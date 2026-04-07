スペイン発のエシカルなフットウェアブランド「GENUINS」からメンズ＆ユニセックスの新作が登場！

ボードライダーズジャパン合同会社

ボードライダーズジャパン合同会社が展開するスペイン発のエシカルなフットウェアブランド「GENUINS（ジェニュインズ）」では、2026年春夏シーズンのメンズ＆ユニセックスの新作として、環境に配慮した高品質レザーや、全面EVA素材でグリップ力のあるウォーターサンダル、ヴィーガン素材を使用したスライドサンダル、春先から秋まで使えるクロッグサンダルなどを4月7日(火)より発売します。販売は、GENUINS公式サイト、ボードライダーズジャパン直営店、および全国の取扱店舗です。

メンズモデルでは、LWGゴールド認定のオイルドレザーを使用したクロスストラップの新モデル「DUETT」が登場。ユニセックスには、軽量なEVAアッパーにグリップ力と耐久性に優れたラバーアウトソールをプラスした「MALLORCA Mizu H2O」が登場します。さらにダブルストラップの定番モデル「HAWAII」や、トングタイプのスライドサンダル「ROSAS」、春先から秋まで季節を問わず活躍する人気のクロッグサンダル「RIVA」も新たなカラーバリエーションで展開します。

「GENUINS」のサンダルは、人体構造に基づいて設計された天然コルクとフォームで形成され、足を入れた瞬間から感じられるソフトな履き心地と高いクッション性のフットベットが特徴。安定感があり歩きやすく、どんなファッションにも馴染むシンプルなデザインデザインも魅力です。

製品には、PETA認証取得のヴィーガン素材や再生利用可能な天然コルクやゴムなどの自然環境に配慮した素材を積極的に取り入れて、100%スペイン・エルチェの自社工場で生産しています。また、安全で健康的な労働環境づくり、ソーラーパネルを活用した省電力、アマゾン熱帯雨林の保全活動、廃棄物やインクの使用量を抑えたパッケージなど、製品を取り巻く様々な取り組みにより、エシカルなものづくりを実践しています。

【以降の表記について】

〈NEW MODEL〉・・・2026年春夏シーズンから展開する新モデル

〈NEW COLOR〉・・・新色が登場する継続モデル

〈VEGAN〉 ・・・動物由来の素材を使用していないモデル

GENUINS 2026 Spring & Summer Collection - Men’s -

LWGゴールド認定のオイルドレザーとヴィーガン素材を使用し、ブラックとブラウンのベーシックカラーで展開。

〈NEW MODEL〉

DUETT（デュエット） 価格：\14,300（税込）

サイズ： 25～29cm（1cm刻み）

素材：［アッパー］ 本革 / ［アウトソール］ EVA

カラー： Black（ブラック）

LWG（※）ゴールド認定の高品質なオイルドレザーのクロスストラップが落ち着いた雰囲気の新モデル。スライドタイプで脱ぎ履きのしやすさもポイント。人体構造に基づいて設計された天然コルクのミッドソールとフォームのフットベッドが足への圧力を分散して安定性を高め、疲労を和らげて快適な歩行をサポートします。軽量EVA素材のラギッドソール。

DUETT(Black)

〈NEW COLOR〉〈VEGAN〉

HAWAII（ハワイ） 価格：\15,400（税込）

サイズ： 25～29cm（1cm刻み）

素材：［アッパー］ 合成皮革 / ［アウトソール］ EVA

カラー： Alpaca Brown（アルパカ ブラウン）

定番モデルHAWAIIに新色が登場。2本のストラップでフィット感を調節でき、人体構造に基づいて設計された天然コルクのミッドソールとフォームのフットベッドが足への圧力を分散して安定性を高め、疲労を和らげて快適な歩行をサポートします。

HAWAII(Alpaca Brown)



