXリーグの「GXスキル標準」に準拠した、専門用語とGXの全体像を体系的に理解できる入門講座として開催されました。

講義のクイズを取り入れた双方向型のパートを設けるなど、双方向のコミュニケーションを交えて進行。2050年カーボンニュートラル実現に向けた基礎知識や、企業価値向上に直結する人材育成の重要性を解説しました。2026年度に本格運用を控える排出量取引制度や 、ISSB等の最新動向を網羅し、Scope1～3の算定や再エネ調達など、規制対応の「守り」からビジネス創出の「攻め」へ転換するための実務的ステップを提示。超入門講座として難解な概念を噛み砕いて伝えることで、実務の入り口として受講者がGXにより強い興味・関心を持つきっかけとなる内容をお伝えしました。



【講演内容】

・GXの全体像

・GHG と気候変動の基礎知識

・気候変動を巡る国際交渉の歴史

・GXに向けた動き

・世界の動向

・日本の動向

・GXに向けた企業の取り組み

・GXに必要な技術

登壇者プロフィール

株式会社スキルアップNeXt 執行役員 石橋 和幸

関西電力グループ会社で100プロジェクト以上のエネルギー、GX、DX、事業開発のコンサルティングに従事した後にスキルアップNeXtに参画。一貫して新規事業開発畑を歩み、強みとする確かな戦略の提案、着実な事業推進、実践的な業務プロセスの設計などを、現在では日本のGX勃興に注いでいる。著書は「ウチの会社電気売るんだってよ」「ウチの会社ガスも売るんだってよ」。2016年エネルギーフォーラム普及啓発賞受賞。中小企業診断士。

スキルアップNeXtの登壇実績（一部抜粋）

2026年3月 ひろしま地球環境フォーラム主催「SDGsシンポジウム2026」

2026年GX は「義務」から「生存戦略」へ。リスクを機会に変えるGX リテラシーと実装の4ステップ

詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000188.000035215.html)

2026年1月 福岡市主催「脱炭素経営セミナー」

今、事業者に求められるGX・脱炭素化

詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000187.000035215.html)

2025年11月 レゾナック主催「ラーニングフェス」

美しい地球を次世代に手渡すために、ビジネスパーソンとして持つべき2つの視点

詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000177.000035215.html)



2025年10月 北九州GXエグゼクティブビジネススクール

脱炭素社会を実現するには、技術ではなく人

詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000082.000122215.html)



2025年10月 香川県地域脱炭素推進協議会 幹事会

地方自治体・事業者に求められる企業の脱炭素経営加速に向けたGX人材の育成

詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000081.000122215.html)



2025年9月 福岡アジア都市研究所主催「都市セミナー」

中堅‧中小企業に必要なGX人材育成

詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000076.000122215.html)

スキルアップNeXtについて

スキルアップNeXtは、「スキルアップGreen」でGXを体系的に学べる講座や、GX推進に必要な知識やスキルを測る「GX検定」で企業のGX推進をワンストップでサポートしています。

経産省主導のGXリーグにおいて、2024年度よりGX人材市場創造WGを立ち上げ、リーダー企業として、GX人材の役割や必要なスキルを定義した「GXスキル標準」を策定しました。

https://green-transformation.jp/