〈VEGAN〉

HAWAII（ハワイ） 価格：\15,400（税込）

サイズ： 25～29cm（1cm刻み）

素材：［アッパー］ 合成皮革 / ［アウトソール］ EVA

カラー： Alpaca Black（アルパカ ブラック）

アッパーはヴィーガン素材の合成皮革、2箇所のバックルでフィット感を調節可能。人体構造に基づいて設計された天然コルクのミッドソールとフォームのフットベッドが足への圧力を分散して安定性を高め、疲労を和らげて快適な歩行をサポートします。凹凸感のある軽量EVA素材のラギッドソールがポイント。

HAWAII(Alpaca Black)

GENUINS 2026 Spring & Summer Collection - Unisex -

ベーシックな4色で展開するヴィーガンモデル。デザインはダブルストラップとトングから選べます。ユニセックスで夏のお揃いコーデにもおすすめの一足。

〈NEW COLOR〉〈VEGAN〉

HAWAII（ハワイ） 価格：\13,200（税込）

サイズ： 22～29cm（1cm刻み）

素材：［アッパー］ 合成皮革 / ［アウトソール］ EVA

カラー： Vegan White（ヴィーガン ホワイト）, Vegan Navy（ヴィーガン ネイビー）, Vegan Black（ヴィーガン ブラック）, Vegan Mocca（ヴィーガン モカ）

合成皮革アッパーで、動物由来の素材不使用の定番モデルに新色が登場。2本のストラップでフィット感を調節可能。人体構造に基づいて設計された天然コルクのミッドソールとフォームのフットベッドが足への圧力を分散して安定性を高め、疲労を和らげて快適な歩行をサポートします。

HAWAII(Vegan White)HAWAII(Vegan Navy)HAWAII(Vegan Black)HAWAII(Vegan Mocca)

〈NEW COLOR〉〈VEGAN〉

ROSAS（ロサス） 価格：\13,200（税込）

サイズ： 22～29cm（1cm刻み）

素材：［アッパー］ 合成皮革 / ［アウトソール］ EVA

カラー： Vegan White（ヴィーガン ホワイト）, Vegan Navy（ヴィーガン ネイビー）, Vegan Black（ヴィーガン ブラック）, Vegan Mocca（ヴィーガン モカ）

合成皮革アッパーで、動物由来の素材不使用のトングサンダルに新色が登場。人体構造に基づいて設計された天然コルクのミッドソールとフォームのフットベッドが足への圧力を分散して安定性を高め、疲労を和らげて快適な歩行をサポートします。軽量EVAアウトソール。

ROSAS(Vegan White)ROSAS(Vegan Navy)ROSAS(Vegan Black)ROSAS(Vegan Mocca)

春先から秋まで活躍する定番モデル。LWGゴールド認定のレザーを使用した、オイルドレザーとベロアから好みの質感を選択いただけます。

RIVA（リバ） 価格：\15,400（税込）

サイズ：22～29cm（1cm刻み）

素材：［アッパー］ 本革 / ［アウトソール］ EVA

カラー： Velour Mandorla（ベロア マンドルラ）, Velour Taupe（ベロア トープ）, Velour Black（ベロア ブラック）,Oiled Leather Clay（オイルドレザー クレイ）, Oiled Leather Habana（オイルドレザー ハバナ）, Oiled Leather Black（オイルドレザー ブラック）

LWG（※）ゴールド認定の高品質なレザーを使用した定番モデルRIVAに新色のVelour Mandorlaが登場。人体構造に基づいて設計された天然コルクのミッドソールとフォームのフットベッドが足をサポートし、足への圧力を分散。安定性を向上させ、快適な歩行を実現。ベルトストラップでフィット感を調整でき、アウトソールには軽量EVAを採用。

〈NEW COLOR〉 RIVA(Velour Mandorla)RIVA(Velour Taupe)RIVA(Velour Black)RIVA(Oiled Leather Clay)RIVA(Oiled Leather Habana)RIVA(Oiled Leather Black)

水辺でも安心なEVAを使用したウォーターサンダルに、ラバーのアウトソールでグリップ力とボリューム感をプラスした「MALLORCA Mizu H2O」が新登場。軽量で持ち運びに便利な人気定番モデルも継続展開します。

〈NEW MODEL〉〈VEGAN〉

MALLORCA Mizu H2O（マヨルカ ミズ H2O） 価格：\9,900（税込）

サイズ：23～29cm（1cm刻み）

素材：［アッパー］ EVA / ［アウトソール］ ラバー

カラー： Black（ブラック）, Blue（ブルー）, Orange（ オレンジ）

軽量なEVAアッパーに、「MALLORCA」よりも厚いミッドソール、グリップ力と耐久性に優れたラバーアウトソールを採用した新モデル。人体構造に基づいて設計された立体的なフットベッドにより、足とのフィット感は抜群です。水辺はもちろん、アウトドアやタウンユースでも安心の履き心地。2本のストラップは調整可能。

MALLORCA Mizu H2O(Black)MALLORCA Mizu H2O(Blue)MALLORCA Mizu H2O(Orange)

〈VEGAN〉

MALLORCA（マヨルカ） 価格：\7,150（税込）

サイズ：23～29cm（1cm刻み）

素材：［アッパー］ EVA / ［アウトソール］ EVA

カラー： White（ホワイト）, Navy（ネイビー）, Kaki（カーキ）,Black（ブラック）

軽量で持ち運びやすい全面EVA素材で、ビーチやプール、シャワー、ボートなどあらゆる水辺のシーンで活躍する一体成型のウォーターサンダル。軽量かつ柔らかい素材を使用し、長時間の使用でも快適さをキープします。2本のストラップはフィット感を調整でき、立体的なフットベッドが足裏をやさしくサポート。ユニセックスで、スタイルを問わず使える万能アイテムです。

MALLORCA(White)MALLORCA(Navy)MALLORCA(Kaki)MALLORCA(Black)

【「GENUINS」独自の4層構造フットベッドについて 】

■解剖学と快適さ：

解剖学に基づいて開発されたGENUINS独自のフットベッドを、主な商品に採用しています。クッション性が高く、足の健康をサポートする人間工学に優れた形状により、快適な歩行を約束します。

■軽さと柔軟性：

天然のコルクとゴムの調和のとれた組み合わせは、インソールの重要なポイントです。人体構造に基づいて設計された天然コルクが足裏のフィット感と安定性を高め、断熱材としても機能します。ゴムは柔軟性と歩行時の衝撃を吸収します。

■サスティナビリティ（持続可能性）：

インソールに使用しているコルクは、木を傷つけることなくコルク樫の樹皮から採取されており、再生可能な素材です。さらにジュートは栽培が容易なため、持続可能性の高い天然繊維です。

■耐久性：

天然の高品質な素材、スぺインのサプライヤーを使って100%スペインで製造しているフットベッドは、耐久性にも優れています。

【「GENUINS」の環境に配慮した取り組み 】

GENUINSでは、自然環境を配慮した素材を積極的に取り入れて、スペイン・エルチェの自社工場で生産しています。また、安全で健康的な労働環境づくり、再生エネルギーを活用した省電力での商品生産、アマゾン熱帯雨林の保全活動など、製品を取り巻く様々な環境に配慮した取り組みを実践しています。

自然環境に配慮した素材やパッケージ

［使用している主な素材］

■ペットフェルト：

海で回収したペットボトルを再生した100%リサイクルペットボトル素材。

■天然コルクとゴム：

管理されたスペインのデヘサ（牧草地）のコルク樫から抽出されたコルクと、自然な方法で作られたゴムは100%天然素材です。廃棄物を出さないよう全てリサイクルして再利用しています。

■レザー：

ゴールドステータスを持つLWG（レザーワーキンググループ）（※1）に属するサプライヤーを介したレザーのみを使用し、適切な動物保護活動を遵守します。

■ 80%アニマルフリー：

GENUINSの材料の80%は動物由来の素材不使用です。

■ PETA認証取得素材：

使用しているヴィーガン素材は、動物由来の素材や成分を一切使用していない証としてアメリカの動物愛護団体「People for the Ethical Treatment of Animals」によるPETA認証を取得しています。

■リサイクルポリエステル：

従来の方法で製造されたポリエステルに比べて、CO2の排出量を1/3に抑えたリサイクルポリエステルを採用しています。

■クロムフリー 無溶剤：

GENUINSのフットウェアには有害な化学物質は含まれておらず、接着剤は水性で溶剤を使用していません。また、MRSL（製造制限物質リスト）の条件を満たすサプライヤーとも提携しています。

■サステナブル パッケージ：

製品の包装は製品の品質保証や体験の一部でもありますが、これによって廃棄物が発生する可能性を認識しています。そのため、GENUINSでは、インク（環境にやさしいインク）の使用を最小限に抑え、100%リサイクルされた段ボールと紙を使用してパッケージを製造しています。

健全な労働環境

SMETA監査（※2）により公正な賃金を催促する責任のある企業として「GENUINS」は認定されました。安全で健康的な労働環境で、強制労働に反対し、児童労働を拒否し性差別と闘います。

再生エネルギーへの投資

自社の生産工場にソーラーパネルを設置したことにより、「GENUINS」の製造に使用されるエネルギーの68%が再生可能となりました。駐車場には電気自動車用のソーラーパネルと充電ポイントが設置されています。

アマゾン熱帯雨林の保全活動

NGOの「Oxizonia」と協力してアマゾン熱帯雨林保全プロジェクトに取り組み、違法採掘、密漁、違法伐採の進行の阻止を目指しています。 「GENUINS」の製品を購入することで、ペルーのアマゾン熱帯雨林にあるオキシゾニア・レックス保護区の森林再生に貢献します。

※1） LWG（レザーワーキンググループ）：レザーに対する品質や安全性、環境問題等の啓蒙活動を行う非営利の国際団体で、レザーに関するブランド、革製品製造販売会社、タンナー（製革業者）、皮革関連企業（貿易業者・商社、委託加工業者、皮革下請け業者）などで構成されています。

※2） SMETA監査： SMETA監査は、Sedex（Supplier Ethical Data Exchange）が策定した、労働基準、健康・安全、環境、事業倫理の4つの柱に基づいて、企業の社会的責任を評価する監査方法。

【 About GENUINS 】

「GENUINS（ジェニュインズ）」は、1940年にスペインの靴産業発祥の地・エルチェで創業したファクトリーが、4世代にわたる靴づくりの技術と精神を受け継ぎ、2014年に新たに立ち上げたフットウェアブランドです。

スペイン靴職人のDNAと次世代の感性を融合し、リサイクル素材、ヴィーガン認証、地元生産にこだわったスペイン製サンダルは、デザイン性とサステナビリティを高次元で両立。ファッション性の高いデザインでありながら、優れたクッション性と人体構造に基づいて設計されたフットベッドにより快適な履き心地を実現。素材や環境に配慮した商品を提供し、履く人の価値観に寄り添う、新しいクラフトブランドです。

【販売店舗】

■ GENUINS公式サイト https://boardriders.co.jp/pages/genuins(https://boardriders.co.jp/collections/genuins-newarrivals)

■ ボードライダーズジャパン直営店舗 ※一部の店舗では取り扱い無し

■ 全国のGENUINS取り扱い店舗

【 本件に関するお問い合わせ先 】

ボードライダーズジャパン

TEL：0120-32-9190

https://boardriders.co.jp/pages/genuins

公式Instagramアカウント

@genuins_japan(https://www.instagram.com/genuins_japan) https://www.instagram.com/genuins_japan

公式TikTokアカウント

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